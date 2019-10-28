«Очищали от нечисти»: как СССР отнял у Гитлера Будапешт

Венгрия расстроила Вышинского

Кампания Венгрии во Второй мировой войне получилась своеобразной. В апреле 1941 года венгерская армия приняла участие в оккупации Югославии, случившейся после массированных бомбардировок Белграда самолетами люфтваффе. В знак протеста против втягивания своей страны в боевые действия против югославов, будучи не в силах повлиять на Адольфа Гитлера, совершил самоубийство венгерский премьер-министр Пал Телеки. Его место занял правый радикал Ласло Бардоши. Верховная власть в стране принадлежала регенту Миклошу Хорти.

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Свое возмущение вероломством Венгрии выразил даже замнаркома иностранных дел СССР Андрей Вышинский. Согласно его заявлению, сделанному в разговоре с венгерским посланником в Москве, на советское правительство произвело «особенно плохое впечатление» нападение на Югославию всего через четыре месяца после заключения странами пакта о вечной дружбе.

После атаки Третьего рейха на Советский Союз вооруженные силы Венгрии оказались представлены на Восточном фронте 2-й армией.

Она считалась отменно подготовленной и оснащенной, но запомнилась лишь мародерством и террором мирного населения под Воронежем, где, кстати, понесла серьезные потери в начале 1943 года. История этого войскового объединения закончилась под Сталинградом, где 2-я армия оставила две трети личного состава и фактически перестала существовать, играя в дальнейшем лишь вспомогательную роль.

Тотальный разгром, после которого общая численность венгерских солдат и офицеров на территории СССР сократилась с 203 до 64 тыс., заставила Хорти колебаться по поводу дальнейшего внешнеполитического курса страны. В ответ немцы оккупировали Венгрию, посадив регента под домашний арест.

Похищение сына Хорти

В августе 1944 года пост премьера занял антифашист и противник антисемитизма генерал Геза Лакатош. Подозревая своих союзников в намерении добиваться сепаратного мира с СССР, Гитлер усилил давление на венгерское руководство. 15 октября Хорти объявил о заключении перемирия с официальной Москвой. Реакцией на это стало похищение сына регента эсэсовцами Отто Скорцени. Правитель Венгрии был вынужден отправить Лакатоша в отставку, отказаться от собственных полномочий и передать всю полноту власти лидеру венгерских фашистов Ференцу Салаши. При нем в стране развернулось массовое уничтожение евреев и цыган.

Салаши издал указ об отмене перемирия с СССР и провозгласил мобилизацию всех мужчин в возрасте от 12 до 70 лет.

Вместо решения о прекращении борьбы против советских войск на фронт пришел приказ отчаянно сопротивляться. Оперативное руководство войсками было изъято из рук венгерского генерального штаба. Все это повлияло на командующего 1-й венгерской армией. 16 октября генерал-полковник Бела Миклош с частью штаба перешел на сторону советских войск. Представителям СССР военный заявил, что не может согласиться с оккупацией Венгрии гитлеровцами и не желает, чтобы «венгерский народ своей кровью расплачивался за их интересы».

По требованию советского командования Миклош обратился к офицерам с призывом следовать его примеру. Однако за редким исключением поддержан он не был. Венгерские офицеры и солдаты не понимали, что делать: 15 октября Хорти приказал им прекратить борьбу с РККА, на следующий день Салаши потребовал сопротивляться до последнего, а теперь Миклош вновь призывал сложить оружие.

«Операция требовала серьезной подготовки»

В советском Генштабе внимательно следили за реакцией на позицию командующего 1-й венгерской армией. Однако, когда надежды на перемирие и бескровный выход Венгрии из войны не оправдались, из Ставки Верховного главнокомандующего пришла директива «действовать на поле боя против венгерских войск так, как и против немецких». Было решено наступать на Будапешт силами 2-го Украинского фронта под командованием Родиона Малиновского и 3-го Украинского фронта, который под руководством Федора Толбухина по состоянию на конец октября только что завершил Белградскую операцию и начинал переброску в Венгрию. Советским силам противостояла немецкая группа армий «Юг» общей численностью 190 тыс. солдат и офицеров.

«В Генштабе глубоко изучали вероятный характер и способы действий советских войск в Будапештской операции. Суть наших соображений относительно маневра войск сводилась к тому, чтобы обойти город с севера и юга, нацеливая для фронтального удара минимальные силы, — рассказывал генерал Сергей Штеменко в своей книге «Генеральный штаб в годы войны». — Операция требовала длительной серьезной подготовки, тем более что наступило осеннее ненастье, шли проливные дожди.

Авиация почти не действовала. Артиллерию часто приходилось перетаскивать на руках.

