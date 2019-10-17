Ребенка догонит: где живут самые быстрые муравьи

Самые быстрые муравьи в мире живут в пустыне Сахара, выяснили энтомологи из Ульмского университета в Германии. За секунду они преодолевают более метра. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Experimental Biology.

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Муравьи Cataglyphis bombycina распространены в Алжире, Египте, Ливии, Марокко, Тунисе. Из-за чрезвычайно высокой температуры среды обитания, а также из-за угрозы со стороны хищников, муравьи активны за пределами своего гнезда не более десяти минут в день. Они появляются на поверхности лишь когда температура поднимается выше той, при которой охотящиеся на них ящерицы прячутся в норах.

Сахарские муравьи питаются трупами других насекомых и мелких животных. Передвигаясь, они используют только четыре ноги. Кроме того, их ноги длиннее, чем у других видов муравьев. Верхняя часть тела покрыта серебристыми волосками, отражающими свет. Все это позволяет муравьям сохранять активность при температуре до 70 °C.

Теперь немецкие исследователи открыли еще одну уникальную особенность этого вида.

Cataglyphis bombycina за секунду преодолевают расстояние в 108 раз больше длины собственного тела, что делает их самыми быстрыми муравьями в мире относительно своего размера.

Для сравнения, гепард преодолевает расстояние лишь в 23 длины своего тела в секунду.

Такую высокую скорость муравьи развивают за счет особого способа передвижения, похожего на галоп — каждая нога касается земли всего на семь миллисекунд. Это позволяет муравьям преодолевать до 85 см в секунду и развивать скорость до 3 км/ч.

«Между шагами они парят в воздухе», — говорит доктор Сара Пфеффер, одна из авторов работы.

Чтобы замерить скорость передвижения муравьев, исследователи провели к их гнезду алюминиевый желоб и установили сверху камеру. На другом конце желоба муравьев ждала приманка — мучные черви.

«После того, как муравьи нашли еду, они двигались по желобу туда-сюда, а мы их снимали», — объясняет Пфеффер.

Когда исследователи попробовали повторить эксперимент в лаборатории, оказалось, что в прохладе скорость муравьев невероятно снижается — они преодолевают за секунду лишь 5,7 см.

В мире есть и более быстрые животные. Так, жуки-скакуны за секунду покрывают 171 длину своего тела. А настоящие рекордсмены — калифорнийские прибрежные клещи, 377 длин своего тела в секунду.

Ранее в тропических лесах Борнео был открыт новый вид муравьев, которые взрываются, чтобы уничтожить соперника.

В боях за территорию муравьи Colobopsis explodens взрываются, забрызгивая противника своими внутренностями и ядовитой слизью. Это может убить или, по крайней мере, замедлить врага. Для самого муравья, впрочем, это оказывается смертельным. Исследователи сравнивают такое поведение с укусом пчелы, который также смертелен для самого насекомого.

Такое поведение ученые объясняют гиперсоциальностью муравьев — ради процветания колонии они способны пожертвовать жизнью.

«Колонию муравьев нельзя рассматривать как человеческую семью — это суперорганизм, где каждый муравей действует как отдельная клетка в теле со своей собственной ролью»,

— пояснила энтомолог Элис Лачини.

Впрочем, взрываются не все муравьи. Те из них, чьи габариты позволяют заткнуть головой вход в муравейник, выступают в роли пассивных защитников, в то время как более мелкие муравьи-камикадзе атакуют противника. Похожим образом действуют и другие виды муравьев, например, во время половодья защищая муравейник от затопления. Исследователи полагают, что с помощью более изученных видов со схожими особенностями поведения они смогут узнать о Colobopsis explodens больше.

А быстрее всего орудует жвалами муравей Mystrium camillae — он способен щелкать ими со скоростью более 90 м в секунду.

Mystrium camillae обитают в Юго-Восточной Азии и Австралии. Они живут под землей или в стволах деревьев. Эти муравьи выработали необычное поведение для защиты и нападения — у них широкая голова и длинные зазубренные жвалы, которые они быстро защелкивают, нанося удары противнику за 0,5 миллисекунды.

Муравьи питаются гемолимфой своих личинок, прокусывая их, но не вызывая гибели — за это их прозвали муравьями-Дракулами.

Чтобы выяснить, как работают жвалы муравьев, ученые использовали рентген и высокоскоростные камеры, способные получать свыше 480 тысяч кадров в секунду. Как оказалось, челюсти этих муравьев разгоняются до 320 километров в час за 0,000015 секунды. При этом сила их удара настолько высока, что соприкосновение с жвалами опрокидывает и оглушает термитов и других более крупных насекомых.