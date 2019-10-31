«Неугодная наука»: умер популяризатор ИИ Дмитрий Поспелов

В Москве в возрасте 86 лет умер советский и российский ученый Дмитрий Поспелов, создатель прототипа отечественного ЭВМ нового поколения и популяризатор искусственного интеллекта и кибернетики в СССР и России, сообщает «Пятый канал».

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Поспелов родился 19 декабря 1932 года в Москве. В 1956 году он окончил механико-математический факультет Московского государственного университета. С 1956 по 1968 годы работал в Московском энергетическом институте, в 1968 году получил должность профессора в МФТИ. С 1968 по 1998 годы работал в Вычислительном центре РАН в должности заведующего отделом проблем искусственного интеллекта.

За годы работы Поспелов написал 20 монографий и более 300 статей, многие из его книг переведены на иностранные языки.

Также он разработал комплекс новых методов построения систем управления, в основе которых лежит идея семиотических моделей представления объекта управления и описания процедур управления ими. Они легли в основу моделей оперативного диспетчерского управления такими объектами, как грузовой морской и рыбный порты, автокомбинат, трубопроводный транспорт и некоторые спецобъекты.

Также Поспелов разработал аппарат ярусно-параллельных форм, позволивший ставить и решать многие проблемы, связанные с организацией параллельных вычислений в вычислительных комплексах и сетях. Это позволило решить проблемы синхронного и асинхронного распределения программ по машинам системы, проблемы оптимальной сегментации программ и оптимизационные задачи, связанные с распределением информационного обмена.

Научная деятельность Поспелова способствовала популяризации искусственного интеллекта в СССР и «реабилитации» кибернетики, которая в 1950-х годах была раскритикована за якобы отождествление работы мозга с работой машины, а общественной жизни — с системой электро- и радиокоммуникаций и направленность «против материалистической диалектики, современной научной физиологии, обоснованной И. П. Павловым».

«История информатики в нашей стране (сначала СССР, а затем России) насыщена драматическими коллизиями и резкими изменениями приоритетов»,

— писал Поспелов в статье «Становление информатики в России», вошедшей в сборник «Очерки истории информатики в России». Он рассказывал о том, как в СССР от общественности скрывались все фундаментальные исследования и разработки, которые могли бы использоваться в военной сфере, как на полки с секретными изданиями попадали книги по кибернетике и смежным дисциплинам, идеи которых шли вразрез с официальными доктринами СССР, как как у истоков развития информатики в СССР оказались не ученые, а военные.

«Если бы не активная наступательная позиция военных, поддержанная членами АН СССР, то идеологические концепции, охраняемые представителями консервативной философской элиты, задержали бы на много десятилетий развитие информатики, как это случилось с генетикой и другими неугодными придворной философии науками», — отмечал он.

Поспелов вел активную научно-организационную работу в СССР и России и за рубежом.

Он был заместителем председателя секции «Прикладные проблемы кибернетики» при Московском доме научно-технической пропаганды, заместителем председателя Научного совета по проблеме «Искусственный интеллект» Отделения информатики, вычислительной техники и автоматизации АН СССР, заместителем председателя секции «Искусственный интеллект» Научного Совета по комплексной проблеме «Кибернетика» при Президиуме АН СССР, заведующим Международной лабораторией ЮНЕСКО по искусственному интеллекту при ИПС РАН, руководителем ВНТК «Интеллектуальные системы» РАН, членом редсоветов издательств «Радио и связь», «Энергатомиздат», главным редактором созданного им в 1991 году журнала «Новости искусственного интеллекта».

Также Поспелов был инициатором создания и руководителем ряда научных ассоциаций. В 1989 году он стал президентом Советской (Российской) Ассоциации искусственного интеллекта, в 1991-м — председателем Совета Советской (Российской) Ассоциации нечетких систем, а в 1994 году — президентом Ассоциации «Информационные технологии и компьютерные системы в медицине».