«Нельзя оправдать»: Каплан назначили убийцей Ленина

Генеральная прокуратура России отказала в реабилитации эсерки Фанни Каплан, которая была казнена в 1918 году после покушения на Владимира Ленина. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос Ассоциации адвокатов России за права человека, который имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

«Фанни Каплан была расстреляна без суда и следствия. Поэтому ее вина считается недоказанной, поскольку у нас есть презумпция невиновности.

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Она была казнена незаконно и потому должна быть реабилитирована, — пояснила «Газете.Ru» председатель Ассоциации адвокат Мария Архипова (Баст). – Мы не оправдываем ее, а лишь говорим, что ее вина не была доказана. Мы описали, что Каплан была слепая, не могла стрелять на расстоянии, у нее были серьезные физические ограничения, и физически не могла совершить это преступление. Это очевидное дело, в котором не было доказательств».

В Генпрокуратуре напомнили, что ранее в соответствии с законом «О реабилитации жертв политических репрессий» уже проводилась проверка по архивному делу Каплан. «Материалы архивного дела содержат данные об исполнении ею 30.08.1918 покушения на жизнь В.И. Ленина. Действия, сопряженные с посягательством на жизнь человека, аналогичные совершенным, содержат признаки общественно опасного противоправного деяния и в настоящее время являются уголовно-наказуемыми, — говорится в ответе Генпрокураутуры.— Эти умышленные действия нельзя оправдать какими бы то ни было мотивами».

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В связи с изложенным Генпрокуратура оставила обращение о реабилитации Каплан без удовлетворения, говорится в ответе за подписью и.о. замначальника управления по обеспечению участия прокуроров в кассационной и надзорной стадиях уголовного судопроизводства М. Зайналова.

«Во время гражданской войны и революции было много внесудебных расправ, и мы хотели создать прецедент, и использовать его по другим делам. Вина человека может быть признана только судом, а не каким-то Васей Пупкиным, который решил кого-то убить, — пояснила адвокат. – В ответе Генпрокуратуры говорится не о том, о чем мы спрашивали – мы говорили, что человек не виновен, и использованная процедура была неправовой.

Ответ Генпрокуратуры сигнализирует о том, что, у нас расстреливали без суда и следствия, и не факт, что мы к этому не вернемся».

Была ли Фанни Каплан террористкой

Традиционно считается, что на заводе Михельсона в Ленина стреляла некая 28-летняя девушка, полуслепая бывшая каторжанка. Применительно к ней известны как минимум по четыре имени и фамилии. Самые популярные варианты в советской традиции – Фанни Каплан и Фейга Ройтблат.

Свою деятельность она начала в 1905 году, во время первой русской революции. Тогда вместе с единомышленниками Каплан решила организовать покушение на киевского генерал-губернатора Владимира Сухомлинова. Однако попытка убийства для 15-летней революционерки, получившей прозвище Дора, обернулась арестом и каторгой. Самодельные взрывные устройства, изготовленные для покушения на градоначальника, из-за нелепой случайности сработали раньше — прямо в гостинице, в руках у Каплан. Тем не менее, ее это не убило. Взрывной волной девушку отбросило к стене: она ударилась головой, повредив при этом глазной нерв.

Наполовину ослепшая и испуганная Каплан не успела скрыться с места преступления, куда сразу же приехала полиция.

Суд над Каплан состоялся 5 января 1907 года. Ее приговорили к смертной казни. Смягчить наказание удалось лишь благодаря тому, что Фанни была несовершеннолетней – виселицу заменили пожизненной каторгой.

Уже по прибытии в острог выяснилось, что Фанни не только слепая, но и почти ничего не слышит. Кроме того, мелкие осколки бомбы впились под кожу рук и ног, что способствовало развитию ревматизма. Измученная девушка несколько раз пыталась покончить с собой, но ей мешали.

В это же время вместе с Каплан в Акатуйской тюрьме сидела Мария Спиридонова, также прославившаяся своими политическими акциями. Их вместе перевели сначала в Мальцевскую тюрьму, а спустя несколько лет вернули в Акатуй. Спиридонова взяла Дору под опеку и та отказалась от анархизма, став эсеркой — социалистом-революционером, что впоследствии сыграло в ее жизни определяющую роль.

Почему Каплан отказала брату Ленина

Свободу Каплан принесла Февральская революция. Получив амнистию, девушка отправилась в Москву. Там она поселилась у бывшей сокамерницы Анны Пигит, где прожила целый месяц. А к лету 1917 года Временное правительство открыло в Крыму специализированный санаторий для бывших политзаключенных, куда Фанни выдали путевку.

