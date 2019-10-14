Пистолет-шприц с ядом: как убивали Бандеру. ОНЛАЙН

Впрочем, спецслужбы СССР не отставали от Бандеры, желая во что бы то ни стало довести миссию до логического конца. На состоявшемся в мае того же 1959 года в Москве Всесоюзном совещании сотрудников КГБ один из ближайших в ту пору соратников Никиты Хрущева – экс-первый секретарь ЦК КП Украины, действующий член Президиума ЦК КПСС Алексей Кириленко затронул в своем выступлении буржуазных националистов, ликвидированных в западных областях Украины, в Белоруссии и Прибалтике, а также конкретно ОУН (б) и ее лидера.

«Главари ОУН ведут линию на сохранение старых кадров, на то, чтобы между этими сохранившимися кадрами не было связи или поменьше было бы этой связи, чтобы националисты действовали тонко, в одиночку, чтобы они там, где нужно, себя показывали активистами, продвигались по службе. Многие буржуазные националисты — белорусские, украинские, из Прибалтийских республик, когда их реабилитировали, рассыпались по всей стране. Нельзя быть уверенными в том, что они стали совершенно честными, преданными людьми… Я бы считал одной из главных задач: нужно активизировать работу по ликвидации закордонных центров. Я считаю, что у нас эта работа идет еще плохо, а возможности у вас в этом отношении очень большие… Надо активно разоблачать Бандеру и многих других. Кто такой Бандера? Он был агентом гитлеровской разведки, потом английской, итальянской и ряда других, ведёт развратный образ жизни, жадный к деньгам. Вы же, чекисты, все это знаете и понимаете, как можно скомпрометировать того же Бандеру», — заявил Кириленко.