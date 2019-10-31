«Чувствую конец»: как в Крыму умирал Александр III. ОНЛАЙН

125 лет назад в Ливадии скончался император России Александр III

125 лет назад в Крыму на 50-м году жизни скончался император России Александр III по прозвищу Миротворец. «Газета.Ru» рассказывает о последних часах государя-богатыря в формате исторического онлайна.
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08:55

Летом 1894 года Александру III диагностировали нефрит – болезнь почек. Ближе к осени наблюдавшие государя врачи настойчиво рекомендовали не ухудшать состояние нахождением в холодной, продуваемой ветрами с Финского залива столице и перебраться в теплый климат. Греческая королева Ольга Константиновна предложила Александру III свою виллу Монрепо на острове Корфу. Было решено плыть из Крыма, а по дороге остановиться на несколько дней в Ливадии. В начале октября император прибыл в свою летнюю резиденцию. Однако здоровье его резко ухудшилось, появился отек ног и сильный зуд кожи, к которым добавились одышка и бессонница. Александр III сильно похудел: мундир висел на нем, как на вешалке. Он продолжал работать до последнего дня, но прекрасно осознавал безнадежность своего положения. Догадывались о скором конце императора России и его многочисленные родственники, начавшие съезжаться в Ливадию.

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1917 год. Вид на Храм Христа Спасителя и памятник императору Александру III 1917 год. Вид на Храм Христа Спасителя и памятник императору Александру III
1917 год. Вид на Храм Христа Спасителя и памятник императору Александру III

1917 год. Вид на Храм Христа Спасителя и памятник императору Александру III

РИА "Новости"
08:45

Здоровью монарха, конечно, не способствовал целый ряд дополнительных факторов, таких, как постоянный пряный поварской стол, излишнее поглощение жидкости в виде охлажденной воды и кваса, многолетнее курение большого количества папирос и крепких гаванских сигар, указывается в книге доктора исторических наук Евгения Толмачева «Александр III и его время». Александр вынужден был с юных лет принимать участие в многочисленных праздничных столах с употреблением шампанского и других вин, приемах, раутах и других подобных мероприятиях. В последние годы, борясь с тучностью, он перегружал себя физическим трудом — пилил и рубил дрова. Сказывалось психическое переутомление от постоянного скрытого волнения и непосильной работы, обычно до двух-трех часов ночи.

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Репродукция портрета императора Александра III Художник В. Серов, 1900 год Репродукция портрета императора Александра III Художник В. Серов, 1900 год
Репродукция портрета императора Александра III Художник В. Серов, 1900 год

Репродукция портрета императора Александра III Художник В. Серов, 1900 год

РИА "Новости"
08:35

Перенесенное недомогание резко изменило внешний облик царя. Дипломат Владимир Ламздорф писал в своем дневнике: «Наш монарх выглядит похудевшим, главным образом лицом, его кожа стала дряблой, он сильно постарел». Сам же Александр III мало заботился о своём здоровье и часто игнорировал предписания врачей.

08:25

В первой половине января 1894 года Александр III простудился и почувствовал себя нездоровым, отмечается в книге историка Евгения Толмачева «Александр III и его время». У него поднялась температура и усилился кашель. Придворный лейб-медик Густав Гирш установил, что это грипп, но возможно и начало воспаления легких. В Аничков дворец вызвали личного лейб-хирурга императора Николая Вельяминова, к которому царская чета питала особое доверие. Два доктора нашли при очень высокой температуре гриппозное воспалительное гнездо в легком, о чем было доложено императрице. Болезнь Александра III стала неожиданностью для его окружения и настоящим испытанием для семьи. Во второй половине января многие опасались летального исхода. Однако государь смог выкарабкаться, но еще долго ощущал слабость и разбитость и стал работать в своем кабинете, несмотря на просьбы врачей дать себе отдых.

08:15

Совершим небольшой экскурс в историю. Как известно, в 27-летнем возрасте Александр III перенес тяжелую форму тифа, в результате которого лишился половины своих густых волос. Серьезным испытанием для него стали месяцы русско-турецкой войны и террористическая вакханалия против отца в завершающий период его царствования.

Высказывалось мнение, что Александр III особенно надорвал свой организм из-за чрезмерных усилий во время крушения поезда в Борках, когда поддерживал своими руками крышу вагона, в котором находилась почти вся его семья. Говорили, что при падении дна вагона «государь получил ушиб в почки». Однако профессор Григорий Захарьин по данному поводу «высказался скептически, так как, по его будто бы мнению, последствия такого ушиба, если он был, проявлялись бы раньше, ибо катастрофа в Борках имела место пять лет до обнаружившейся болезни».

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Wikimedia Commons
08:10

Появился наследник престола Николай Александрович. Ему 24 года, он молод и, как считается, еще не вполне готов к трону. А как может быть иначе, ведь отец еще совсем не старик, ему нет и 50-ти. Императрица Мария Федоровна вышла в соседнюю комнату переодеваться, однако тут же цесаревич пришел сказать, что государь зовет ее. Войдя, она увидела мужа в слезах.

«Чувствую свой конец!» — произнес император. «Ради бога, не говори этого, ты будешь здоров!» — воскликнула его супруга. «Нет, — мрачно подтвердил монарх, — это тянется слишком долго, чувствую, что кончина близка!»

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Николай II с женой Александрой Федоровной и дочерью Ольгой Николай II с женой Александрой Федоровной и дочерью Ольгой
Николай II с женой Александрой Федоровной и дочерью Ольгой

Николай II с женой Александрой Федоровной и дочерью Ольгой

РИА "Новости"
08:05

Свой последний день Александр III провел в кресле, куда его пересадили около пяти часов утра, сильно страдая от одышки, усилившейся из-за воспаления легкого.

08:01

Летом 1894 года Александру III диагностировали нефрит – болезнь почек. Ближе к осени наблюдавшие государя врачи настойчиво рекомендовали не ухудшать состояние нахождением в холодной, продуваемой ветрами с Финского залива столице и перебраться в теплый климат. Греческая королева Ольга Константиновна предложила Александру III свою виллу Монрепо на острове Корфу. Было решено плыть из Крыма, а по дороге остановиться на несколько дней в Ливадии. В начале октября император прибыл в свою летнюю резиденцию. Однако здоровье его резко ухудшилось, появился отек ног и сильный зуд кожи, к которым добавились одышка и бессонница. Александр III сильно похудел: мундир висел на нем, как на вешалке. Он продолжал работать до последнего дня, но прекрасно осознавал безнадежность своего положения. Догадывались о скором конце императора России и его многочисленные родственники, начавшие съезжаться в Ливадию.

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Репродукция фотографии Императора Александра III с семьей Репродукция фотографии Императора Александра III с семьей
Репродукция фотографии Императора Александра III с семьей

Репродукция фотографии Императора Александра III с семьей

РИА "Новости"
08:00

1 ноября (20 октября по старому стилю) 1894 года в Ливадийском дворце в Крыму после тяжелой и продолжительной болезни скончался император Александр III. Ему было всего 49 лет. За несколько минут до смерти государь благословил на царствование своего старшего сына, вошедшего в историю под именем Николая II. «Газета.Ru» рассказывает о последних часах жизни российского самодержца, которого прозвали Миротворцем за то, что за 13 с половиной лет его правления Россия ни с кем не воевала.

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Император Александр III с супругой, Императрицей Марией Федоровной Император Александр III с супругой, Императрицей Марией Федоровной
Император Александр III с супругой, Императрицей Марией Федоровной

Император Александр III с супругой, Императрицей Марией Федоровной

Wikimedia Commons