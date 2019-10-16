Угроза МКС? Маск заполонит космос спутниками

Планы американского миллиардера Илона Маска по запуску многотысячной группировки спутников Starlink для обеспечения землян доступом к интернету оказались куда более масштабными.

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Его компания SpaceX подала заявку Международный союз электросвязи (ITU) на выделение дополнительных частот

для еще 30 тыс. спутников, сообщает отраслевое издание SpaceNews.

Эти 30 тыс. спутников станут дополнением к 12 тыс., изначально заявленным в планах SpaceX и одобренным ранее Федеральной комиссией США по связи.

Международный союз электросвязи — орган ООН, который координирует выделение радиочастот для спутниковых операторов. В заявках компании SpaceX указаны детали касательно радиочастот, предполагаемых орбит спутников и их планируемой численности.

В них говорится, что спутники планируется выводить на орбиты от 328 до 580 километров.

Однако там не указаны планируемые сроки, а также такие детали, как пропускная способность спутников и планируемые сроки их сведения с орбиты.

«Заявка в Международный союз электросвязи -— самый первый шаг при развертывании спутниковых систем, и часто делается за годы до того, как компания планирует собирать спутники. SpaceX будет обязана раскрыть больше подробностей о своей группировке при подаче разрешения на доступ на американский рынок предложений о широкополосном доступе, как она это сделала с 12-тысячной групппировкой, которую начала запускать в мае», — напоминает издание.

После подачи заявки начинается отсчет семилетнего срока, в течение которого спутниковый оператор, в данном случае SpaceX, должен запустить как минимум один спутник, работающий на запрошенной частоте, при этом он должен проработать на орбите минимум 90 дней.

На запланированной в конце октября Всемирной конференции по радиосвязи Международный союз электросвязи намерен внести изменения в действующие правила вывода на орбиту группировок спутников связи. Регуляторы намерены обязать операторов выводить в космос определенную долю заявленных спутников в заявленный срок, чтобы сохранять за ними требуемые частоты.

По данным ООН, опубликованным в апреле 2019 года, с начала космической эры в околоземное пространство было выведено порядка 8500 всевозможных объектов.

Таким образом, если SpaceX удастся осуществить свой план,

компания в пять раз увеличит число спутников на орбите Земли.

«В связи с растущими мировыми потрябностями в надежном интернете, особенно там, где интернета нет или он дорогой или ненадежный, SpaceX принимает меры для увеличения мощности группировки Starlink и пропускной способности, чтобы удовлетворить потребности пользователей», — отметили в компании.

23 мая текущего года Маск вывел в космос первую серию своих спутников Starlink. Бизнесмен планирует создание орбитальной группировки, которая сможет поставлять услуги интернета в труднодоступные и удаленные районы Земли, не обеспеченные проводной связью. В будущем эта группировка спутников должна составить 12 тыс. аппаратов, однако в ходе первой фазы развертывания на околоземную орбиту будет выведено 400 спутников.

Каждый аппарат имеет массу 227 кг. В состав спутника входят антенна с высокой пропускной способностью и одна солнечная батарея для питания. Для полной автономности на орбите каждый спутник снабжен своим двигателем Холла, рабочим телом в котором выступает газ криптон. Эти двигатели позволят спутникам поддерживать свою орбиту, положение на ней,

а главное — самим сходить с орбиты по завершению миссии.

Ранее SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в $10 млрд, но эксперты считают эту цифру заниженной.

Ученые между тем бьют тревогу по поводу того, что запуск сотен и тысяч спутников Маска может помешать наблюдениям за космическим пространством. Например, в ходе запуска первых 60 спутников их излучение оказалось намного более ярким, нежели предполагалось. Другие критики указывают на то, что реализация планов Маска еще больше замусорит околоземное космическое пространство, что увеличит вероятность столкновений на орбите.

Один такой инцидент едва не произошел минувшим летом со спутником Маска.

«Впервые в истории Европейское космическое агентство выполнило маневр уклонения для защиты одного из своих спутников от столкновения», — говорилось в сообщении. Уворачиваться пришлось от спутника Starlink – одного из 60 аппаратов, которые были запущены в мае этого года разом для обеспечения Земли спутниковым интернетом.

ЕКА пришлось принять такое решение после того, как расчеты показали высокую вероятность столкновения двух спутников. Маневры уклонения на околоземных орбитах применяются нередко. Спутники движутся с огромными скоростями, и их столкновение может не только привести к разрушению аппаратов, но и возникновению на орбите огромного числа обломков — и такие случаи уже бывали.

По словам Роджера Томпсона, эксперта американской некоммерческой организации Aerospace Corporation, на заявленных SpaceX высотах летают пилотируемые корабли, в том числе МКС. С одной стороны, эти орбиты удобны для запуска спутников, которые планируется сводить спустя четверть века, с другой стороны это будет «иметь последствия на будущие пилотируемые полеты».