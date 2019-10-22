Чакры и дыры в кишечнике: кто удостоился премии за лженауку

Анти-премии «Почетный академик ВРАЛ», присуждаемой за достижения в области лженауки и псевдонауки, удостоилась Instagram-блогер Наталья Зубарева. Об этом сообщается на сайте премии.

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Премия учреждена научно-просветительским порталом «Антропогенез.ру» и фондом «Эволюция» и вручается с 2016 года. Призом каждый год становится статуэтка с «грустным рептилоидом». Победительница за наградой не явилась.

В Instagram Зубарева назвала основателей премии «шизофрениками», лекторов и посетителей форума «Ученые против мифов — 9», в рамках которого была вручена премия — «бездельниками», а затем ограничила доступ к своему аккаунту.

На своей странице в Instagram Зубарева рекламирует книги «Вальс гормонов», «Вальс гормонов — 2» и «Кишка всему голова» и созданную ей «Академию Доктора Зубаревой», торгует меню и программами тренировок для людей с лишним весом, диабетом, подагрой и другими заболеваниями, и рекламирует биодобавки.



На пока еще открытом канале на YouTube Зубарева позиционирует себя как «доктор, эндокринолог, терапевт, кардиолог, диетолог, детский диетолог, спортивный нутрициолог. Член Российского общества диетологов и нутрициологов, Российского союза диетологов».

Такое обилие регалий, впрочем, не мешает делать ей грубые ошибки в своих книгах.

Так, например, Зубарева пишет, что анализ волос на микроэлементы якобы информативнее анализа крови и на его основе можно подбирать пациенту терапию. Однако невозможно установить, откуда в волосах взялось то или иное вещество — из пищи, воды, уходовых средств. Кроме того, специалисты Комитета по здоровью кожи и косметике Американской медицинской ассоциации еще в 1974 году установили, что, «хотя тяжелый дефицит жизненно важных нутриентов может сопровождаться низким их содержанием в волосах, нет никаких данных, которые указывали бы, что низкая концентрация нутриента в волосах означает его низкое содержание в тканях, то же касается и высоких концентраций».

Также Зубарева пытается убедить читателей, что гормональный баланс можно восстановить просто с помощью правильно подобранного питания. А помогут в этом, конечно же, биодобавки. То, что в США 20% случаев поражения печени связаны именно с приемом БАД и некоторым из пострадавших требуется пересадка печени, «доктора» не смущает.

«Щитовидка — центр между физическим телом человека и его горловинной чакрой (энергетическим центром), — пишет Зубарева в книге, якобы имеющей отношение к медицине. — Она определяет, насколько человек способен управлять своей жизнью, нести за себя ответственность и принимать решения, жить так, как диктуют его собственные желания и предпочтения».

Лечить заболевания щитовидной железы доктор предлагает отказом от целых групп продуктов. Как именно нехватка питательных веществ должна победить болезнь — загадка.

Причина же многих заболеваний (псориаза, астмы, акне, сахарного диабета) и даже просто плохого настроения, по верси Зубаревой, в том, что у пациента дырявый кишечник, и его содержимое попадает прямо в кровоток. То, что эта версия устарела века 2-3 назад, Зубареву не смущает.

В кишечнике действительно может возникнуть перфорация из-за определенных заболеваний или приема некоторых препаратов, однако она никак не влияет на риск развития астмы или диабета. И в тех случаях, когда это состояние требует лечения, оно проводится отнюдь не БАДами, как рекомендует Зубарева.

«Автору несказанно повезло, что она работает в России, за подобные опусы во многих странах ее просто лишили бы лицензии», — отмечает кардиолог Антон Родионов.

Зубарева не дает ссылок на исследования, зато рассказывает, что она — врач в шестом поколении, и ее отец лечил людей ото всех болезней массажем, травами и безглютеновой диетой, а также рассуждает о «женщинах-Музах» и «женщинах-Мегерах», утверждая, что всеми женщинами управляют гормоны, коварно маскирующиеся под «голос разума» или «зов сердца». Несмотря на такое обилие фактических ошибок и сомнительных высказываний, аудитория доктора в Instagram насчитывает 2,5 млн — читателям без медицинского образования сложно отличить достоверную информацию от эзотерических фантазий Зубаревой.

В финал премии также вышли пропагандист конспирологических теорий и автор псевдоисторических книг Николай Стариков и инстаграм-блогер Екатерина Филатова («Katia Txi»), «натуропат», пропагандирующая альтернативную медицину, отказ от прививок, лечение с помощью кофейных клизм, гомеопатии и лошадиных доз витамина С. Победитель был выбран тайным голосованием жюри, состоящего из 12 известных ученых и популяризаторов науки.

Стариков, по образованию — инженер-экономист химической промышленности, известен своими книгами по геополитике и истории, где он продвигает всевозможные конспирологические теории. Его творчество неоднократно становилось предметом критического разбора со стороны историков и других специалистов.

Тем не менее, опусы с названиями вроде «Кто финансирует развал России?» и «Все зло приходит с Запада» остаются достаточно популярными у определенных слоев населения.

Филатова — дизайнер, которая в Instagram дает советы о лечении от различных болезней, в том числе рака. Лечиться Катя предлагает гомеопатией, пророщенной пшеницей и БАДами. На ее совести — смерти людей, которые в отчаянии ухватились за ее рекомендации как за последний шанс на исцеление.

Ранее премии удостаивались также биолог Ирина Ермакова, считающая, что технологию создания ГМО человечеству дали инопланетяне, митрополит Илларион, добившийся создания кафедр теологии в российских вузах и гомеопат Олег Эпштейн.