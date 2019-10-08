Назло Горбачеву: что было в бутылке, выловленной в Бразилии

Бутылка, предположительно, выброшенная советскими моряками времен перестройки в открытое море, обнаружена группой отдыхающих на пляже Эрменегильдо в Санта-Витория-ду-Пальмар в Бразилии. Как сообщает Globo, молодые люди нашли загадочный сосуд на берегу, а в нем – письмо из прошлого на русском языке.

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Находку сделал 10-летний бразилец Витор, младший брат 22-летней студентки Паулы Соузы. Заинтересовавшись содержимым, компания друзей вскрыла бутылку и попыталась извлечь записку, однако намокшая бумага застряла внутри. Чтобы все же осуществить задуманное, пришлось отбить горлышко.

«Мы все пребывали в эйфории: очень хотелось узнать, что же там написано, может, это карта с указанием спрятанных сокровищ или признание в любви!» — рассказала Соуза.

Carta com texto em russo й encontrada dentro de garrafa em Santa Vitуria do Palmar https://t.co/7QCbxuwW30 pic.twitter.com/5g7m2Vfz5j — G1RS (@g1rs) September 26, 2019

Находка попала к ней в руки еще 20 сентября. Однако ввиду незнания бразильянкой и ее приятелями русского языка им долгое время не удавалось перевести текст. Отыскать разгадку получилось лишь после того, как Соуза выложила фото письма в Facebook, и кто-то репостнул запись в группу с большим количеством пользователей.

«Адресовано тем, кто не поленился выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ (очевидно, речь идет о Министерстве рыбного хозяйства. – «Газета.Ru») и правительства настоящими моряками, соблюдающими и помнящими морские традиции», — отмечалось в тексте.

И если бразильцам содержание записки, скорее всего, мало что рассказало, то знакомые с особенностями внутренней политики СССР в первые годы после прихода к власти Михаила Горбачева сразу смекнули: вероятно, моряки имели ввиду период борьбы с пьянством в стране в рамках знаменитой антиалкогольной кампании 1985-1990 годов, за что политик получил прозвище «минеральный секретарь».

В своем хулиганском (ибо нарушающем устав) обращении участники дегустации спиртного напитка явно хотели продемонстрировать собственное несогласие с принятыми правилами.

Начавшаяся около 30 лет назад история на этом не оканчивается. Листок бумаги уже передан на экспертизу в лабораторию по сохранению и восстановлению бумаги Федерального университета Пелотас (UFPel). Согласно предварительным предположениям экспертов, моряки могли сбросить бутылку с советского рыболовного корабля у берегов Гренландии. По словам профессора Сильваны Бояноски, «письмо написано тусклыми чернилами», причем автор послания в процессе сильно давил ручкой на бумагу, что облегчает теперь задачу исследователям.

Ранее журналисты нашли моряка, чью бутылку с письмом обнаружил житель Аляски Тайлер Иванофф на морском побережье у города Шишмарев. Из текста письма следовало, что отправитель служил на плавбазе «Сулак», построенной в 1966 году в японской Иокогаме. В 1992 году судно было списано.

«Сердечный привет от русского флота Дальневосточного пароходства. Флот ВРХФ (Востокрыбхолодфлот) из п/б «Сулак». Приветствую вас, кто найдет эту бутылку, просим сообщить по адресу гор. Владивосток – 43 ВРХФ из п/б «Сулак» всему экипажу. Желаем вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания», -– говорилось в послании.

Агентство Reuters разыскало автора письма в Севастополе. Им оказался 86-летний Анатолий Боцаненко, бывший моряк. Он подтвердил, что полвека назад вместе со своими товарищами написал это письмо.

«Люди тогда говорили, что настанет время, когда о нас забудут, — вспоминал он, держа в руках старую фотографию команды. — И никто даже не узнает, что это судно и его экипаж когда-либо существовали. Но если мы бросим бутылку...».

В 2015 году на немецком острове Амрум семейная пара наткнулась на стеклянную бутылку с запечатанным внутри посланием.

Через стекло виднелась записка со словами «Разбейте бутылку». Сначала супруги попробовали достать послание, не разбивая, но в итоге им все равно пришлось последовать инструкции.

В письме было указано, что оно было отправлено в начале XX века Джорджем Паркером Биддером, президентом Морской биологической ассоциации Великобритании, а его цель — исследовать скорость и направление морских течений. Автор просил сообщить о находке в свое ведомство в городе Плимут и рассказать, где и как была найдена бутылка. В записке обещалось за это вознаграждение — один шиллинг.