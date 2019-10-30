«Нельзя оправдать»: Каплан назначили убийцей Ленина

Генпрокуратура не стала реабилитировать Фанни Каплан

Генпрокуратура не стала реабилитировать Фанни Каплан, расстрелянную без суда за покушение на Владимира Ленина. Правозащитники считают это недобрым сигналом, который посылается обществу.

Генеральная прокуратура России отказала в реабилитации эсерки Фанни Каплан, которая была казнена в 1918 году после покушения на Владимира Ленина. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос Ассоциации адвокатов России за права человека, который имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

«Фанни Каплан была расстреляна без суда и следствия. Поэтому ее вина считается недоказанной, поскольку у нас есть презумпция невиновности.

Она была казнена незаконно и потому должна быть реабилитирована, — пояснила «Газете.Ru» председатель Ассоциации адвокат Мария Архипова (Баст). – Мы не оправдываем ее, а лишь говорим, что ее вина не была доказана. Мы описали, что Каплан была слепая, не могла стрелять на расстоянии, у нее были серьезные физические ограничения, и физически не могла совершить это преступление. Это очевидное дело, в котором не было доказательств».

В Генпрокуратуре напомнили, что ранее в соответствии с законом «О реабилитации жертв политических репрессий» уже проводилась проверка по архивному делу Каплан. «Материалы архивного дела содержат данные об исполнении ею 30.08.1918 покушения на жизнь В.И. Ленина. Действия, сопряженные с посягательством на жизнь человека, аналогичные совершенным, содержат признаки общественно опасного противоправного деяния и в настоящее время являются уголовно-наказуемыми, — говорится в ответе Генпрокураутуры.— Эти умышленные действия нельзя оправдать какими бы то ни было мотивами».

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Газета.Ru

В связи с изложенным Генпрокуратура оставила обращение о реабилитации Каплан без удовлетворения, говорится в ответе за подписью и.о. замначальника управления по обеспечению участия прокуроров в кассационной и надзорной стадиях уголовного судопроизводства М. Зайналова.

«Во время гражданской войны и революции было много внесудебных расправ, и мы хотели создать прецедент, и использовать его по другим делам. Вина человека может быть признана только судом, а не каким-то Васей Пупкиным, который решил кого-то убить, — пояснила адвокат. – В ответе Генпрокуратуры говорится не о том, о чем мы спрашивали – мы говорили, что человек не виновен, и использованная процедура была неправовой.

Ответ Генпрокуратуры сигнализирует о том, что, у нас расстреливали без суда и следствия, и не факт, что мы к этому не вернемся».

Была ли Фанни Каплан террористкой

Традиционно считается, что на заводе Михельсона в Ленина стреляла некая 28-летняя девушка, полуслепая бывшая каторжанка. Применительно к ней известны как минимум по четыре имени и фамилии. Самые популярные варианты в советской традиции – Фанни Каплан и Фейга Ройтблат.

Свою деятельность она начала в 1905 году, во время первой русской революции. Тогда вместе с единомышленниками Каплан решила организовать покушение на киевского генерал-губернатора Владимира Сухомлинова. Однако попытка убийства для 15-летней революционерки, получившей прозвище Дора, обернулась арестом и каторгой. Самодельные взрывные устройства, изготовленные для покушения на градоначальника, из-за нелепой случайности сработали раньше — прямо в гостинице, в руках у Каплан. Тем не менее, ее это не убило. Взрывной волной девушку отбросило к стене: она ударилась головой, повредив при этом глазной нерв.

Наполовину ослепшая и испуганная Каплан не успела скрыться с места преступления, куда сразу же приехала полиция.

Суд над Каплан состоялся 5 января 1907 года. Ее приговорили к смертной казни. Смягчить наказание удалось лишь благодаря тому, что Фанни была несовершеннолетней – виселицу заменили пожизненной каторгой.

Уже по прибытии в острог выяснилось, что Фанни не только слепая, но и почти ничего не слышит. Кроме того, мелкие осколки бомбы впились под кожу рук и ног, что способствовало развитию ревматизма. Измученная девушка несколько раз пыталась покончить с собой, но ей мешали.

В это же время вместе с Каплан в Акатуйской тюрьме сидела Мария Спиридонова, также прославившаяся своими политическими акциями. Их вместе перевели сначала в Мальцевскую тюрьму, а спустя несколько лет вернули в Акатуй. Спиридонова взяла Дору под опеку и та отказалась от анархизма, став эсеркой — социалистом-революционером, что впоследствии сыграло в ее жизни определяющую роль.

Почему Каплан отказала брату Ленина

Свободу Каплан принесла Февральская революция. Получив амнистию, девушка отправилась в Москву. Там она поселилась у бывшей сокамерницы Анны Пигит, где прожила целый месяц. А к лету 1917 года Временное правительство открыло в Крыму специализированный санаторий для бывших политзаключенных, куда Фанни выдали путевку.

