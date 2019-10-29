Будет только хуже: что ждать от каннабиса при психозах

Использование медицинского каннабиса при психических расстройствах неоправданно, потому что достаточных доказательств эффективности и безопасности его применения нет, заявляют специалисты из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии. Исследование было опубликовано в журнале Lancet Psychiatry.

Реклама

Ученые проанализировали исследования, которые проводились на протяжении последних 40 лет. Исследователи искали доказательства действия каннабиноидов в работах, посвященных депрессии, тревожным расстройствам, синдрому дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), синдрому Туретта, посттравматическому стрессовому расстройству (ПТСР) и психозам. Всего они отобрали 83 исследования, в которых приняли участие 3000 человек.

Весомых доказательств пользы каннабиоидов исследователи так и не нашли, а вот свидетельств их вреда оказалось в избытке.

Так, выяснилось, что употребление каннабиса повышает риск развития острых психотических симптомов. А у молодых людей — возрастной группы, которая чаще всего страдает от тревожных расстройств, депрессии и психозов, — с большей вероятностью вырабатывается зависимость.

«Наша работа показывает, что употребление каннабиса может усилить депрессию, тревогу и психотические симптомы», — отмечают авторы статьи.

«Мы обнаружили, что нет высококачественных данных для надлежащей оценки эффективности и безопасности каннабиноидов по сравнению с плацебо, и, пока не будет результатов рандомизированных контролируемых исследований, невозможно составить клинические руководства по их применению при психических расстройствах», — говорит Луиза Дегенхардт из Национального центра наркологических исследований в Сиднее, ведущий автор исследования.

Дипак Сирил Д'Соуза, специалист Медицинской школы Йельского университета, отмечает: «В свете недостатка данных, отсутствия качественных доказательств эффективности и достаточной изученности риска применения каннабиноидов

их применение людьми с психическими расстройствами в настоящее время не может быть оправдано».

Современная медицина подразумевает, что прежде, чем предоставлять пациентам какие-либо лекарства, необходимо доказать их эффективность и безопасность, подчеркивает Д'Соуза. И, если каннабиноиды предполагается использовать при психических расстройствах, их необходимо сначала проверить в рандомизированных контролируемых исследованиях, а также они должны быть одобрены и зарегистрированы, как любые другие рецептурные препараты.

«В странах, где медицинские каннабиноиды уже разрешены законом, врачи и пациенты должны осознавать ограниченность имеющихся доказательств и возможные риски. Их следует взвешивать при рассмотрении возможности использования каннабиоидов для борьбы с симптомами распространенных психических расстройств. Те, кто решил продолжить прием, должны находиться под контролем врача, который будет фиксировать положительные и отрицательные последствия употребления каннабиноидов для психического здоровья пациента», — говорит Дегенхардт.

Ранее австралийские ученые обнаружили связь между длительным употреблением марихуаны и возникновением психозов, бреда и галлюцинаций.

Исследователи из университета Квинсленда изучили историю употребления марихуаны у 3801 человека, чей средний возраст составлял примерно 20 лет.

Они выяснили, что у тех, кто впервые употребил ее в 15 лет или раньше, в два раза выше была вероятность возникновения психозов и шизофрении.

«Чем дольше они употребляли наркотик, тем с большей вероятностью они потом страдали от многочисленных психозов, — сообщили исследователи. — Люди, испытавшие наркотические галлюцинации на раннем этапе своей жизни, скорее всего, будут дольше и чаще употреблять марихуану».

Также исследования на животных показали, что у мышей, регулярно подвергающихся воздействию каннабиса, развивается бесплодие, а у самок повышается риск внематочной беременности. Ученые отмечают, что эффект бесплодия при употреблении каннабиса мужчинами известен довольно давно. Теперь доказано его вредное воздействие и на женщин.