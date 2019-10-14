«Заболел манией величия»: как партия свергала Хрущева. ОНЛАЙН

Ровно в это время, по воспоминаниям первого секретаря ЦК КП Украины петра Шелеста, Президиум ЦК КПСС возобновил свое заседание. Собралось 22 человека. Присутствовали министры СССР, несколько секретарей обкомов – из числа наиболее враждебных Хрущеву. Обсуждение было бурным, резким, откровенным, вспоминали очевидцы. Хрущев решительно отвергал почти все обвинения в свой адрес и сам выдвигал несколько обвинений в адрес присутствующих членов Президиума ЦК.
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев приветствует председателей колхозов ТаджикистанаРИА Новости
Вот что вспоминал о прибытии Хрущева и Микояна один из лидеров заговорщиков, председатель КГБ Семичастный:
«Когда приехали в Кремль и они зашли в зад, я немедленно сменил охрану в приемной. Заменил охрану на квартире и на даче. Предварительно я успел отпустить в отпуск начальника охраны. Литовченко был такой, полковник. Оставил за него хлопца молодого, Васю Бунаева. Я его в Кремле прижал в переходах: «Слушай! Сейчас началось заседание Президиума ЦК. Может все быть. Я выполняю волю Президиума и ЦК. Ты, как коммунист, должен все правильно понимать. От этого будет зависеть решение твоей дальнейшей судьбы. Имей в виду – ни одной команды, ни одного приказа, ни одного распоряжения не выполняй без моего ведома. Я тебе запрещаю».
Председатель КГБ при Совете министров СССР В. Е. Семичастный (1-й слева) принимает советских разведчиков Р. Абеля (2-й слева) и К. Молодого (2-й справа), 1964 годРИА "Новости"
«Проходим пустой стеклянный павильон. Эхом отдаются шаги. В дальних углах вытягивается охрана. Дежурный предупредительно открывает большую, из цельного стекла, дверь, — вспоминал Хрущев-младший. – Напротив двери у тротуара застыл длинный ЗИЛ-111, автомобиль отца. На площадке выстроились черные машины: еде один ЗИЛ – охраны, «Чайки» Микояна и Семичастного, «Волги».
По свидетельству Сергея Хрущева, его отец вместе с Микояном прямо из аэропорта без помех доехали до Кремля и прошли в комнату заседаний Президиума ЦК. Как только за ними закрылась дверь, события стали развиваться с головокружительной быстротой, констатировал Хрущев-младший.
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза Николай Александрович Булганин (слева направо) в ботаническом саду во время визита в Индию, 1955 годРИА "Новости"
«Отец, поблагодарив бортпроводниц за приятный полет, спускается по трапу первым. За ним в цепочку растянулись остальные, — рассказывал в своей книге Сергей Хрущев. – Семичастный подходит к отцу, вежливо, но сдержанно здоровается:
— С благополучным прибытием, Никита Сергеевич.
Потом пожимает руку Микояну. Чекалов держится на два шага сзади, руки по швам – служба. Лицо напряжено. Семичастный наклоняется к отцу и как бы доверительно сообщает вполголоса:
— Все собрались в Кремле. Ждут вас.
Роли, видно, расписаны до мелочей.
Отец поворачивается к Микояну и спокойно, даже как-то весело произносит: — Поехали, Анастас».
Семейное фото Никиты Сергеевича Хрущева. Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Н.С. Хрущев (1894-1971) (слева направо): дочь Елена, сын Сергей, жена Сергея, дочь Рада, жена Нина Петровна. зять А.И.Аджубей, 1963 годВасилий Малышев/РИА "Новости"
Прибытие Ил-18 с Хрущевым на борту во «Внуково» старший сержант Михайлов вспоминал следующим образом: «Дошло дело, наконец, до приземления. Невыносимо долго самолет рулил куда-то по полосе, не подавали трап… Те, кто мельком взглянули в иллюминатор, обомлели: подъехал не традиционной лимузин вождя, а предназначенный для охраны облезлый ЗИЛ. Томительно долго открывали дверь, в которую первой юркнула стюардесса в белых перчатках и встала на верхней ступеньке с левой стороны. Следом шагнул нахохлившийся Никита Сергеевич, понурив голову и став от этого еще ниже. Увидев там, внизу, трех цековских деятелей «второго сорта», переминавшихся в неловких позах, Хрущев дал волю переполнявшим его чувствам:
— Предатели! Христопродавцы! Перестреляю, как собак!..
В это мгновение силы оставили его, и в тишине все услышали глухие рыдания, прерывавшиеся время от времени проклятиями и угрозами…».
