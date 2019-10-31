«Чувствую конец»: как в Крыму умирал Александр III. ОНЛАЙН

Летом 1894 года Александру III диагностировали нефрит – болезнь почек. Ближе к осени наблюдавшие государя врачи настойчиво рекомендовали не ухудшать состояние нахождением в холодной, продуваемой ветрами с Финского залива столице и перебраться в теплый климат. Греческая королева Ольга Константиновна предложила Александру III свою виллу Монрепо на острове Корфу. Было решено плыть из Крыма, а по дороге остановиться на несколько дней в Ливадии. В начале октября император прибыл в свою летнюю резиденцию. Однако здоровье его резко ухудшилось, появился отек ног и сильный зуд кожи, к которым добавились одышка и бессонница. Александр III сильно похудел: мундир висел на нем, как на вешалке. Он продолжал работать до последнего дня, но прекрасно осознавал безнадежность своего положения. Догадывались о скором конце императора России и его многочисленные родственники, начавшие съезжаться в Ливадию.
1917 год. Вид на Храм Христа Спасителя и памятник императору Александру IIIРИА "Новости"
Здоровью монарха, конечно, не способствовал целый ряд дополнительных факторов, таких, как постоянный пряный поварской стол, излишнее поглощение жидкости в виде охлажденной воды и кваса, многолетнее курение большого количества папирос и крепких гаванских сигар, указывается в книге доктора исторических наук Евгения Толмачева «Александр III и его время». Александр вынужден был с юных лет принимать участие в многочисленных праздничных столах с употреблением шампанского и других вин, приемах, раутах и других подобных мероприятиях. В последние годы, борясь с тучностью, он перегружал себя физическим трудом — пилил и рубил дрова. Сказывалось психическое переутомление от постоянного скрытого волнения и непосильной работы, обычно до двух-трех часов ночи.
Репродукция портрета императора Александра III Художник В. Серов, 1900 годРИА "Новости"
Перенесенное недомогание резко изменило внешний облик царя. Дипломат Владимир Ламздорф писал в своем дневнике: «Наш монарх выглядит похудевшим, главным образом лицом, его кожа стала дряблой, он сильно постарел». Сам же Александр III мало заботился о своём здоровье и часто игнорировал предписания врачей.
В первой половине января 1894 года Александр III простудился и почувствовал себя нездоровым, отмечается в книге историка Евгения Толмачева «Александр III и его время». У него поднялась температура и усилился кашель. Придворный лейб-медик Густав Гирш установил, что это грипп, но возможно и начало воспаления легких. В Аничков дворец вызвали личного лейб-хирурга императора Николая Вельяминова, к которому царская чета питала особое доверие. Два доктора нашли при очень высокой температуре гриппозное воспалительное гнездо в легком, о чем было доложено императрице. Болезнь Александра III стала неожиданностью для его окружения и настоящим испытанием для семьи. Во второй половине января многие опасались летального исхода. Однако государь смог выкарабкаться, но еще долго ощущал слабость и разбитость и стал работать в своем кабинете, несмотря на просьбы врачей дать себе отдых.
Совершим небольшой экскурс в историю. Как известно, в 27-летнем возрасте Александр III перенес тяжелую форму тифа, в результате которого лишился половины своих густых волос. Серьезным испытанием для него стали месяцы русско-турецкой войны и террористическая вакханалия против отца в завершающий период его царствования.
Высказывалось мнение, что Александр III особенно надорвал свой организм из-за чрезмерных усилий во время крушения поезда в Борках, когда поддерживал своими руками крышу вагона, в котором находилась почти вся его семья. Говорили, что при падении дна вагона «государь получил ушиб в почки». Однако профессор Григорий Захарьин по данному поводу «высказался скептически, так как, по его будто бы мнению, последствия такого ушиба, если он был, проявлялись бы раньше, ибо катастрофа в Борках имела место пять лет до обнаружившейся болезни».
Появился наследник престола Николай Александрович. Ему 24 года, он молод и, как считается, еще не вполне готов к трону. А как может быть иначе, ведь отец еще совсем не старик, ему нет и 50-ти. Императрица Мария Федоровна вышла в соседнюю комнату переодеваться, однако тут же цесаревич пришел сказать, что государь зовет ее. Войдя, она увидела мужа в слезах.
«Чувствую свой конец!» — произнес император. «Ради бога, не говори этого, ты будешь здоров!» — воскликнула его супруга. «Нет, — мрачно подтвердил монарх, — это тянется слишком долго, чувствую, что кончина близка!»
Николай II с женой Александрой Федоровной и дочерью ОльгойРИА "Новости"
Свой последний день Александр III провел в кресле, куда его пересадили около пяти часов утра, сильно страдая от одышки, усилившейся из-за воспаления легкого.
Летом 1894 года Александру III диагностировали нефрит – болезнь почек. Ближе к осени наблюдавшие государя врачи настойчиво рекомендовали не ухудшать состояние нахождением в холодной, продуваемой ветрами с Финского залива столице и перебраться в теплый климат. Греческая королева Ольга Константиновна предложила Александру III свою виллу Монрепо на острове Корфу. Было решено плыть из Крыма, а по дороге остановиться на несколько дней в Ливадии. В начале октября император прибыл в свою летнюю резиденцию. Однако здоровье его резко ухудшилось, появился отек ног и сильный зуд кожи, к которым добавились одышка и бессонница. Александр III сильно похудел: мундир висел на нем, как на вешалке. Он продолжал работать до последнего дня, но прекрасно осознавал безнадежность своего положения. Догадывались о скором конце императора России и его многочисленные родственники, начавшие съезжаться в Ливадию.
Репродукция фотографии Императора Александра III с семьейРИА "Новости"
1 ноября (20 октября по старому стилю) 1894 года в Ливадийском дворце в Крыму после тяжелой и продолжительной болезни скончался император Александр III. Ему было всего 49 лет. За несколько минут до смерти государь благословил на царствование своего старшего сына, вошедшего в историю под именем Николая II. «Газета.Ru» рассказывает о последних часах жизни российского самодержца, которого прозвали Миротворцем за то, что за 13 с половиной лет его правления Россия ни с кем не воевала.
Император Александр III с супругой, Императрицей Марией ФедоровнойWikimedia Commons