«Чувствую конец»: как в Крыму умирал Александр III. ОНЛАЙН

Совершим небольшой экскурс в историю. Как известно, в 27-летнем возрасте Александр III перенес тяжелую форму тифа, в результате которого лишился половины своих густых волос. Серьезным испытанием для него стали месяцы русско-турецкой войны и террористическая вакханалия против отца в завершающий период его царствования.

Высказывалось мнение, что Александр III особенно надорвал свой организм из-за чрезмерных усилий во время крушения поезда в Борках, когда поддерживал своими руками крышу вагона, в котором находилась почти вся его семья. Говорили, что при падении дна вагона «государь получил ушиб в почки». Однако профессор Григорий Захарьин по данному поводу «высказался скептически, так как, по его будто бы мнению, последствия такого ушиба, если он был, проявлялись бы раньше, ибо катастрофа в Борках имела место пять лет до обнаружившейся болезни».