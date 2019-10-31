Труп в холодильнике: россиянина посадили из-за тигрицы

Житель Приморского края, в холодильнике которого был обнаружен труп амурского тигра, осужден на пять лет и четыре месяца лишения свободы, проинформировала прокуратура региона. Как было установлено на следствии, в морозильной камере своего частного дома в селе Амгу Тернейского района мужчина хранил труп самки краснокнижного животного. Возраст тигрицы в момент гибели составлял от пяти до восьми месяцев.

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Смерть обитателя тайги наступила от огнестрельного ранения в голову, однако доказать причастность арестованного мужчины непосредственно к убийству не удалось – не хватило улик. Поэтому приморец был осужден по части 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение особо ценного дикого животного, занесенного в Красную книгу России). С какой целью в холодильнике содержался труп, он не сознался.

Кроме того, преступник выращивал и хранил в своем домовладении коноплю и мак в особо крупных размерах.

Приговор жителю Амгу был вынесен по совокупности правонарушений.

Свои злодеяния мужчина осуществил еще в 2017 году, а судебное заседание состоялось в январе 2019-го. Подсудимый, однако, подал апелляцию на полученное наказание. В окончательном вердикте Приморского суда в конце октября текущего года ему назначили окончательный срок нахождения под стражей. Человек, который мог иметь отношение к убийству животного из Красной книги, будет этапирован в колонию общего режима.

Амурский тигр, один из символов российского Дальнего Востока, занесен в Красную книгу РФ как представитель редкого и находящегося под угрозой исчезновения вида диких животных. Количество особей, проживающих сейчас в заповедниках Приморского и Хабаровского краев, балансирует в районе 500. По словам руководителя отдела по редким видам Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) Павла Фоменко, летом 2019 года в России насчитывалось около 570-580 тигров.

На российские регионы приходится 95% популяции. Еще несколько десятков обитают в китайской Маньчжурии.

В настоящее время амурские тигры страдают из-за активной вырубки лесов и браконьерства.

Любые действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания амурских тигров, запрещены законом. Содержание животных в неволе и выпуск их в естественную природную среду допускаются только в исключительных случаях. Зоологи предпринимают меры по защите таежного хищника. В конце сентября во Владивостоке ежегодно отмечается День тигра. Тем менее, высокая угроза для амурских тигров, в том числе со стороны охотников, сохраняется. Максимальный срок наказания за убийство этого животного составляет в России пять лет, в то время как в Китае за аналогичное преступление полагается смертная казнь.

Иногда охотникам приходится стрелять в тигра в качестве самообороны. Подобный инцидент произошел в конце сентября текущего года в Хабаровском крае, когда двое местных жителей, отец и сын, причалили на лодке к берегу, чтобы оценить урожай кедрового ореха. В этом же месте тигр поедал убитую им косулю. Увидев охотников, хищный зверь бросился на того из мужчин, кто находился ближе. Второй зарядил ружье и произвел выстрелы на поражение. Раненый тигром хабаровчанин не выжил.

А в феврале 2019 года житель Приморья пострадал при нападении тигра в глухой тайге. Врачи диагностировали у пострадавшего обширные раны головы, лица и рук.

Как писала «Газета.Ru» прошлой зимой, из-за теплой и преимущественно бесснежной погоды, установившейся в том сезоне в горно-таежной части Приморского края, тигры нередко заходили в населенные пункты, вызывая панику среди населения. Власти села Мельничное в Красноармейском районе даже развешивали специальные объявления, в которых призывали сохранять бдительность и быть «предельно осторожными в лесу, на реке Большая Уссурка, а также в черте поселка». Населению советовали отказаться от пеших прогулок в вечернее и ночное время и не оставлять детей на улице без присмотра. До нападений на людей, впрочем, дело тогда не дошло.

Этой осенью дискомфорт из-за нестабильных климатических условий испытывают зайцы.

После выпадения осадков в приморской тайге они успели сменить окрас на белый, однако снег быстро растаял – и теперь ушастым, чтобы не привлечь внимание хищников, приходится прятаться в ожидании настоящей снежной зимы. Белые зайцы хорошо заметны в осеннем оранжево-сером лесу, сообщают местные жители.