Впервые в истории: чернокожему пациенту пересадили лицо

Калифорниец Роберт Челси стал первым чернокожим и самым пожилым пациентом, прошедшим через пересадку лица, сообщает издание Time.

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В августе 2013 года Роберт Челси, менеджер по продажам, возвращался с работы и остановился на обочине одной из Лос-Анджелесских дорог — его автомобиль перегрелся и нужно было подождать, пока он остынет. В это время по дороге ехал подвыпивший мужчина. Он не справился с управлением и на полном ходу врезался в машину Челси.

Удар был настолько сильным, что машину мгновенно охватило пламя. Челси получил ожоги третьей степени половины тела. Следующие четыре месяца он то приходил в сознание, то снова терял его. За это время врачи Калифорнийского университета провели 18 операций, в основном — пересадки кожи от трупов. У Челси развились проблемы с желудочно-кишечным трактом, которые тоже пришлось решать хирургически. Врачи использовали препараты, улучшающие кровоснабжение сердца — из-за этого ухудшилось кровоснабжение конечностей. Стали отмирать ткани на пальцах, а также на носу и губах.

Один из хирургов, доктор Виктор Джо, назвал его самым больным пациентом, который им попадался.

Челси выписали из больницы в декабре. Несмотря на усилия врачей, его лицо сильно пострадало. Он остался без губ, кончика носа, нескольких фаланг и двух третей кишечника. Лицо было изуродовано шрамами, а руки покрыты «заплатками» кожи подходящего цвета, но совсем другой текстуры.

У столкнувшихся с такими увечьями людей повышен риск суицида. Челси старался относиться к внешним изменениям философски — сравнивал свое поврежденное лицо с хеллоуинской маской и шутил, что его внешность ему все равно никогда не нравилась.

Узнав, что ему могут пересадить новое лицо, Челси признался, что не уверен, нужно ли ему это. Но в итоге решил сделать операцию.

Челси мог получить новое лицо еще в августе 2018 года, но отказался от предложенного трансплантата — у донора был намного более светлый оттенок кожи, и Челси не был готов стать «совершенно другим человеком». Поэтому операция состоялась июле 2019 года, когда у хирургов появилось донорское лицо чернокожего человека.

Операция заняла 16 часов, в ней участвовали 45 специалистов. Пересадка лица — редкая процедура сама по себе, но случай Челси уникален.

Он первый чернокожий пациент, получивший новое лицо, и самый пожилой — он прошел через операцию в 68 лет.

«Благослови Господь донора и его семью за то, что они дали мне второй шанс, — говорит Челси. — То, что я чувствую, не описать словами. Я переполнен благодарностью и очень счастлив получить столь удивительный дар».

«Несмотря на возраст, Роберт восстанавливается удивительно быстро, — рассказывает доктор Бонда Помахак, руководивший операций по пересадке. — Мы с нетерпением ждем значительных улучшений в качестве его жизни».

В семье оказались рады новому лицу Челси.

«Он определенно будет счастлив, — считает его крестник Эверик Браун. — Только посмотрите на эти сочные губы».

За прошедшее после операции время в новом лице Челси стабилизировался кровоток, в верхней части трансплантата начали расти волосы, появилась подвижность мышц. Врачи полагают, что в перспективе новое лицо обретет все необходимые функции, но движения губ, скорее всего, так и останутся слегка нечеткими.

До аварии Челси был донором органов. Но он даже предположить не мог, как сложно будет найти подходящую для него кожу. В донорской программе, благодаря которой Челси получил новое лицо, 40% ожидающих трансплантаты кожи — чернокожие. Но таковых насчитывается лишь 14% среди умерших и 12% среди живых доноров.

История Челси обращает внимание на проблемы, с которыми сталкиваются чернокожие в США, считают врачи. Хотя они чаще умирают от множества болезней, чем белое население, афроамериканцы куда реже получают донорские органы. А в случае Челси, когда трансплантат должен был подойти еще и по цвету кожи, шансы были очень низкими.

Пережитые трудности сподвигли Челси основать некоммерческую организацию, предоставляющую информацию о донорских органах.

«Я беспокоился о человечестве задолго до операции, — признается он. — Мы должны помогать друг другу. Я всегда чувствовал это, и мой опыт лишь сильнее меня в этом убедил».