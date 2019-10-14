«Заболел манией величия»: как партия свергала Хрущева. ОНЛАЙН

Вот что вспоминал о прибытии Хрущева и Микояна один из лидеров заговорщиков, председатель КГБ Семичастный:

«Когда приехали в Кремль и они зашли в зад, я немедленно сменил охрану в приемной. Заменил охрану на квартире и на даче. Предварительно я успел отпустить в отпуск начальника охраны. Литовченко был такой, полковник. Оставил за него хлопца молодого, Васю Бунаева. Я его в Кремле прижал в переходах: «Слушай! Сейчас началось заседание Президиума ЦК. Может все быть. Я выполняю волю Президиума и ЦК. Ты, как коммунист, должен все правильно понимать. От этого будет зависеть решение твоей дальнейшей судьбы. Имей в виду – ни одной команды, ни одного приказа, ни одного распоряжения не выполняй без моего ведома. Я тебе запрещаю».