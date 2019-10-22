«Отличные новости»: озоновая дыра достигла рекорда

Озоновая дыра, из-за возникновения которой ученые начали бить тревогу с 40 лет назад, достигла минимальных размеров. Необычное поведение атмосферы над Антарктикой ограничило истощение озонового слоя в сентябре и октябре текущего года, что привело к тому, что

размеры озоновой дыры над этим регионом сократились до минимального уровня за всю эпоху наблюдений, которые постоянно ведутся с 1982 года.

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К таким выводам пришли ученые NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Ежегодно площадь озоновой дыры достигает своего максимума в 16,4 млн квадратных километров в районе 8 сентября, затем дыра сужается к октябрю –

в эти дни она сократилась до рекордных 10 млн кв. км.

«Это отличные новости для озона в Южном полушарии, — считает Пол Ньюман, из Космического центра имени Годдарда в NASA. – Однако важно понимать, что то, что мы видим в этом году, происходит из-за более теплых температур в стратосфере. Это не признак того, что атмосферный озон вдруг встал на путь восстановления».

close NASA

Наблюдения за плотностью озонового слоя ведутся со спутников, среди которых 20 аппаратов американской системы Joint Polar Satellite System. В районе Южного полюса ученые также используют баллоны, которые измеряют концентрацию озона на разных высотах. «В этом году измерения над Южным полюсом не показали наличие участков атмосферы, где полностью лишенных озонового слоя», — пояснил Брайан Джонсон из NOAA.

По словам ученых, третий раз за последние 40 лет атмосферные условия вызывают необычайно теплые температуры стратосферы, ограничивающие исчезновение озона. Похожие картины наблюдались в сентябре 1988 и 2002 года.

Тем не менее озоновый слой Земли с 2000 года восстанавливается от нанесенного ему использованием аэрозолей и хладагентов ущерба, выяснили в 2018 году специалисты Всемирной метеорологической организации (ВМО). Это восстановление происходит со скоростью 1-3% в десятилетие.

Такими темпами в Северном полушарии озоновый слой полностью восстановится к 2030-м годам, а на всей планете — к 2060 году.

В 1970-х годах американские ученые выяснили, что ряд химических веществ, используемых в промышленности, способен разрушать озоновый слой Земли. Молекулы хлорфторуглеродов (ХФУ) оказались очень стойки в нижних слоях атмосферы, однако уже в средних слоях стратосферы под воздействием ультрафиолетового излучения распадались, выделяя хлор, который разрушал озон. Позже Франк Шервуд Роуланд и Марио Молина, обнаружившие эту особенность, были удостоены Нобелевской премии по химии за свое открытие.

Так как озоновый слой поглощает опасную для живых организмов часть ультрафиолетового излучения Солнца, стало очевидно, что его разрушение приведет к тяжелым последствиям — от учащения случаев рака кожи у людей до гибели фитопланктона и повреждения зерновых культур.

Пока промышленники пытались оспорить эти данные, выяснилось, что озоновый слой начал быстро истощаться. Виной тому, по мнению ученых, стали галогенированные углеводороды — вещества, используемые в качестве растворителей и хладагентов. В 1985 году был разработан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, который устанавливал сроки, в течение которых те или иные вещества, разрушающие озоновый слой, должны быть сняты с производства и исключены из использования. Он вступил в силу в 1987 году.

Меры принесли свои плоды, и озоновая дыра над Антарктидой, диаметр которой к тому моменту превышал 1000 км, начала постепенно затягиваться. Однако, учитывая, что в атмосфере уже накопилось огромное количество разрушающих озоновый слой веществ, способных существовать десятки лет, этот процесс растянулся на долгие годы.

Согласно Монреальскому протоколу, производство и использование хлорфторуглерода ХФУ-11 должно было быть прекращено к 2010 году (в частности, Россия отказалась от него еще в 1998-2000 годах). С 1993 года его концентрация в атмосфере снизилась на 15%.

Однако, наблюдения показали, что если в 2006 году выбросы трихлорметана ХФУ-11 приближались к нулевым значениям, то с 2013 года они составили более 14 тыс. тонн. В конце июня 2018 года газета The New York Times провела свое расследование и предположила, что выбросы трихлорфторметана происходят в Китае,

где его используют в качестве, например, пенообразующего средства.

Позднее британское Агентство экологических расследований (Environmental Investigations Agency EIA), представило публике отчет, в котором говорится о существовании в Китае целой индустрии, ответственной за масштабные выбросы трихлорфторметана, несмотря на запрет его использования, действующий с 2010 года. Выступая в качестве покупателей, экологи добились признания самих китайских производителей в использовании этого вещества –

как минимум на 18 фабриках, расположенных в десяти китайских провинциях.

Оказалось, что скомпрометировавший себя газ – отличное вспенивающее вещество для производства полиуретановой пены, которая используется для производства теплоизоляционных строительных материалов. В своем расследовании экологи пришли к выводу, что этот агент используется на большинстве китайских предприятий, где производятся подобные материалы. Один из производителей прямо признался, что запрещенный газ при производстве такой пены используют 70% китайских производителей.