Синий свет: от смартфона можно состариться

Длительное воздействие синего света, излучаемого телефоном, монитором или бытовой техникой, может ускорить старение, предупреждают ученые из Университета штата Орегон. Исследование было опубликовано в журнале Aging and Mechanisms of Disease.

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Для эксперимента исследователи использовали дрозофилу фруктовую, популярный модельный организм, имеющий схожие с людьми механизмы клеточного развития. Ученых интересовало, как мухи реагируют на ежедневное 12-часовое воздействие света от синих светодиодов, таких же, какие используются в технике. Оказалось, синий свет ускоряет старение.

Дрозофилы, проводившие по 12 часов при свете и 12 часов в темноте, жили меньше, чем те, которых ученые содержали в полной темноте или при свете без синего излучения.

Мухи, подвергшиеся воздействию синего света, страдали от повреждения клеток сетчатки глаза и нейронов головного мозга, у них нарушалась двигательная функция.

Также исследователи использовали дрозофил-мутантов, у которых не было глаз. Но и они получили повреждения мозга и опорно-двигательной системы — очевидно, чтобы пострадать от синего света, не обязательно на него смотреть.

«Тот факт, что свет ускорял старение мух, поначалу нас очень удивил, — говорит профессор биологии Яга Гебултович. — Мы измерили экспрессию некоторых генов у состарившихся мух и обнаружили стресс-реакцию — когда мухи находились на свету, в их организме экспрессировались защитные гены. Мы предположили, что свет регулирует эти гены. Изучая спектр света, мы выяснили, что свет и сам по себе несколько сокращал продолжительность их жизни, однако именно синий свет урезал ее наиболее заметно.

Естественное освещение, поясняет Гебултович, имеет решающее значение для циркадных ритмов организма — 24-часового цикла физиологических процессов, таких, как активность мозговых волн, выработка гормонов и регенерация клеток, которые напрямую влияют на питание и сон.

«Есть свидетельства того, что избыток искусственного света — это фактор риска для расстройств сна и циркадных ритмов,

— говорит Гебултович. — С увеличением числа светодиодов и устройств с экранами, люди подвергаются все большему воздействию света в синем спектре, так как именно он обычно используется в светодиодах. Но светодиодное освещение, даже в большинстве развитых стран, не используется достаточно долго, чтобы понимать его влияние на протяжении всей жизни человека».

Также исследователи выяснили, что мухи, по возможности, избегают синего света. Они собираются проверить, как это связано с механизмами, определяющими их долголетие.

Соавтор исследования Айлин Чау отмечает, что, если результаты этого и подобных исследований в конечном итоге окажутся применимы к людям, для борьбы с синим светом можно будет использовать современнные достижения в области медицины и технологий.

«За последнее столетие продолжительность жизни человека резко возросла, поскольку мы нашли способы лечения заболеваний, хотя в то же время мы проводим все больше времени с искусственным освещением, — говорит она. — Наука ищет способы помочь людям оставаться здоровыми дольше, и разработка более «здорового» спектра света для использования в технике может оказаться полезной не только с точки зрения улучшения сна, но и с точки зрения общего состояния здоровья».

Некоторые способы дать организму отдохнуть от синего света есть уже сейчас. Очки с желтыми линзами отфильтровывают синий свет и защищают сетчатку глаз, а в телефонах, ноутбуках и другие устройствах можно настроить режим, блокирующий синее излучение.

«В будущем, возможно, появятся телефоны, которые будут автоматически корректировать световое излучение дисплея в зависимости от продолжительности использования устройства, — говорит соавтор работы Тревор Нэш. — Такой телефон может быть трудно сделать, но он может оказаться весьма полезен для здоровья».

Ранее было установлено, что синее свечение повреждает сетчатку глаза.

Ученые сконцентрировались на ретинале — содержащемся в сетчатке виде витамина А, который по действием света меняет форму и, накапливаясь, становится токсичным. Также он способен превращаться в липофусцин — желто-коричневый пигмент, накапливающийся в неделящихся клетках и повреждающий их. Его называют «пигментом старения».

Исследователи добавили ретинал в ряд клеточных культур и затем подвергли воздействию световых волн разной длины. Оказалось, липофусцин ни при чем — синий свет заставлял ретинал меняться, за чем следовало увеличение количества кальция в клетках. Это приводило к их деформации и гибели. На синий свет таким образом реагировали клетки не только сетчатки, но и сердца, нервной ткани и раковых опухолей.

«Противоядием» от этого эффекта является витамин Е, но его невозможно доставить во все клетки. Пока эффект не изучен до конца, исследователи советуют меньше времени проводить у экранов устройств и хотя бы ночью избегать синего свечения от экранов и светодиодов.