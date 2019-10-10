Город как жертва: как Сталин перехитрил литовцев

80 лет назад СССР передал Литовской Республике Виленский край, полученный перед этим посредством раздела Польши с нацистской Германией. В качестве ответной услуги литовцы соглашались разместить у себя значительный контингент РККА.

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Как Россия дважды потеряла Вильно

Территориальный спор о принадлежности Виленского края — города Вильно с прилегающими районами (уездами) — являлся серьезной проблемой Европы в межвоенный период. Сегодня это юго-восток Литвы с сопредельными землями Белоруссии, а в 1920-1939 годах — небольшой кусок бывшей Российской империи с полумиллионным населением, отошедший после череды военных событий к Польше, что яростно оспаривалось Литвой.

Фактически Россия потеряла контроль над 1,5-миллионной Виленской губернией, в состав которой входил Виленский край, еще в Первую мировую, когда регион оккупировала Германия. После вынужденного ухода немецких войск с занятых позиций Вильно и окрестности заняла Красная армия, а чуть позже, в 1919-1920 годах, край превратился в арену советско-польской войны, несколько раз переходя из рук в руки.

Регион ждало неизбежное поглощение Советской Россией, однако легендарное чудо на Висле — поражение частей РККА под началом Михаила Тухачевского от польских войск Юзефа Пилсудского — в значительной мере изменило геополитическую обстановку в Прибалтике.

Чтобы избежать засасывания Виленского края и других территорий в сферу влияния развивавшей контрнаступление в восточном направлении Польши, Совнарком в спешном порядке признал независимость Литвы.

Под давлением Лиги наций, боровшейся за установление системы коллективной безопасности на континенте, 7 октября 1920 года между польскими и литовскими представителями было подписано соглашение в Сувалках, регламентировавшее разграничение территорий.

Коварные поляки

Однако еще до вступления договора в силу польские военные подразделения вторглись в Виленский край и оккупировали Вильно с окрестностями. На протесты Литвы и Лиги наций польский лидер Пилсудский ответил, что отряды генерала Люциана Желиговского вышли из подчинения и самовольно вступили на спорную территорию. В реальности военачальник действовал в соответствии с приказом главнокомандующего: Польше потребовалось разыграть хитрую комбинацию, чтобы забрать себе регион, где поляки, как и русские, составляли этническое меньшинство.

Немаловажно отметить, что инфраструктура, жилищный фонд, религиозные сооружения создавались в имперский период усилиями русских и литовцев — вклад поляков в развитие Виленского края был ничтожным. Все указанные аспекты рассматривались чуть позже на организованных Лигой наций в Брюсселе разбирательствах, где каждая из сторон старалась привести весомые аргументы в поддержку собственной позиции. В качестве компромисса Литве было предложено создание федерации с Польшей наподобие Речи Посполитой, однако литовцы категорически отвергли такую идею, опасаясь очередной волны ополячивания и отката собственной нации в подобном государственном образовании на второй план.

Москва, в свою очередь, активно поддерживала Литву, отказываясь от прав на Вильно в ее пользу.

Выбирая из двух зол меньшее, Наркоминдел всячески противился дальнейшему усилению Польши.

Та, впрочем, решила Виленский вопрос по-своему. Воспользовавшись осложнениями, а затем и срывом переговоров, Варшава добилась создания в крае марионеточного государства Срединная Литва. Дальнейшие усилия пошли на формирование в этой непризнанной республике пропольской администрации путем проведения выборов. Избранный Виленский сейм проголосовал за вхождение в состав Польши.

Ополячивание Вильно

Литва не смирилась с потерей Виленского края, рисуя его на своих картах, ведя пропагандистскую работу и отчаянно апеллируя к мировому сообществу. В Польше, самовольно и незаконно, по мнению литовцев, присвоившей регион, правами на который обладала Литва, над потугами соседей посмеивались, изображая на плакатах триумфатора-Пилсудского перед истерически лающими собаками (в них угадывалось литовское правительство).

Польские власти подавляли деятельность литовского национального движения. Большинство литовской интеллигенции покинуло Вильно. Вместо бывшего губернского центра временной столицей Литвы был провозглашен Каунас. Состав населения Виленского края между тем активно менялся.

Сюда ехали польские переселенцы. Планомерно вытеснялся литовский язык.

Обыденностью стали приграничные конфликты. После одного из них, случившегося в 1938 году, Польша при поддержке Германии потребовала от Литвы навсегда отказаться от претензий на Виленский край под угрозой применения военной силы. Обстреляв литовскую территорию и напугав тем самым правительство в Каунасе, полякам удалось добиться желаемого – установления дипломатических отношений.

Судьба Литвы решалась в Кремле

Адольф Гитлер и Иосиф Сталин смотрели на локальные разборки двух стран, имея собственный взгляд на их судьбу. Изначально по заключенному 23 августа 1939 года пакту Молотова — Риббентропа Виленский край, равно как и вся Литва, попадали в сферу влияния Третьего рейха. 10 сентября, в разгар Польской кампании вермахта, немцы предложили литовцам направить войска для занятия Вильно, однако Литва предпочла сохранить нейтралитет. Однако уже 18 сентября в городские предместья вступила Красная армия. Вильно оказался одним из немногих городов, где ей оказали относительно серьезное сопротивление.

И все же слабые и разрозненные польские отряды продержались против РККА недолго.

На стороне советских частей выступили местные белорусы и евреи.

Договор о дружбе и границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939 года подводил черту под разделом Польши. По новому секретному протоколу Литва переходила в сферу влияния СССР. В Вильно появилась советская оккупационная администрация, составленная из членов Компартии Белоруссии. А 10 октября в Москве состоялось подписание советско-литовского Договора о передаче Литовской республике города Вильно и Виленской области. Литва прирастала территорией в 6909 км² с примерно 500 тыс. жителей.

Согласие на размещение советских войск

Непосредственными подписантами документа стали министр иностранных дел Литвы, бывший военнослужащий Русской императорской армии Юозас Урбшис, 22 марта того же года подписавший в Берлине договор о передаче Клайпедского края в состав Германии, и его советский коллега наркоминдел Вячеслав Молотов. При заключении соглашения также присутствовали Сталин, Климент Ворошилов, Андрей Жданов и другие советские руководители. В тот момент Урбшис едва ли мог знать, что менее чем через год Литва целиком войдет в СССР.

«В целях закрепления дружбы между СССР и Литвой город Вильно и Виленская область передаются Советским Союзом Литовской Республике, со включением их в состав государственной территории Литвы и установлением границы между СССР и Литовской Республикой, согласно приложенной карте», — говорилось в первой статье договора.

В случае нападения или угрозы нападения на Литву или на СССР через территорию Литвы страны обязывались оказывать друг другу «всяческую помощь, в том числе и военную». Вильно на литовский манер переименовывался в Вильнюс.

Кроме того, к соглашению прилагался конфиденциальный протокол, согласно которому СССР «для осуществления совместной защиты границ Литвы»

наделялся правом держать в «определенных пунктах» в общей сложности до 20 тыс. человек наземных и воздушных вооруженных сил.

Литовские власти приняли такое решение, хотя и понимали, что оно им сулит.

24 октября управление городом и уездом было окончательно передано Литве.

«С утра временная столица Каунас украшен национальными флагами, всюду играла музыка, люди обнимались и поздравляли друг друга. К вечеру готовились праздничные манифестации», — сообщал в своем донесении представитель дипмиссии США в Литве.

27 октября в Вильнюс вошли части литовской армии, а на следующий день состоялся торжественный парад.