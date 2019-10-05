Грета, гены и планета: кто получит Нобеля

С 7 по 14 октября в Стокгольме пройдет 118-я Нобелевская неделя, в ходе которой станут известны имена лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии, физики, химии, премии мира и экономики.

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В ожидании оглашения победителей самой престижной научной премии мира аналитические компании и эксперты строят прогнозы по поводу возможных кандидатов. Многолетняя статистика показывает, что наиболее точно выдавать подобные предсказания удается компании Thomson Reuters, которая занимается этим с 2002 года. Последние годы данные предоставляет ее бывшее подразделение по науке и интеллектуальной собственности Clarivate Analytics — на основе анализа цитируемости статей в научной базе данных Web of Science. Свои версии выдвигают также и научно-популярные издания.

Физиология и медицина

7 октября в Стокгольме будут объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине. По прогнозам Clarivate Analytics, премия может уйти голландскому генетику Хансу Клеверсу из Утрехтского университета, американскому дуэту биохимиков и иммунологов Джону Капплеру и Филиппе Маррак из исследовательского центра National Jewish Health и специалистам в области оптогенетики Эрнсту Бамбергу из немецкого Института биофизики имени Макса Планка, Геро Мизенбеку из Оксфордского университета и Карлу Дессейроту из Стэнфордского университета.

Клеверс значительно продвинулся в изучении внутриклеточного сигнального пути Wnt, который регулирует эмбриогенез, дифференцировку клеток и развитие злокачественных опухолей.

Из стволовых клеток он смог создать мини-органы, которые можно использовать для тестирования лекарств.

Капплер и Маррак разобрались в механизме аутотолерантности — иммунной толерантности организма к собственным тканям. Их исследования углубили понимание механизмов аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, волчанка и синдром Гийена-Барре.

Бамберг, Мизенбек и Дессейрот смогли разработать оптогенетические инструменты для управления активностью конкретных нейронов. Это уже позволило узнать больше о болезни Паркинсона, восстановлении зрения, механизмах наркозависимости и расстройствах настроения.

По прогнозу журнала Inside Science, премия может достаться генетикам Мэри-Клэр Кинг из Вашингтонского университета и Марку Сколнику из Университета штата Юта за исследования генов, повышающих риск развития рака молочной железы. Кинг открыла ген BRCA1, а команда Сколника — BRCA2.

Мутации в этих генах могут увеличивать риск развития рака груди до 85%, рака яичников — до 45%.

Также премию могут получить Чарльз Райс из Университета Рокфеллера и Ральф Бартеншлагер из Гейдельбергского университета — они нашли способ выращивать вирусы в клеточных культурах, тем самым проложив путь к разработке эффективных противовирусных препаратов. Благодаря им стало возможно, в частности, создание лекарств от гепатита С.

Физика

Названы и возможные претенденты на получение Нобелевской премии по физике. По прогнозам Clarivate Analytics, премию может получить Артур Экерт, профессор Оксфордского университета. В научном мире он является признанным авторитетом и пионером квантовых вычислений и криптографии, он — основатель Центра квантовых вычислений в Кембриджском университете, профессор Национального университета Сингапура, лауреат ряда научных премий.

В 1991 году Экерт создал новый тип безопасной коммуникации, основывающийся на запутанности квантовых состояний частиц.

Вторым претендентом назван Тони Хейнц из Стенфордского университета, внесший серьезный вклад в понимание и описание новых наноразмерных материалов, таких как углеродные нанотрубки, графен и двумерные полупроводники, например дисульфид молибдена, который находит все больше применений в микроэлектронике.

Третий вариант — Джон Пердью из Университета Темпл (Филадельфия), признанный специалист в области конденсированного состояния вещества, один из самых цитируемых в мире физиков. Исследования этого ученого посвящены так называемой теории функционала плотности — методу расчета электронной структуры систем многих частиц в квантовой физике и квантовой химии.

С ее помощью, к примеру, можно рассчитывать энергии атомных связей.

Издание Inside Science в число возможных претендентов записало астрономов Александра Вольщана, Дейла Фрейла, Мишеля Майора и Дидье Кело,

которые открыли первые известные экзопланеты — в 1992 году рядом с нейтронной звездой, в 1995 — рядом с обычной звездой.

За четверть века число открытых экзопланет перевалило за четыре тысячи.

Среди претендентов названы японец Хидео Хосоно и выходец из России Михаил Еремец, открывшие два новых класса сверхпроводников. Также за работы в области квантовой запутанности премии могут быть удостоены Ален Аспе, Джон Клаузер и Антон Цайлингер.

Химия

Нобелевская премия по химии может достаться Рольфу Хьюсгену из Мюнхенского университета и Мортену Мельдалю из Университета Копенгагена, сделавшим существенный вклад в развитие синтетической органической химии. Хьюсген разработал общую концепцию 1,3-диполярного циклоприсоединения, а спустя полвека группа Мельдаля сообщила о катализе подобной реакции медью. Реакция Хьюгсена получила широкое распространение в клик-химии, химических реакциях, направленных на быстрое и эффективное получение химических веществ с помощью соединения отдельных маленьких элементов.

Это позволяет, например, ускорить поиск новых лекарств — в частности, по реакции Хьюгсена образуются триазолы, соединения с диапазоном применений от пестицидов до нейролептиков.

Еще один кандидат в лауреаты — профессор Оксфордского университета Эдвин Саузерн, разработавший метод выявления определенной последовательности ДНК в образце. Саузерн-блот позволяет определять число копий генов в пробе. Метод лег в основу генетического картирования, диагностики, скрининга и персонализированной медицины.

За разработку исследовательских методов могут быть награждены еще трое специалистов: Марвин Карутерс из Университета Колорадо, Лерой Худ из Института системной биологии в Сиэттле и президент компании Pacific Biosciences of California Майкл Ханкапиллер.

Все они — разработчики новых методов и приборов секвенирования и синтеза ДНК и белков, без которых был бы невозможен успех проекта «Геном человека».

Журнал Химического общества США Chemical & Engineering News предлагает своих кандидатов. По мнению специалистов, Нобелевскую премию может получить американский физик Джон Гуденаф или кто-то еще, занимавшийся созданием литий-ионных батарей. Также премии достойны внесшие значительный вклад в исследование метода редактирования генома CRISPR американский биохимик Дженнифер Дудна и французский микробиолог Эммануэль Шарпентье.

Читатели европейского журнала Chemistry Views болеют за астрохимика Эвину ван Дисхук, разработчика метода радикальной полимеризации с переносом атомов Кшиштофа Матяшевского, и создателя металлоорганических каркасов Омара Яги.

Мир

Вопрос о присуждении Нобелевской премии мира в этом году тоже непосредственно связан с естественными науками, ведь многие факторы говорят о том,

что с большой вероятностью премию может получить шведская школьница Грета Тунберг.

Девочка выступает за более активную борьбу с глобальным потеплением, и после ее скандального выступления в ООН о ней в мире сегодня не говорит только ленивый. «Трудно оспорить то воздействие, которое оказывают акции Тунберг на весь мир, и это сказывается на ее шансах как наиболее вероятного претендента на Нобелевскую премию мира», — считает Джессика О'Рейли, представитель британской букмекерской конторы Ladbrokes.