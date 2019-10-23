«Приказ неуместный»: РАН бьется за иностранцев

Ученые просят снять изоляцию

Руководство Российской академии наук (РАН) обратилось в Министерство науки и высшего образования с призывом пересмотреть правила общения российских ученых с зарубежными коллегами. Как следует из постановления Президиума РАН, «международное сотрудничество является необходимой составляющей научной деятельности». Текст привел на своей странице в Facebook вице-президент РАН Алексей Хохлов.

«Ограничения, либо мелочная регламентация контактов ученых разных стран, не участвующих в секретных разработках, контрпродуктивны и ведут к изоляции и стагнации российской научной сферы»,

— подчеркивается в документе, подписанном президентом РАН Александром Сергеевым и главным ученым секретарем Президиума Николаем Долгушкиным.

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Недавно регламенты по приему иностранных граждан, повторяющие установленные Минобрнауки ограничения, были приняты рядом ведущих научных институтов и вузов страны, сказано в постановлении Президиума РАН. Ученые констатировали, что буквальное следование регламенту «не только ставит под угрозу достижение основных целевых показателей национальных проектов «Наука» и «Образование», но и ведет к деградации существующего уровня научной деятельности в большинстве научных организаций и вузов».

По словам вице-президента РАН Хохлова, решение Президиума РАН было принято единогласно.

«Были лишь предложения его усилить в двух аспектах: а) призвать не пересмотреть, а отменить приказ Минобрнауки, б) отметить, что приказ противоречит российскому законодательству. Но мы решили пока ограничиться той формулировкой, которая опубликована.

Хотя за истекшую неделю после консультаций с юристами мы убедились, что противоречие с законами и даже Конституцией РФ действительно есть»,

— подчеркнул он.

Предупреждать о встрече с иностранцем нужно за пять дней

Ожесточенная дискуссия по поводу инструкции Минобрнауки по общению российских ученых с иностранцами вспыхнула в российском научном мире минувшим летом. В июле по организациям, подведомственным министерству, был разослан приказ от 11 февраля 2019 года «Об утверждении рекомендаций по взаимодействию с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями и приему иностранных граждан в территориальных органах и организациях, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации».

Сканы подписанного главой ведомства Михаилом Котюковым приказа опубликовала газета «Троицкий вариант». Так, прием иностранцев рекомендовалось осуществлять в специально предназначенных и оборудованных для этих целей помещениях».

«Работникам территориальных органов и подведомственных организаций разрешаются встречи с иностранцами в рабочее и нерабочее время за пределами территориальных органов

и подведомственных организаций при условии получения соответствующего разрешения руководителя территориального органа и подведомственной организации», — уточнялось в приказе.

При этом за пять дней до встречи директор организации должен отправить в министерство уведомление с местом и датой встречи, целью приема, ФИО иностранца. На самой встрече по инструкции должны присутствовать не менее двух российских представителей. Затем в течение пяти дней после приема директор российской организации обязан отослать в министерство отчет, заверенный круглой печатью, о результатах и содержании переговоров.

При этом из пункта 17 приказа следует, что, находясь в российском учреждении науки, иностранец не может использовать электронные средства обработки и накопления информации, если это не «предусмотрено международными договорами Российской Федерации». К таким средствам причисляются мобильные телефоны, диктофоны, плееры, часы, фотоаппараты.

Немецких биологов не пустили на конференцию в Туве

Приказ Минобрнауки вызвал критику не только в научном сообществе, но и в Кремле. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подписанный Котюковым документ «выглядит как перебор». Вместе с тем Песков посоветовал ученым проявлять бдительность, поскольку существует научно-промышленный шпионаж.

«Но это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то правила, которые ни к чему хорошему в итоге не приведут»,

— резюмировал он.

Серьезный скандал вспыхнул в сентябре 2019 года, когда немецких ученых-биологов в соответствии с приказом Минобрнауки не пустили на конференцию в Кызыле. О происшествии сообщил доктор биологических наук, заведующий лабораторией популяционной экологии Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Андрей Чабовский.

На своей странице в Facebook этот ученый рассказал, что представители Германии – «уважаемый профессор и его коллега-жена» — обеспечивали тувинской конференции международный статус, а до этого на протяжении 20 лет вкладывались деньгами и работой в исследования в Туве, «стали ее фанатами, обзавелись друзьями и сами стали таковыми для многих местных и вообще российских зоологов».

«К конференции на свои деньги они отчеканили очень симпатичные памятные медали, чтобы вручить их уважаемым российским коллегам. На конференцию в университет местное министерское начальство их не пустило, из программы доклады вычеркнули. Вообще не пустили в здание. Потому что приказ Катюкова о взаимодействии с иностранными учеными», — констатировал Чабовский.

Ученые не видят проблемы

Опрошенные «Газетой.Ru» сотрудники РАН отмечают, что введенный указ пока не сильно ограничил их международную деятельность.

«Все отнеслись к этому приказу достаточно грамотно, тем более что потом было дано разъяснение, что приказ носит рекомендательный характер, — пояснил председатель профсоюза работников РАН Виктор Калинушкин. –

Приказ пришел во многие институты РАН, к нам в ИОФАН тоже пришел. Вузы более административно-дисциплинированы, а в РАН традиционная вольница. Может, каких-то формальных моментов стало больше, стали писать отчеты о поездках, командировках. Серьезных проблем приказ не создает, но лучше бы его не было. Очевидно, приказ готовили Котюкову соответствующие структуры, отказаться он не мог. В общем, не самый разумный приказ».

«В начале этого приказа было написано ДСП (для служебного пользования. — «Газета.Ru»), поэтому он относится к носителям информации с ограниченным доступом. И если ученый занимается открытой темой, то никаких ограничений на взаимодействие с иностранными коллегами у него быть не должно, — заявил «Газете.Ru» директор ФИАНа Николай Колачевский, уточнив, что для его института приказ не привнес ничего нового. – Чтобы ко мне в институт пришел иностранец, мне за две недели надо подать пакет документов, назначить ему сопровождающее лицо, программу визита, и так было всегда. В МИФИ, где я преподаю, иностранцу для участия в конференции надо заранее заявляться. Минобрнауки тут скорее транслирует регламенты не свои, а ФСБ».

По мнению Ирины Абанкиной, главного научного сотрудника Института образования НИУ ВШЭ, изданный приказ пока не имел особого влияния на работу российских вузов.

«К примеру, на нас, на преподавателей ВШЭ, этот приказа не повлиял.

Про то, что к этому приказу относятся с осуждением, я знаю. Но о том, чтобы кто-то сказал, что такой приказ его в международной деятельности ограничил – я не знаю про такие случаи, — рассказала Абанкина «Газете.Ru». – Приказ действительно, в определенном смысле неуместный, и очень хотелось бы, чтобы он был модифицирован либо отменен. Возможно, он повлияет на вузы, занятые секретными исследованиями, гостайной. На те вузы, где этого нет, надеюсь, приказ не повлияет».