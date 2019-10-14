Перешли на цифру: аналогового ТВ больше не будет

14 октября Россия завершит переход на цифровое эфирное телевидение, сообщает ТАСС. Аналоговое вещание федеральных телеканалов отключат еще в 21 регионе страны.

Реклама

Трансляцию федеральных телеканалов в рамках последней волны отключений прекратят более 3 тыс. из 13 тыс. аналоговых передатчиков, работавших в российском эфире. Вещание прекратится, в частности, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Севастополе и Крыму. Отключение затронет Астраханскую и Волгоградскую, Оренбургскую и Саратовскую области, Башкирию и Татарстан, в Сибири — Забайкалье и Республику Алтай, а на Северном Кавказе — Дагестан и Ингушетию. Кроме того, аналоговое вещание федеральных каналов будет прекращено в двух областях Центрального федерального округа — Калужской и Курской, четырех регионах Северо-Запада — Вологодской, Мурманской, Псковской областях и Карелии, а также в Челябинской области.

Переход означает отключение аналогового сигнала на территории всей страны.

Цифровое телевидение доступно только тем россиянам, телевизоры которых поддерживают формат DVB-T2. Чтобы смотреть 20 бесплатных каналов, обладателям старых телевизоров необходимо было приобрести специальную цифровую приставку. Малоимущим гражданам с приобретением и установкой ресиверов должны были помочь власти регионов. С настройкой приставок гражданам помогали волонтеры.

Сеть цифрового эфирного телевещания в России состоит из 5040 передающих станций. Каждая транслирует 20 цифровых телеканалов. Их сигнал покрывает более 17 млн кв. км, цифровое эфирное вещание доступно 98,4% россиян.

Переход на цифровое вещание был ключевым элементом программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы».

За время ее реализации в России было продано около 100 млн телевизоров с поддержкой цифрового стандарта и около 20 млн приставок для старых телевизоров. Это позволило приступить к поэтапному отключению аналогового вещания.

Задачами программы было развитие информационного пространства России, повышение эффективности функционирования телерадиовещания и обеспечение населения многоканальным вещанием с гарантированным предоставлением общероссийских обязательных общедоступных телеканалов. Предполагалось, что без «цифры» останется лишь 1,6% населения из удаленных местностей, где строить объекты наземной связи нецелесообразно. Они будут пользоваться спутниковым вещанием.

Цифровое эфирное вещание в России ведется в европейском стандарте DVB-T2, телевидение перешло на него уже в 2012 году. До этого с 2008 года использовался стандарт DVB-T.

Цифровое телевидение подразумевает передачу телевизионного изображения и звука при помощи кодирования видеосигнала и сигнала звука с использованием цифровых сигналов в противоположность аналоговому, где используется аналоговый электрический сигнал.

На первом этапе перехода на цифровое вещание цифровая техника используется в единичных случаях, аналоговые каналы связи сохраняются. Все студийное оборудование переводится на цифровой сигнал, обработку и хранение которого в пределах телецентра осуществляется цифровыми средствами. При этом на выходе из телецентра сигнал преобразуется в аналоговую форму и передается по обычным каналам связи.

На втором этапе развития внедряются гибридные аналого-цифровые ТВ-системы. В передающей и приемной частях этих систем сигналы обычно передаются в аналоговой форме.

Третий этап подразумевает создание полностью цифровых телевизионных систем. Раньше всех, еще в начале-середине 1990-х годов, они появились в Японии и некоторых европейских странах.

В большинстве стран переход на цифровое вещание начался уже в XXI веке. Сейчас его нет лишь в девяти странах, в основном в Африке.

По сравнению с аналоговым телевидением, цифровое позволяет уменьшить мощность передатчиков, повысить помехоустойчивость, увеличить число каналов в одном частотном диапазоне. Также оно дает возможность переключаться между множеством звуковых дорожек, создавать интерактивные системы, записывать передачи и хранить в архиве.

Вместе с тем, существуют сложности передачи при недостаточном уровне сигнала, особенно во время грозы. Также цифровое телевидение требует большего количества передающих центров — передатчик обеспечивает уверенный прием на расстоянии лишь 50 км.