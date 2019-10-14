Пистолет-шприц с ядом: как убивали Бандеру. ОНЛАЙН

Бандера еще не знал, что за его головой в Мюнхен нелегально пробрался Богдан Сташинский – штатный ликвидатор КГБ. Выходец из семьи украинских националистов, он еще в 1950 году был завербован советскими органами госбезопасности и с того момента работал под их контролем. В ходе своего первого задания Сташинский помог чекистам разоблачить командира вооруженного отряда бандеровцев, который приходился женихом его сестре. 12 октября 1957 года он убил одного из лидеров заграничной ОУН Льва Ребета. Как писала западная пресса, приказ на ликвидацию этого националиста отдал лично Никита Хрущев. Причем Сташинский использовал тот же метод, что и двумя годами позже в случае с Бандерой. Выследив Ребета в Мюнхене, он зашел с ним в подъезд и выстрелил в него шприцем с цианистым калием. Дальнейшие события покажут, что Сташинский действовал не по собственной воле, а скорее по принуждению. В 1961-м он вместе с супругой перебежит в Западный Берлин и сдастся властям ФРГ. Однако это произойдет уже после убийства Бандеры.
Начиная с 5 октября, Бандеру сопровождали специально отобранные члены ОУН, знакомые с делом обеспечения безопасности. Итак, отныне каждое утро лидера националистов встречали возле дома №7 по улице Крайттмайрштрассе дюжие хлопцы, которые затем провожали его к месту работы на Цеппелин, 67. Обратно Бандера обычно возвращался после 5 часов вечера. И все же сам эмигрант тяготился своего положения. В обеденный перерыв он часто ездил на перекус домой на машине без охранников.
Степан Бандера насолил Украинеdatanews.ru
В начале октября 1959 года служба безопасности ОУН (б) получила сведения о подготовке очередного покушения на Бандеру. Поэтому было решено увеличить личную охрану проводника. Вместе с тем ему было предложено хотя бы временно покинуть Мюнхен. Бандера отказался, считая, что это может быть расценено как слабость.
«Мы знаем, что находимся в состоянии войны с врагом, поэтому должны быть готовы ко всему. Отъезд из Мюнхена будет выглядеть как бегство, мы должны защищаться здесь», — заявил националист в ответ на предложение временно переехать в Испанию.
Фотография Степана Бандеры, учащегося Стрийской гимназии имени Шептицкого, и свидетельство об окончании гимназииВладимир Синдеев/ТАСС
Впрочем, спецслужбы СССР не отставали от Бандеры, желая во что бы то ни стало довести миссию до логического конца. На состоявшемся в мае того же 1959 года в Москве Всесоюзном совещании сотрудников КГБ один из ближайших в ту пору соратников Никиты Хрущева – экс-первый секретарь ЦК КП Украины, действующий член Президиума ЦК КПСС Алексей Кириленко затронул в своем выступлении буржуазных националистов, ликвидированных в западных областях Украины, в Белоруссии и Прибалтике, а также конкретно ОУН (б) и ее лидера.
«Главари ОУН ведут линию на сохранение старых кадров, на то, чтобы между этими сохранившимися кадрами не было связи или поменьше было бы этой связи, чтобы националисты действовали тонко, в одиночку, чтобы они там, где нужно, себя показывали активистами, продвигались по службе. Многие буржуазные националисты — белорусские, украинские, из Прибалтийских республик, когда их реабилитировали, рассыпались по всей стране. Нельзя быть уверенными в том, что они стали совершенно честными, преданными людьми… Я бы считал одной из главных задач: нужно активизировать работу по ликвидации закордонных центров. Я считаю, что у нас эта работа идет еще плохо, а возможности у вас в этом отношении очень большие… Надо активно разоблачать Бандеру и многих других. Кто такой Бандера? Он был агентом гитлеровской разведки, потом английской, итальянской и ряда других, ведёт развратный образ жизни, жадный к деньгам. Вы же, чекисты, все это знаете и понимаете, как можно скомпрометировать того же Бандеру», — заявил Кириленко.
К началу 1950-х годов Бандере удалось обосноваться в Мюнхене и вести почти легальное существование. К этому моменту на проводника ОУН (б) было совершено несколько попыток покушения. Советские спецслужбы намеревались похитить либо убить своего принципиального врага, однако их западные коллеги, взаимодействия с немецкой полицией, которая, в свою очередь, сотрудничала со службой безопасности националистов, сорвали ряд акций, предпринятых со второй половины 1940-х по конец 1950-х. Последнюю вероятную попытку ликвидации Бандеры полиция ФРГ пресекла незадолго до выстрелов Богдана Сташинского – в 1959 году.
15 октября 1959 года в подъезде собственного дома по адресу Крайттмайрштрассе, 7 в Мюнхене был убит проводник Организации украинских националистов (запрещена в России) Степан Бандера. Агент КГБ Богдан Сташинский выстрелил в него ампулой с цианистым калием. На Западе организаторами акции считали первого секретаря ЦК КПСС, председателя Совета Министров СССР Никиту Хрущева и главу КГБ Александра Шелепина, ведомство которого в то время продолжало борьбу с так называемыми бандеровцами. «Газета.Ru» рассказывает об убийстве самого знаменитого украинского националиста всех времен в формате исторического онлайна.