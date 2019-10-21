Гаечный ключ, экзоскелет, взрывчатка: что патентуют в России

Самым необычным патентом 2019 года в России стал патент на зимний гаечный ключ. Об этом сообщает РИА «Новости» со слов главы Роспатента Григория Ивлиева.

«Мы выдали патент на зимний гаечный ключ. В ручке этого ключа имеется греющий элемент, а также у него правильное цветовое решение (красный), позволяющее не терять его из вида,

– рассказал он. — Кто сталкивался в 40-градусные морозы с необходимостью закрутить или открутить какую-то гайку, может оценить необычность такого ключа».

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По словам Ивлиева, в 2019 году наибольшее количество заявок на патенты подавалось из таких сфер, как электротехника, нефтегазодобывающее оборудование, медицинские технологии, сельское хозяйство.

Задачи у авторов патентов не всегда созидательные — так, в список 100 лучших изобретений, запатентованных в 2018 году, попала сверхзвуковая крылатая ракета и специально для нее разработанный способ поражения цели.

«Технический результат изобретения состоит в том, что при минимальном объеме переоборудования как материальной части, так и программного обеспечения системы управления СКР, изначально будучи разработанной для решения задач поражения преимущественно надводных радиоконтрастных целей, приобретает возможность эффективно поражать распределенные на площади, критичные по

времени наземные цели, а также повысить эффективность воздействия на прочные, в том числе заглубленные наземные объекты», — описывают свое творение изобретатели.

Также в 2018 году «Росатом» стал обладателем патента на пластичный взрывчатый состав, который «может использоваться при производстве тонкослойных зарядов разнообразной геометрической формы различного назначения с возможностью их перфорации, в частности, тонкослойных пластин и лент».

Некоторые изобретения направлены на помощь людям с ограниченными возможностями. Так, существует патент для системы точной локализации слепых или слабовидящих людей.

По замыслу разработчиков, система получает точные координаты человека и окружающих объектов и с помощью голосовых команд сообщает ему о возможных препятствиях на пути и возможностях их обхода.

Еще одно интересное изобретение — экзоскелет нижней челюсти. Устройство предназначено для фиксации фрагментов нижней челюсти при переломах и заболеваниях, и позволяет восстановить функцию жевательных мышц.

А в 2015 году был получен патент на искусственную мышцу. Она состоит из нейлоновых и полиэтиленовых волокон и способна воспринимать слабые электрические импульсы.

«Технический результат заключается в обеспечении малого времени отклика и возможности быстрого сокращения под действием электрических импульсов, в исключении возможности бесконтрольного сокращения под действием температуры окружающей среды и в придании искусственной мышце свойства самовосстановления», — пишут ее создатели.

Такие мышцы предлагается использовать в качестве имплантов, составных частей бионических имплантов, а также в робототехнике при производстве высокоточных манипуляторов.

Патент, согласно данным Роспатента, можно получить на техническое решение в любой области, относящееся к продукту (устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных и т. п.) или способу его применения.

К изобретениям не относятся открытия, научные теории и математические методы, решения, касающиеся только внешнего вида изделий, правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности, компьютерные программы, решения, заключающиеся только в представлении информации.

При подаче заявления на получение патента необходимо указать автора изобретения, описать само изобретение и его назначение, предоставить чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания того, что изобретение собой представляет. Далее придется заплатить за экспертизу — по ее результатам будет принято решение о том, стоит ли выдать патент. При отсутствии оснований для отказа в приеме заявки, она регистрируется, о чем »Роспатент» сообщает заявителю.