«Самолет подрулил к правительственному павильону в аэропорту «Внуково-2». Последний раз взревели моторы, и наступила тишина. Внизу – никого. Площадка перед самолетом пуста, лишь вдали маячат две фигуры. Отсюда не разберешь, кто это. Недобрый знак, — вспоминал сын первого секретаря, известный ученый в области космического ракетостроения Сергей Хрущев в своей книге «Хрущев». – Медленно подкатился трап. Загадочные фигуры тоже приблизились вслед за ним. Теперь их уже можно узнать – это председатель КГБ Семичастный и начальник Управления охраны Чекалов. Следом спешит секретарь Президиума Верховного Совета СССР Георгадзе».
Ил-18В авиакомпании "Аэрофлот"Alan McKnight/airliners.net
В 4 утра Хрущев, Микоян, сопровождавшие их лица, обслуживающий персонал и охранники прибыли на аэродром, а еще через полчаса Ил-18 взлетел и взял курс на Москву. По словам старшего сержанта Михайлова, на борту самолета Хрущев несколько раз стучал в кабину пилотов, однако ему не открыли. Тогда первый секретарь ЦК КПСС предпринял попытку уговорить начальника охраны изменить курс на Киев, мотивируя свое требование тем, что «в столице – заговор». Однако майор КГБ, как и остальные чекисты, остался глух к настойчивым просьбам Хрущева, и тот в конце концов прекратил свои усилия. В столице Украинской ССР Хрущев, судя по всему, надеялся на помощь своего давнего ставленника, командующего войсками Киевского военного округа Петра Кошевого. Однако заговорщики предвидели подобный сценарий и через Семичастного отдали приказ охране ни в коем случае не менять курс.
В воспоминаниях участников событий имеются явные нестыковки. Так, одни утверждают в своих мемуарах, что Хрущев прибыл в Москву уже на первый день заседания Президиума ЦК, 13 октября, а поздно вечером, когда все удалились на отдых, якобы произнес: «Если они хотят меня снять, то пусть так и будет». По другой версии, сначала заговорщики собрались без Хрущева и Микояна. И уже в процессе заседания Брежнев позвонил своему шефу в Пицунду.
По нашему мнению, правильная последовательность развития событий такая: 13 октября, во время перерыва в работе Президиума ЦК, Брежнев по просьбе остальных заговорщиков позвонил Хрущеву в Пицунду и убедил прилететь в Москву. 14 октября, рано утром, Хрущев вылетел в столицу, прямо из самолета отправившись в Кремль. Таким образом, он принял участие во втором дне заседания.
Никита Хрущев и Леонид Брежнев на Пленуме ЦК КПСС, 1963 годРИА "Новости
Вот что рассказывал об отъезде лидера СССР из Пицунды старший сержант Анатолий Михайлов из личной охраны Хрущева, слова которого записал журналист М. Руденко из газеты «Труд».
«Отдых был, как всегда: купались, загорали – как в раю. А потом стали замечать, чувствовать: происходит что-то не то, — отмечал сотрудник КГБ. – На траверзе залива вдруг замаячили бронекатера, которых раньше здесь никогда не бывало. Прислуга стала молчаливой, замкнутой… В воздухе повисла гнетущая тишина. А главное – Никита Сергеевич несколько раз уходил с Анастасом Микояном на дальнюю косу и о чем-то с ним долго беспокойно беседовал».
Слева направо: Вячеслав Молотов, Николай Булганин, Лазарь Каганович, Климент Ворошилов, Георгий Маленков, Николай Шверник, Чжоу Эньлай, Лаврентий Берия, Анастас Микоян, Никита Хрущев и другие проходят по Охотному ряду за гробом с телом Иосифа Сталина, 1953 годРИА Новости/РИА Новости
Согласно книге Роя Медведева: «В октябре Хрущев решил отдохнуть на государственной даче в Пицунде. Он не чувствовал себя усталым или больным. Еще по дороге в Пицунду он посетил несколько колхозов и совхозов, провел совещание с птицеводами Крыма, беседовал с секретарями обкомов и райкомов на Кубани. Находясь на даче, Хрущев следил за подготовкой полета в космос корабля «Восход» с тремя космонавтами на борту, а также принимал и на юге различных государственных деятелей».
Так, одна из последних встреч Хрущева в качестве первого секретаря и премьер-министра СССР состоялась с министром сельского хозяйства Франции.
