Такого не было 60 лет: в Японию идет разрушительный тайфун

На Японию надвигается с юго-востока «Хагибис» — 19-й тайфун сезона в Тихоокеанском регионе. В ближайшие выходные он может обрушиться на побережье. Авиакомпании в спешном порядке отменяют рейсы. Железнодорожники предупреждают об остановке движения поездов. Субботние занятия в школах отменяются. По той же причине скорректирована программа Кубка мира по регби и квалификационных заездов этапа чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Страна застыла в ожидании ужасных событий.

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С обращением к нации выступил премьер-министр Синдзо Абэ, призвавший правительство принять все необходимые меры для обеспечения безопасности населения в период разгула стихии.

«Необходимо распространять оперативную и понятную информацию, принимать совместно с региональными администрациями меры предупреждающего характера,

сделать все для обеспечения безопасности и спокойствия жителей», — заявил Абэ в эфире телеканала NHK.

В районах предполагаемого прохождения тайфуна сосредотачивают специальную технику для откачки воды. Задействованы автономные генераторы, которые могут понадобиться в случае перебоев с электричеством. На помощь спасателям готовы прийти армейские подразделения. Телеканалы Японии призывают людей запасаться водой и сухпайками. Не исключается вариант экстренной эвакуации из затопленных мест.

Тайфун «Хагибис» движется к Японии со скоростью 25 км/ч. Порывы в его центральной части достигают 50 м/с, местами доходя до 67 м/с. По этой причине Объединенный центр по предупреждению тайфунов СЩА повысил рейтинг «Хагибис» до «супер-тайфуна». В ночь на воскресенье он должен достигнуть Токио. В отдельных районах прогнозируются рекордные осадки и шквалистый ветер. Сохраняется угроза массового повреждения инфраструктуры, наводнений, разрушения построек.

«Очень мощный тайфун, не снижая своей силы, завтра может непосредственно обрушиться на районы Токай и Канто (вокруг Токио).

Кроме штормового ветра и высоких волн есть опасность рекордно сильных ливней»,

— констатировал представитель Национального метеорологического агентства, слова которого приводит РИА «Новости».

Ежегодно на планете появляются около 26 тайфунов, три из них достигают Японских островов. Наиболее опасные, наносящие максимальный ущерб обычно приходят в сентябре — так что «Хагибис» можно назвать слегка запоздавшим. Соответствующую статистку составили специалисты Национального метеорологического агентства. В первой половине осени на Японию традиционно надвигается дождевой фронт. Попадая в него, влажный воздух восточной части тайфуна способствует его активности.

Развитие тайфуна происходит за счет энергии, освобождающейся в процессе испарения воды с теплой поверхности океана и ее последующей конденсации в облаках. Поэтому большинство тайфунов случаются с июля по октябрь, когда температура воды в океане наивысшая.

Зона активности тайфунов, на которую приходится третья часть общего числа тропических циклонов на Земле, заключена между побережьем Восточной Азии на западе, экватором на юге и линией перемены даты на востоке.

Особенно разрушительным был сезон 1991 года, когда у побережья Японии буйствовало несколько тайфунов.

По уровню мощности и масштабам предполагаемого урона «Хагибис» уже сравнивают с тайфуном «Ида», который обрушился на полуостров Ицу в 110 км к югу от Токио 27-28 сентября 1958 года. В результате бедствия погибли, по данным из разных источников, от 1,2 до 6 тыс. человек, еще 10 тыс. лишились крова. Тысячи людей получили ранения различной степени тяжести. Реки Эгуро, Кано и Аракава вздулись от проливных дождей и нагнанных ветрами волн и вышли из берегов. Они снесли 244 моста, смыли 1000 домов и вызвали 1875 грязевых оползней.

А совсем недавно, 9 сентября 2019 года, тайфун «Факсай» оставил без электроэнергии свыше 885 тыс. домов в префектуре Сидзуока. По сообщениям японских властей, пострадали 22 человека. Кроме того, от последствий тайфуна «Тапа» 22 сентября погибли два человека. 19 получили травмы.

Самым смертоносным тайфуном в истории наблюдений считается «Бхола», который в ноябре 1970 года забрал жизни до полумиллиона жителей Восточного Пакистана. Штормовой прилив опустошил многочисленные прибрежные острова, сметая на своем ходу целые деревни и разрушая сельскохозяйственные угодья региона. В наиболее пострадавшем районе страны — упазиле Тазумуддин — погибло более 45% из 167-тысячного населения.

Что касается России, то в нашей стране опасность тайфунов не стоит так остро, как у географических соседей.

К берегам Дальнего Востока (Курилы, Сахалин, Камчатка, Приморский край) тайфуны доходят обычно уже после того, как основной удар приняли на себя Япония и Корейский полуостров. Правда, сейчас последнему, равно как и российским регионам, «Хагибис», по уверениям метеорологов, не грозит. Хотя в Южной Корее ожидаются сильные дожди и ветер.