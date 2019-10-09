«Не отсыпаться и пить воду»: как побороть осеннюю хандру

Зеленый чай, бодрящие ароматические масла и утренние упражнения способны побороть осеннюю хандру и сонливость, считает главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. Как заявил он агентству «Москва», утро желательно начинать хотя бы с небольшой зарядки, поскольку физические упражнения насыщают кровь кислородом и помогают проснуться.

«Если нет противопоказаний из-за наличия хронических заболеваний, то полезен контрастный душ.

Утром организм обезвожен, поэтому до кофе полезно выпить стакан чистой воды. К завтраку хорошо добавить свежий апельсиновый сок, богатый витамином С», — подчеркнул Тяжельников.

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Зеленый чай, по словам специалиста, необходимо пить для поднятия бодрости вместо кофе в течение всего рабочего дня. Кроме того, необходимо регулярно проветривать помещение и по возможности выходить на улицу. Что же касается ароматических масел, достаточно положить на рабочий стол салфетку с каплями лимона, лаванды, розмарина, жасмина или сосны. Также дополнительную энергию способны придать орехи или фрукты, резюмировал Тяжельников. Отсыпаться в выходные дни не рекомендуется: это может нарушить режим.

«В выходные есть большой соблазн поддаться сонному состоянию и остаться дома под теплым одеялом. Однако это не принесет пользы для организма. Из-за избыточного сна днем ухудшится качество ночного сна, нарушится режим, который сложно восстановить в рабочие дни.

В результате, на работе вы будете себя чувствовать еще более вялым и раздражительным, а там недалеко и до осенней депрессии.

Я советую больше бывать на свежем воздухе в выходные. Даже небольшая пешая прогулка поможет вам успешно справиться с хандрой. Важно также одеваться по погоде и следить за питанием», — подытожил Тяжельников.

По-научному специалисты называют осеннюю хандру сезонным аффективным расстройством (САР). Ученые выделяют семь симптомов этого расстройства. Один из них — это эмоциональные нарушения: сниженное настроение, неспособность испытывать положительные эмоции, апатия, повышенная раздражительность, снижение самооценки. Другой — когнитивные нарушения: затруднение концентрации внимания, снижение памяти, снижение интеллектуальной активности.

Женщины страдают от хандры чаще, чем мужчины, в силу повышенной эмоциональности.

Основными причинами осенней депрессии специалисты считают гормональные изменения под влиянием уменьшения светового дня.

Признаки осенней депрессии могут быть самые разнообразные. Как правило, к ним относят повышенную раздражительность, быструю утомляемость, состояние тревоги, плохое настроение в целом и упадок сил. Некоторые могут мучиться бессонницей или испытывать проблемы с аппетитом. Для преодоления хандры традиционно советуют, во-первых, нагружать себя работой, чтобы не скучать, а, во-вторых, чаще встречаться с друзьями и родственниками. Считается, что помочь побороть депрессию способны яркие элементы декора в жилище или одежде. Важную роль играют витамины A, C и D и продукты, их содержащие.

Полезны овощи и фрукты красного цвета (курага, красный перец, свекла), содержащие питательные вещества, помогающие преодолеть депрессию. Для повышения уровня серотонина поможет темный шоколад.

По мнению психолога Анфисы Калистратовой, вызванная сменой сезонов хандра – совершенно нормальное состояние для человека, и в Москве в этот период страдают от депрессии порядка 6% населения.

«Понимание, что лето заканчивается, что солнца становится меньше, приводит к появлению подобной грусти. Вообще, ощущение, что все останавливается, у индивида переходит в неосознанные убеждение в том, что и он сам увядает, — цитирует специалиста vm.ru. –

Чтобы от осенней хандры избавляться, нужно выбираться на природу, жарить шашлыки в окружении родных и друзей.

Это большой плюс для нашей психики. Город, ритм его жизни, однообразие, отбирает у нас энергию, выводит из равновесия, а природа помогает это равновесие восстановить».

В то же время алкоголь как средство борьбы с осенней хандрой медики настоятельно не рекомендуют. Это принесет лишь временное улучшение настроения, но не стойкий эффект. А длительное злоупотребление отзовется серьезными проблемами со здоровьем.