Горб, отеки, красные глаза: как гробит работа в офисе

Сгорбленная спина, опухшие ноги и налитые кровью глаза — так будет выглядеть человек после 20 лет работы в офисе, если не улучшит свои условия труда, предупреждает международная команда исследователей. На основе жалоб офисных сотрудников на свое здоровье они сформировали образ «работника будущего» и воплотили его в восковой фигуре. Подробнее о проекте можно узнать на YouTube.

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Международная команда специалистов по человеческому поведению и охране труда под руководством футуриста Уильяма Хайэма провела опрос более трех тысяч офисных работников из Франции, Германии и Великобритании и выяснила, какие проблемы со здоровьем их чаще всего беспокоят. В числе наиболее распространенных недугов оказались мигрени, боли в спине и глазах. Кроме того, у участников опроса отмечались нарушения зрения, увеличение веса и другие недомогания.

На основе собранной информации команда воссоздала облик человека, который 20 лет работал в современных офисных условиях. Пугающий манекен получил имя Эмма.

У Эммы выраженное искривление позвоночника от длительного сидения за неэргономичным столом и пересохшие от монитора глаза с полопавшимися сосудами. Ее ноги опухли от сидячего образа жизни, а кожа приобрела «компьютерный загар» и стала землистого оттенка.

PA/PRESS ASSOCIATION/huffingtonpost.co.uk

Команда призывает к радикальным изменениям в рабочем процессе, включая более эргономичные рабочие места и перерывы, которые позволят сотрудникам больше двигаться.

«Работодатели и работники должны действовать уже сейчас и решать проблему ухудшения здоровья на рабочем месте, — говорит Хайэм. — Если мы никак не изменим наши модели поведения на рабочем месте, не станем больше двигаться, не будем следить за осанкой, не будем вставать, чтобы немного пройтись, и не задумаемся над улучшением организации рабочего места, наши офисы сделают нас больными. В результате работники в будущем могут страдать от серьезных проблем со здоровьем, которые, как мы думали, остались в прошлом благодаря промышленной революции».

Офисные работники проводили за рабочим столом в среднем шесть часов ежедневно. Более 90% опрошенных сообщили, что они обеспокоены тем, что это слишком много, и 98% опасались, что это может привести к возникновению проблем со здоровьем в будущем.

В Великобритании 90% офисных работников сообщили, что испытывают проблемы со здоровьем, которые снижают их производительность. Семь из десяти работников для решения этих проблем используют лекарства.

Обследование рабочих мест — обязательное требование законодательства во всей Европе. Однако исследователи обнаружили, что работодатели, по всей видимости, уклоняются от своих обязанностей в этой области — так, треть работников сообщили, что инспекция за время их работы не проводилась.

Среди тех, кто просил улучшить их рабочие места, 28% сообщили, что их проблемы не были решены, а 20% заявили, что их вообще отказались выслушать.

«Те, кто целый день сидит за столом, со временем начнут испытывать проблемы с физическим и психическим здоровьем, — говорит эксперт по эргономике Стивен Боуден. — Нужно принять меры для того, чтобы повседневная активность стала частью работы.

Один из способов заставить людей двигаться и сократить время, которое они проводят сидя — создание рабочих мест, за которыми можно работать как сидя, так и стоя. Это способно помочь предотвратить развитие долгосрочных проблем со здоровьем у работников».

Ранее британские специалисты установили, что сидячий образ жизни приводит к преждевременной смерти почти 70 тыс. британцев ежегодно.

Постоянное сидение сказывается на работе мозга, эндокринной системы и обмене веществ в целом. Нарушения в работе организма приводят к преждевременной смерти.

«Нужно подвергать ваше тело небольшому стрессу, чтобы сердце оставалось здоровым и весь организм работал»,

— пояснил главный автор исследования Леони Херон.

Для предотвращения проблем со здоровьем специалисты советуют вставать каждые полчаса на работе, доходить до кулера попить воды или обсуждать рабочие вопросы с коллегами, прогуливаясь по коридору, а не в переписке. Также следует обратить внимание на свое рабочее место — угол между спинкой и сиденьем кресла должен быть девяносто градусов или чуть больше, а сама спинка должна иметь изогнутую форму для поддержки спины и поясницы. Идеально, если она может регулироваться по высоте и наклону, по длине и высоте подлокотников и расстоянию между ними.

Компенсировать «насиженные» часы походом в спортзал не получится: даже при регулярном посещении зала или бассейна те, кто при этом большую часть дня проводит у монитора, имеют физиологические показатели хуже, чем у людей, чья работа не требует бесконечного сидения на одном месте.