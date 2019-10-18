Закидали ракетами: власти Алтая просят Роскосмос убрать за собой

Власти республики Алтай высказали претензии к руководству Роскосмоса из-за ситуации, сложившейся вокруг вывоза с территории отработавших ступеней ракет. Совещание на эту тему провел глава субъекта федерации Олег Хорохордин, говорится в сообщении на официальном сайте республики. На территории Республики Алтай расположены районы падения отделяемых частей ракет-носителей «Союз» и «Протон», которые запускаются с космодрома «Байконур».

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По словам заместителя министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай Евгения Мунатова,

на территории падения отделяющихся частей ракет-носителей до сих пор остаются не вывезенные специалистами Роскосмоса фрагменты.

При этом он напомнил о действии договора между Роскосмосом и субъектом федерации, заключенном в 2000 году, согласно которому эти обломки должны вывозиться. «Этому соглашению уже 19 лет, его необходимо тщательно изучить и подготовить предложения по внесению изменений, в том числе, предусмотреть возможность направления жителей территорий, входящих в зону падения, на санаторно-курортное лечение. Разумеется, необходимо продолжать практику исследования проб почвы, воды, растений, обследования людей на возможные негативные последствия», – заявил Олег Хорохордин.

По словам главы республики, этим вопросом займется межведомственная комиссия, которая, в том числе, должна конкретизировать перечень населенных пунктов, попадающих в ареал районов падения. Министерству здравоохранения поручено подготовить углубленный анализ заболеваемости жителей, проживающих на данных территориях.

С начала текущего года с космодрома Байконур было запущено 11 ракет-носителей. За девять месяцев властями республики было отобрано и исследовано 45 проб воды поверхностных водоемов, 47 проб почвы, 97 проб овощей, дикорастущих ягод, ореха, грибов на содержание нитратов, солей тяжелых металлов; 80 проб дикоросов и овощей на радиологические исследования. Все исследованные пробы соответствуют установленным гигиеническим нормам.

«Медицинские анализы жителей, проживающих в районах падения, регулярно отправляются на исследования в Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения Роспотребнадзора, расположенный в Перми. Там же исследуются пробы снега, воды из открытых водоемов», — говорится в сообщении.

«При обследовании пациентов, проживающих в населенных пунктах, расположенных вблизи районов возможного падения отделяющихся частей ракет-носителей, ни у одного человека в лабораторных и клинических данных признаков воздействия, в том числе остаточных явлений интоксикации, на организм выявлено не было», – сказал главный санитарный врач региона.

Министр здравоохранения Андрей Макин отметил, что в динамике исследований за последние пять лет прослеживается рост первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями. Однако это – не просто общероссийская, но и общемировая тенденция, которая связана в первую очередь с тем, что данные заболевания стали диагностировать на более ранних стадиях.

В Роскосмосе прокомментировали жалобы республиканских властей на неуборку частей ракет. «С республикой Алтай и другими регионами мы работаем в штатном режиме, все вопросы решаются в рабочем порядке», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе госкорпорации.

При этом источник «Газеты.Ru» в Роскосмосе отметил, что ситуация с вывозом частей ракет не так однозначна, как было заявлено региональными властями.

Из двух основных российских ракет самой токсичной считается «Протон», которая используется для запуска спутников, топливом для всех трех ее ступеней служит ядовитое вещество — несимметричный диметилгидразин (гептил).

Ступени «Протонов» падают на обширных территориях вдоль траекторий полета ракет, стартующих с двух космодромов — Плесецка (Архангельская область) и Байконура. В числе этих территорий — Архангельская область, Республика Коми, Якутия, Алтайский край и Республика Алтай, Хакасия, Тува. Ракеты семейства «Протон» летают с 1965 года. За этот период они стартовали 422 раза. Последний раз «Протон» запускался с Байконура 9 октября. В тот день ракета успешно вывела на орбиту европейский спутник Eutelsat-5WB и американский аппарат MEV-1.

Первоначально «Протон» должен был вывести спутники на целевую орбиту 30 сентября, однако Роскосмос заявил о необходимости проведения дополнительных испытаний.

В сентябре в Центре Хруничева заявили, что ракета-носитель тяжелого класса «Протон» оказалась не настолько ядовитой, как о ней многие годы говорили. «По результатам многолетнего (2008-2019 годы) экологического сопровождения пусков ракет-носителей «Протон», проводимого совместно российской и казахстанской сторонами, сделан вывод об отсутствии превышений допустимых техногенных нагрузок на окружающую среду», — рассказали РИА «Новости» в Центре Хруничева.