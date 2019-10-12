Алкоголь и курение: что приближает рак

Нездоровое питание, недостаточная физическая активность, курение и употребление алкоголя значительно повышают риск онкологических заболеваний. Как уточняет Роспотребнадзор, указанные факторы являются причиной соответствующих проблем в 30% случаев. Сотрудники ведомства отметили, что, например, вероятность развития колоректального рака увеличивает чрезмерное потребление красного мяса. Так, применение в пищу свыше 100 г такого мяса в день повышает риск развития новообразований до 17%. Кроме того,

на развитие онкозаболеваний влияет употребление продуктов глубокой переработки: это колбасы, наггетсы, пицца и т. д.

Новообразования в пищеводе, толстом кишечнике, молочных железах и почках, в свою очередь, могут быть связаны с ожирением и избыточной массой тела.

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«Для профилактики онкологических заболеваний следует отказаться от курения и алкоголя, снизить количество красного мяса в рационе или заменить его мясом птицы или рыбой, — советуют специалисты Роспотребнадзора. –

Согласно исследованиям, употребление рыбьего жира может снижать риск возникновения новообразований».

Медики также рекомендуют есть больше овощей и фруктов, поскольку пищевые волокна обладают онкопротективным эффектом.

Ранее онколог Елена Гудкова назвала признаки, которые способны помочь выявить рак. По ее словам, о возникновении онкологического заболевания могут рассказать не проходящий долгое время кашель, охриплость голоса, не связанная с простудой, и трудности при глотании слюны. Помимо этого, о развитии новообразования в толстом или тонком кишечнике может свидетельствовать диарея или запор.

К симптомам рака относятся также пониженный уровень эритроцитов, анемия, участившееся мочеиспускание, которое становится болезненным, а также кровь в моче.

Свидетельствовать об онкологическом заболевании могут и изменения лимфатических узлов, увеличение которых не проходит до четырех недель.

Гудкова констатировала, что к признакам развития злокачественной опухоли относят изжогу, резкое похудение, лихорадку и потливость по ночам, изменение внешнего вида родинок, а также незаживающие длительное время язвы на коже или во рту.

Медики призывают людей следить за любыми заметными изменениями в бородавках или родинках. Профилактика позволит предупредить болезнь, полагают они.

Другие ученые назвали пять главных онкозаболеваний в России, расположив их по убыванию: 13,2% – молочная железа; 11,3% – легкие (в основном мужчины, но в последнее время растет обнаружение рака легких у молодых некурящих женщин); 7,4% – простата; 6,5% – желудок; 4,8% – тело матки. Остальные 56,9% делят между собой другие виды рака. Рак груди — самый распространенный вид среди женщин репродуктивного возраста, отмечают исследователи.

При этом медики считают, что сдавать кровь на онкомаркеры для выявления заболеваний не имеет большого смысла.

Необходимо ограничиться УЗИ брюшной полости и малого таза, фиброгастроскопией, а женщинам еще следует делать маммографию. Также указывается, что нужно сдавать анализ кала на скрытую кровь — это позволит диагностировать рак кишечника.

В свою очередь, американские ученые выяснили, что жареная на растительном масле пища может привести к осложнению ракового заболевания. По их словам, многие люди в США в той или иной степени имеют проблемы с ЖКТ, однако не отказывают себе в удовольствии употреблять фаст-фуд и вредную жареную еду.

А употребление двух и более стаканов газировки в день значительно повышает шансы летального исхода.

Напротив, максимум один стакан в месяц существенно снижает соответствующие риски. В исследовании, результаты которого представлены в журнале JAMA Internal Medicine, в течение 19 лет приняли участие свыше 450 тыс. человек. К моменту начала наблюдений ни у кого из них не было выявлено рака, диабета или инсульта.

Как показал эксперимент, выпивавшие в день не менее двух стаканов (0,5 л) подслащенных безалкогольных напитков мужчины и женщины увеличивали свои шансы умереть от недугов, связанных с ЖКТ, в то время как употребление простой газировки приближало риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.