Счет на десятки: «Боинги» трещат по всему миру

Подозрения, павшие почти две недели назад на один из самых массовых самолетов в мире Boeing 737NG, подтвердились и теперь могут привести к отзыву подозрительных самолетов, а для Boeing — обернуться новыми репутационными и финансовыми потерями.

Как сообщают американские СМИ, число дефектных самолетов уже измеряется десятками.

О новой проблеме с популярными лайнерами семейства Boeing 737 стало известно в конце сентября, когда инженеры компании случайно обнаружили трещины в их конструкции. 2019 год стал кошмаром для корпорации по причине двух катастроф самолетов семейства MAX, произошедших из-за неправильных алгоритмов автопилота. Расследование привело к посадке этих самолетов во всем мире и к искам со стороны жертв катастроф, а также перевозчиков.

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На этот раз проблема коснулась предыдущего поколения самолетов Boeing 737NG, которое представлено на рынке четырьмя вариантами с обозначениями −600, −700, −800 и −900.

Трещины были обнаружены в скрытом элементе конструкции — вилочном соединении «pickle fork», которое служит для соединения крыльев с фюзеляжем и которых на самолетах 737NG четыре штуки. При помощи этого узла на фюзеляж передаются нагрузки и вращающие моменты от крыла, возникающие при движении самолета.

Узел считается весьма надежным и рассчитан на службу в течение всего срока эксплуатации самолета — свыше 90 тыс. циклов «взлет-посадка» — без возникновения усталостных трещин. «Если этот узел сломается в воздухе, могут быть тяжелые последствия, — сообщил сиэтлский телеканал KOMO-TV, который первым узнал о новой проблеме. — Это соединение является ключевым для безопасности самолета,

и его поломка в воздухе может обернуться катастрофой при самом неблагополучном сценарии».

Что нашли?

Проверки находящихся в эксплуатации самолетов 737NG дали свои плоды, сообщает CNN со ссылкой на заявление Boeing.

Аналогичные трещины были обнаружены у 38 самолетов, находившихся в эксплуатации.

По данным Boeing, по состоянию на 9 октября было проинспектировано 810 самолетов данного типа, и трещины, требующие ремонта, были выявлены примерно на каждом двадцатом из проверенных. Первые были обнаружены на ряде бывших в эксплуатации пассажирских самолетов, которые проходили разборку в связи с их переоборудованием в грузовые варианты, сообщил телеканалу источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания FlightGlobal, это переоснащение проходили самолеты 800-й серии, имевшие на своем счету 35 600 — 37 300 взлетов.

Всего проверка должна коснуться 1911 самолетов, однако по подсчетам FlightGlobal, опирающимся на данные сервиса Cirium, большая часть самолетов с высоким налетом,

сейчас находится в эксплуатации именно в США — это самолеты -600, -700, -800 и -900-й серий.

Всего в мире в эксплуатации находится порядка 6800 самолетов 737NG, пока не известно, в каких авиакомпаниях мира служили треснувшие самолеты и сколько лайнеров еще может коснуться эта проблема. Известно, что проверка коснулась самолетов, совершивших определенное число циклов взлет-посадка, такие есть во флоте более сотни авиакомпаний мира. По указанию Управления гражданской авиации США самолеты,

совершившие более 30 тыс. взлетов, требовали проверки в течение недели, более 22,6 тыс. взлетов — в течение года.

В Boeing утверждают, что отозванным самолетам предстоит провести более простой ремонт, чем это требует ситуация с самолетами семейства MAX.

«Безопасность и качество являются приоритетами Boeing. Boeing сожалеет о проблемах, которые создал этот прецедент для наших заказчиков по всему миру, — говорится в заявлении компании. — Boeing активно сотрудничает с заказчиками, чтобы разработать план ремонта и обеспечить запчастями и технической поддержкой, если это необходимо».

Ранее в среду только одна американская компания, Southwest, официально объявила о выводе из эксплуатации двух своих самолетов из-за выявленной проблемы. Всего во флоте авиакомпании более 700 таких машин. Три другие крупные американские компании American Airlines, Delta и United заявили об отсутствии проблем, так как в их флоте нет лайнеров, совершивших указанное число полетов. Бразильская Gol объявила об отзыве сразу 11 самолетов.

Усталость конструкции

История авиации знает случаи, когда накопление усталостных трещин в силовых элементах самолетов приводило к катастрофам и даже прекращению эксплуатации определенных типов самолетов.

Подобные трещины, вовремя не замеченные, привели к нескольким крушениям советских пассажирских Ан-10.

После катастрофы под Харьковом было доказано, что крыло самолета разрушилось из-за сниженной прочности стрингеров, в которых образовались усталостные трещины. Вскоре Госкомиссия постановила снять с линий все имевшиеся Ан-10.