На размытых дорогах застревал любой транспорт. В этих условиях снабжать фронт всем необходимым было очень нелегко, а совершать перегруппировки и обходные маневры тем более. Противник же всячески стремился помешать нашему маневру и продвижению вперед. Ему было важно вынудить нас наносить лобовой, наименее перспективный для нас удар, чреватый большими потерями, и вызвать наше наступление с ходу без необходимой подготовки. Такова уж логика войны, когда сталкиваются две силы с диаметрально противоположными целями».

Убийство советских парламентеров

29 октября 1944 года, через два дня после завершения Дебреценской операции, войска 2-го Украинского фронта начали наступление на Будапешт, несмотря на организованную противником очень прочную оборону.

«46-я армия, 2-й и 4-й гвардейские механизированные корпуса в период с 29 октября по 2 ноября прорвали вражескую оборону и вышли на подступы к венгерской столице с юга, — отмечается в книге начальника Главного военно-санитарного управления РККА Ефима Смирнова «Фронтовое милосердие». — Но дальнейший путь туда им преградил свежий вражеский танковый корпус, занявший заранее подготовленные оборонительные позиции. Ослабленные и уставшие в непрерывных наступательных боях, наши войска не смогли преодолеть его оборону. После недельной паузы 2-й Украинский фронт с 11 по 26 ноября нанес второй фронтальный удар по Будапешту, на этот раз с востока и силами 52-й, 7-й гвардейской и 46-й армий. Но и на восточном направлении вражеские войска приостановили наше наступление».

В начале декабря к общему делу подключились подразделения 3-го Украинского фронта, форсировавшие Дунай и вышедшие северо-восточнее озера Балатон. Немцы в ответ предпринимали сильные контрудары. 26 декабря советские войска соединились западнее Будапешта в районе Эстергома, полностью окружив Будапештскую группировку противника. В «котел» попали 188 тыс. человек, в том числе венгерские подразделения и части СС. Через три дня окруженному гарнизону отправили ультиматум с требованием капитуляции. Однако немцы открыли стрельбу и убили советских парламентеров – капитана Илью Остапенко, отправившегося в Буду, и капитана Миклоша Штайнмеца, делегированного в Пешт.

Пленение коменданта Будапешта

«Чтобы поддержать дух гитлеровских вояк, геббельсовская пропаганда кричала в те дни о новом чудо-оружии, которое-де «изменит ход войны», окруженным в Будапеште войскам посылались контейнеры с наградами, — писал в мемуарах начальник штаба 2-го Украинского фронта Матвей Захаров. — В течение января немецко-фашистское командование трижды делало отчаянные попытки выручить свои войска, бросая против соединений и частей, находившихся на внешнем фронте окружения города, значительные силы. Все это, разумеется, затягивало процесс освобождения Будапешта. Гитлеровцы располагали большими запасами материальных средств, получали боеприпасы, горючее и продовольствие по воздуху. Укрепившись в угловых зданиях, они держали под обстрелом сразу несколько улиц. За толстыми стенами старинных домов фашисты чувствовали себя в безопасности.

В то же время из окон, проемов и специально продолбленных в стенах амбразур их пулеметы и орудия вели губительный огонь.

Многие из крупных зданий были заранее минированы, чтобы в нужный момент завалами преградить путь наступавшим советским танкам. Однако никакие военные хитрости не могли остановить продвижение советских солдат. Преодолевая упорное сопротивление врага, они очищали квартал за кварталом от фашистской нечисти. 9 января был захвачен ипподром близ Восточного вокзала, служивший гитлеровцам аэродромом, что лишило их снабжения по воздуху. Доставка же грузов на парашютах оказалась малоэффективной, и посылки часто попадали не по адресу».

18 января 1945 года советские войска освободили Пешт. Отступая, немцы взорвали все мосты через Дунай. Их потери составили около 36 тыс. убитыми. Далее Красная армия приступила к очищению от нацистов Буды, расположенной на холмах. Ликвидация окруженной группировки противника продолжалась 25 дней. Как вспоминал маршал Захаров, советское командование стремилось сохранить памятники архитектуры древней части венгерской столицы, а потому избегало применения тяжелой артиллерии и авиации. Напротив, немцы методично разрушали город, ведя огонь прямой наводкой.

Будапештская операция завершилась 13 февраля сдачей оставшихся районов города.

За 108 суток войска 2-го и 3-го Украинских фронтов разгромили 56 вражеских дивизий и бригад и освободили около 70 тыс. евреев из центрального будапештского гетто. Командовавший обороной Будапешта обергруппенфюрер СС Карл Пфеффер-Вильденбрух попал в плен вместе со своим штабом и после Второй мировой войны был приговорен МВД Латвийской ССР к 25 годам лагерей. В 1955 году его, однако, передали ФРГ, власти которой освободили старого нациста.