В Крыму она познакомилась с братом Ленина – Дмитрием Ульяновым. Врач по профессии, он заинтересовался молодой ослепшей девушкой. Ходили слухи, что младший Ульянов даже сделал ей предложение руки и сердца, однако она ответила отказом. На прощание Дмитрий оставил Каплан направление в глазную клинику Леонарда Гиршмана, которая находилась в Харькове и была одной из лучших в России.

До митинга на заводе Михельсона Ленин уже успел пережить два покушения на свою жизнь в 1918 году. Первая попытка случилась 1 января.

Сам вождь пролетариата не пострадал, а находившийся с ним его друг, социалист из Швейцарии Фриц Платтен получил легкое пулевое ранение.

Очередная попытка убить главу Совнаркома произошла 30 августа 1918 года в 19:12. Были выпущены три пули: одна попала Ленину в шею под челюстью, другая поразила руку, а третья «досталась» кастелянше Павловской больницы Марии Поповой. В случившейся панике установить стрелявшего сразу не удалось. Находившийся в 20 шагах от Ленина помощник военного комиссара 5-й Московской Советской пехотной дивизии Степан Батулин выбежал на улицу через заводскую проходную и задержал странную девушку, стоявшую у дерева с портфелем и зонтом.

«Она имела вид человека, спасающегося от преследования, запуганного и затравленного, — отмечал он в показаниях. — Я спросил эту женщину, зачем она сюда попала. На эти слова она ответила: «А зачем вам это нужно?» Тогда я, обыскав ее карманы и взяв ее портфель и зонтик, предложил ей идти за мной».

На 100% неизвестно, действительно ли в Ленина стреляла сама Каплан, или кто-то другой. Неопровержимым фактом являются три выстрела из браунинга. Роль исполнителя приписывали состоявшему в боевой группе эсеров рабочему Новикову, который действительно находился в тот момент на заводе, переодетый в матросскую форму, и даже личному шоферу потерпевшего Гилю.

Решение о казни принимал Свердлов?

Подозреваемую доставили в Замоскворецкий военный комиссариат, где она сделала официальное заявление:

«Я – Фанни Ефимовна Каплан. Под этим именем отбывала каторгу в Акатуе. На каторге пробыла 11 лет. Сегодня я стреляла в Ленина.

Я стреляла по собственному побуждению. Я считаю его предателем революции. Ни к какой партии не принадлежу, но считаю себя социалисткой».

«Кто мне дал револьвер, не скажу. У меня никакого билета профсоюзного не было, — сказала она уже на допросе. — Давно уже не служу. Откуда у меня деньги, я отвечать не буду. Стреляла я по убеждению. Я подтверждаю, что я приехала из Крыма. Связан ли мой социализм с Павлом Скоропадским (в тот период гетман Украины. – «Газета.Ru»), я отвечать не буду. Я не слышала ничего про организацию террористов, связанную с Борисом Савинковым (один из лидеров партии эсеров. – «Газета.Ru»). Есть ли у меня знакомые среди арестованных Чрезвычайной комиссией, не знаю. К теперешней власти на Украине отношусь отрицательно. Как отношусь к Самарской и Архангельской власти, не хочу отвечать».

По делу о покушении на вождя мирового пролетариата не было проведено полноценное следствие, не говоря уже о выполнении положенных судебных процедур. Фактически расстрел Каплан произвели по устному распоряжению главы ВЦИК Якова Свердлова и одобрению ВЧК, отмечают исследователи. Явная спешка в применении высшей меры по отношению к преступнице породила массу конспирологических версий. Ряд авторов утверждает, что на самом деле Каплан осталась жива (якобы ее лично помиловал пришедший в себя после ранений Ленин) и остаток жизни провела в лагерях, где родила дочку.

Расстрел состоялся в Кремле: процедура была поручена чекистами коменданту Павлу Малькову. Около 16:00 3 сентября 1918 года он без суда расстрелял эсерку под рев заведенных моторов. Тело Каплан облили бензином и сожгли в металлической бочке. Почувствовав запах горелого человеческого мяса, присутствовавший при экзекуции пролетарский поэт Демьян Бедный упал в обморок.

Выстрелы на заводе Михельсона надолго уложили Ленина в больничную койку. Как следствие, работа советского правительства оказалась полностью парализована. Учитывая, что в тот же день в Петрограде студентом Леонидом Каннегисером был застрелен председатель местной ЧК Моисей Урицкий, а 20 июня от пули убийцы по дороге на митинг пал В. Володарский – все эти преступления приписывались абстрактным врагам большевистской власти – 2 сентября Свердлов провозгласил о переходе к тактике красного террора. Жертвами спровоцированной бойни стали сотни тысяч людей по всей стране.