В Крыму она познакомилась с братом Ленина – Дмитрием Ульяновым. Врач по профессии, он заинтересовался молодой ослепшей девушкой. Ходили слухи, что младший Ульянов даже сделал ей предложение руки и сердца, однако она ответила отказом. На прощание Дмитрий оставил Каплан направление в глазную клинику Леонарда Гиршмана, которая находилась в Харькове и была одной из лучших в России.

До митинга на заводе Михельсона Ленин уже успел пережить два покушения на свою жизнь в 1918 году. Первая попытка случилась 1 января.

Сам вождь пролетариата не пострадал, а находившийся с ним его друг, социалист из Швейцарии Фриц Платтен получил легкое пулевое ранение.

Очередная попытка убить главу Совнаркома произошла 30 августа 1918 года в 19:12. Были выпущены три пули: одна попала Ленину в шею под челюстью, другая поразила руку, а третья «досталась» кастелянше Павловской больницы Марии Поповой. В случившейся панике установить стрелявшего сразу не удалось. Находившийся в 20 шагах от Ленина помощник военного комиссара 5-й Московской Советской пехотной дивизии Степан Батулин выбежал на улицу через заводскую проходную и задержал странную девушку, стоявшую у дерева с портфелем и зонтом.

«Она имела вид человека, спасающегося от преследования, запуганного и затравленного, — отмечал он в показаниях. — Я спросил эту женщину, зачем она сюда попала. На эти слова она ответила: «А зачем вам это нужно?» Тогда я, обыскав ее карманы и взяв ее портфель и зонтик, предложил ей идти за мной».

На 100% неизвестно, действительно ли в Ленина стреляла сама Каплан, или кто-то другой. Неопровержимым фактом являются три выстрела из браунинга. Роль исполнителя приписывали состоявшему в боевой группе эсеров рабочему Новикову, который действительно находился в тот момент на заводе, переодетый в матросскую форму, и даже личному шоферу потерпевшего Гилю.

Решение о казни принимал Свердлов?

Подозреваемую доставили в Замоскворецкий военный комиссариат, где она сделала официальное заявление:

«Я – Фанни Ефимовна Каплан. Под этим именем отбывала каторгу в Акатуе. На каторге пробыла 11 лет. Сегодня я стреляла в Ленина.

Я стреляла по собственному побуждению. Я считаю его предателем революции. Ни к какой партии не принадлежу, но считаю себя социалисткой».

«Кто мне дал револьвер, не скажу. У меня никакого билета профсоюзного не было, — сказала она уже на допросе. — Давно уже не служу. Откуда у меня деньги, я отвечать не буду. Стреляла я по убеждению. Я подтверждаю, что я приехала из Крыма. Связан ли мой социализм с Павлом Скоропадским (в тот период гетман Украины. – «Газета.Ru»), я отвечать не буду. Я не слышала ничего про организацию террористов, связанную с Борисом Савинковым (один из лидеров партии эсеров. – «Газета.Ru»). Есть ли у меня знакомые среди арестованных Чрезвычайной комиссией, не знаю. К теперешней власти на Украине отношусь отрицательно. Как отношусь к Самарской и Архангельской власти, не хочу отвечать».

По делу о покушении на вождя мирового пролетариата не было проведено полноценное следствие, не говоря уже о выполнении положенных судебных процедур. Фактически расстрел Каплан произвели по устному распоряжению главы ВЦИК Якова Свердлова и одобрению ВЧК, отмечают исследователи. Явная спешка в применении высшей меры по отношению к преступнице породила массу конспирологических версий. Ряд авторов утверждает, что на самом деле Каплан осталась жива (якобы ее лично помиловал пришедший в себя после ранений Ленин) и остаток жизни провела в лагерях, где родила дочку.

Расстрел состоялся в Кремле: процедура была поручена чекистами коменданту Павлу Малькову. Около 16:00 3 сентября 1918 года он без суда расстрелял эсерку под рев заведенных моторов. Тело Каплан облили бензином и сожгли в металлической бочке. Почувствовав запах горелого человеческого мяса, присутствовавший при экзекуции пролетарский поэт Демьян Бедный упал в обморок.

Выстрелы на заводе Михельсона надолго уложили Ленина в больничную койку. Как следствие, работа советского правительства оказалась полностью парализована. Учитывая, что в тот же день в Петрограде студентом Леонидом Каннегисером был застрелен председатель местной ЧК Моисей Урицкий, а 20 июня от пули убийцы по дороге на митинг пал В. Володарский – все эти преступления приписывались абстрактным врагам большевистской власти – 2 сентября Свердлов провозгласил о переходе к тактике красного террора. Жертвами спровоцированной бойни стали сотни тысяч людей по всей стране.