Жители Москвы встречают членов экипажа космического корабля "Восход" (слева направо) Константина Феоктистова, Владимира Комарова и Бориса Егорова, 1964 годА. Поликашин/РИА "Новости"
«Конец лета и начало осени 1964 года были наполнены для Хрущева его обычной работой, — писал историк Рой Медведев в своей книге «Хрущев. Политическая биография». — Он принимал в Кремле различных политических деятелей и бизнесменов Запада, глав государств из Индонезии, Индии и Египта, послов и журналистов. После возвращения из Скандинавии и поездки в ЧССР Хрущев начал готовить новую реформу управления сельским хозяйством. Ему казалось целесообразным создать в стране снизу доверху специализированные управления по отраслям сельского хозяйства — «Главскотоводство», «Главптицеводство», «Главхлопководство», «Главсвекловодство» и т. д. Но теперь проект Хрущева встретил возражения и в кругах Президиума ЦК, и среди секретарей обкомов, которым новая перестройка казалась ненужной и даже вредной при слабом развитии специализации в колхозах и универсальной взаимосвязи всех отраслей сельского хозяйства. Но Хрущев настаивал на перестройке, он изложил свои предложения в пространной Записке и разослал ее по областным комитетам партии и в ЦК республиканских компартий. Предполагалось обсудить этот вопрос на Пленуме ЦК в ноябре».
Первая леди СССР Нина Хрущева, первая леди США Мейми Эйзенхауэр, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и президент США Дуайт Эйзенхауэр, 1959 годBob Schutz/AP
Об этом историческом эпизоде вспоминал член ЦК КПСС Виктор Гришин, впоследствии первый секретарь Московского горкома (именно он вместе с председателем комиссии по идеологии ЦК Леонидом Ильичевым подготовит текст заявления Хрущева об уходе на пенсию, которое Хрущев безропотно подпишет). «На заседании Президиума было решено, чтобы Брежнев позвонил по телефону на госдачу в Пицунду, где отдыхал Хрущев, и пригласил его прилететь в Москву на заседание Президиума ЦК. Войдя в соседнюю комнату, Брежнев быстро созвонился с Хрущевым и передал ему просьбу срочно прилететь в Москву. После некоторых колебаний Хрущев согласился прибыть на заседание», — рассказывал Гришин.
В первой декаде октября 1964 года Брежнев находился в Берлине на праздновании 15-летия создания ГДР. Он вернулся в Москву досрочно, и с 12 октября возглавил подготовку октябрьского Пленума ЦК КПСС. Но сначала заговорщики задумали провести внеочередное заседание Президиума ЦК – якобы для обсуждения вопросов по сельскому хозяйству. Именно Брежнев позвонил утром 13 октября Хрущеву в Пицунду, где советский премьер отдыхал вместе с «президентом», председателем Президиума Верховного Совета Анастасом Микояном, и попросил его вернуться в Москву.
Анастас Иванович Микоян. Москва, 1937 год.Анатолий Гаранин/РИА Новости
Начиная с весны 1964 года, вокруг Хрущева складывался заговор, во главе которого встали секретари ЦК КПСС Александр Шелепин, объединивший вокруг себя ряд сравнительно молодых функционеров, выходцев из комсомольской верхушки, и более возрастной Леонид Брежнев. По мере развития ситуации в состав участников оказались вовлечены практически все мало-мальски видные чиновники партийного и государственного уровней. Подробнее о формировании заговора против Хрущева можно прочитать в этом материале «Газеты.Ru».
Председатель президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев среди участников Всемирного конгресса женщин в Георгиевском зале Кремля.Яков Халип/РИА "Новости"
В этом материале мы не претендуем на воспроизведение хронологии событий с точностью до минуты – время выступления того или иного деятеля в сохранившихся свидетельствах и воспоминаниях очевидцев порой отличается. Наша задача — передать атмосферу Президиума и Пленума ЦК, восстановить последовательность, показать, в какой обстановке принималось одно из важнейших решений в истории СССР.
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев благодарит Генерального секретаря Организации Объединенных Наций У Тана за подарок -- вазу работы бирманских мастеров, 1964 годДавид Шоломович/РИА "Новости"
14 октября 1964 года на Пленуме ЦК КПСС было принято решение о смещении Никиты Хрущева со всех партийных и государственных постов. Этому Пленуму предшествовало двухдневное заседание Президиума ЦК КПСС, на котором были озвучены и осуждены ошибки Хрущева в период руководства Советским Союзом, а также его оскорбительное, по мнению заседавших, поведение по отношению к некоторым из них. «Газета.Ru» вспоминает, как отстраняли от власти человека, не побоявшегося развенчать культ личности Иосифа Сталина и реабилитировать жертв бесчеловечных репрессий.
Никита Хрущев во время визита в США, 1959 годAP