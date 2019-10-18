«Папа не говорил»: назван солдат, поднявший флаг США над Японией

Один из героев культовой американской военно-исторической фотографии «Водружение флага над Иводзимой» изначально был неверно идентифицирован, однако теперь его личность наконец-то установлена, сообщает Guardian со ссылкой на Корпус морской пехоты США (USMC). Как удалось выяснить трем американским историкам, на заднем плане за древко держится вовсе не Рене Ганьон, как ошибочно считалось на протяжении семи с лишним десятилетий, а капрал Гарольд Келлер по прозвищу Пирог. Проблема «опознания» этого персонажа легендарного снимка, очевидно, была связана с тем, что данный боец плотно заслонен четырьмя товарищами: мы можем увидеть лишь его руку и ногу.

Фото, которое представлено в музеях по всему миру, публикуется в учебниках истории и даже получило Пулитцеровскую премию, было сделано фотокорреспондентом AP Джо Розенталем 23 февраля 1945 года.

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Оно изображает пятерых морских пехотинцев и санитара ВМС США, поднимающих американский флаг на вершине горы Сурибати во время битвы за остров Иводзима во Второй мировой войне. «Водружение флага над Иводзимой» считается наиболее часто воспроизводимой в репродукциях фотографией всех времен.

В первой половине 1950-х по этому снимку скульптор Феликс де Уэлдон выполнил мемориал Корпуса морской пехоты США (или мемориал Иводзимы) около стен Арлингтонского национального кладбища. На флагштоке, который держат бронзовые солдаты, 24 часа в сутки развевается флаг США, а современные морпехи используют мемориал как площадку для проведения еженедельного смотра – «Парада на закате».

Удивительно, но личность солдата, изображенного на снимке вторым слева, была верно установлена только в 2016 году. До этого считалось, что один из самых активных участников акции – Джон Брэдли, а не Гарольд Шульц.

Половина из шестерки солдат погибли в течение следующего месяца. Майкл Стренк (третий слева) был поражен снарядом 1 марта, в тот же день Харлон Блок (крайний справа, держит основание древка) получил смертельное ранение от разрыва мины, а 21 марта Франклина Сузли (четвертый слева) застрелил японский снайпер. Только Шульцу, Айре Хейзу (крайний слева) и Ганьону посчастливилось вернуться домой. Теперь известно, что последний из перечисленных не имел никакого отношения к водружению флага. Впрочем, Келлер также успешно демобилизовался и прожил до 1979 года.

Любопытно, что Пирог никогда не рассказывал своим близким об участии в процессе, хотя копия фото всегда висела на стене в его доме.

Историки Стивен Фоули, Дастин Спенс и Брент Вестемейер использовали кинохронику и другие снимки, сделанные на Иводзиме, чтобы расставить все точки над i. Личность Келлера подтвердили члены следственной комиссии USMC и следователи из лаборатории цифровых доказательств ФБР.

«Мы знали, что он был на войне, где получил ранение. Но папа никогда не говорил, что помогал поднимать флаг на горе Сурибати», — призналась 70-летняя дочь героя в интервью NBC News. По ее словам, на все расспросы о том, кто же изображен на снимке, Келлер неизменно отвечал: «Какая-то группа солдат».

В свою очередь, в USMC сделали следующее заявление:

«Независимо от того, кто изображен на фотографии, каждый ступивший на Иводзиму морской пехотинец является и всегда будет являться частью славной истории нашего корпуса».

На знаменитой фотографии Розенталя запечатлен момент водружения второго американского флага над Сурибати – первый, установленный после захвата вершины примерно в 10:20, оказался слишком мал и был плохо виден с ближайших пляжей, на которые высаживались войска. Полотно большего размера (244 см х 142 см) отыскал на десантном корабле LST-779 лейтенант Альберт Теодор Теттл. Согласно официальной версии, этот флаг попал на судно со склада в Перл-Харборе.

Солдаты второго взвода роты Easy Стренк, Блок, Сузли и Хейз между тем провели на Сурибати телефонную линию. Стяг доставили на вершину около полудня. Одновременно туда поднимался Розенталь в сопровождении двух фотографов-морпехов. Эта группа добралась до вершины в тот момент, когда морпехи привязывали флаг к старой японской водопроводной трубе.

Увидев, что упускает уникальный момент, фотокор быстро поднял свою камеру и нажал на спуск, не глядя в видоискатель.

«Краем глаза я увидел, что солдаты начали поднимать флаг. Я поднял камеру и сделал кадр. Вот как был сделан снимок.

Если вы сделаете подобный кадр, вы вряд ли уйдете со словами «я сделал великий снимок». Вы просто не будете знать», — рассказывал Розенталь 10 лет спустя.

После общемирового признания фотографии ее автор категорически отклонял обвинения в постановочном характере снимка.