Проникновение на объект: Маск засудит своего фаната за селфи

Грандиозное шоу, которое в минувшее выходные устроил в Техасе американский миллиардер Илон Маск, презентовав публике и журналистам свою перспективную ракету Starship, получило неожиданное продолжение.

Реклама

Выяснилось, что на охраняемую площадку космодрома компании SpaceX возле деревни Бока-Чика (штат Техас), где проходило представление,

незаконно пробрался некий Джей Би Вагонер, который уже пожалел, что проник на частную территорию.

Вагонер – житель Калифорнии, владелец электрокара Tesla, и большой фанат компании SpaceX, как он сам про себя пишет в твитере. Лишь спустя несколько часов нахождения на запретной территории, где нарушитель фотографировал различные объекты, он был задержан.

«Я был арестован, брошен за решетку и провел ночь с семью другими чуваками в бетонной клетке, спал на полу», — рассказал он изданию Business Insider.

В ходе своего выступления в субботу Илон Маск презентовал последний прототип Starship Mark 1 — ракеты, которая сможет отправлять в космос до ста человек. Это мероприятие было открытым для публики, однако на него продавались билеты. Как и другие энтузиасты космонавтики, Вагонер отправился из Калифорнии в Техас, чтобы попасть на презентацию Маска.

Однако, не сумев получить приглашение, путник был вынужден наблюдать за шоу издалека – со стороны деревушки Бока-Чика.

Однако этого ему показалось мало, так что Вагонер припарковал свой взятый в аренду автомобиль, преодолел несколько песчаных дюн и приблизился к стартовой площадке SpaceX с восточной стороны, и подошел к ракете Starhopper – предыдущему демонстрационному образцу, совершившему испытательные полеты ранее в этом году.

No fence. No sign. No harm. No foul. I'm sorry. Please drop charges @elonmusk https://t.co/rDM3tQtzU3 — JB Wagoner (@jbwagoner) October 3, 2019

Он сделал несколько снимков ракеты и разместил их у себя в фейсбуке, а спустя еще 4 часа на территории космодрома, он получил неожиданный звонок от департамента окружного шерифа.

«Они сказали, что я совершил вторжение, и им придется выдвинуть против меня обвинения», — рассказал Вагонер.

Позднее шериф Омар Люсио пояснил, что компания SpaceX выдвинула против нарушителя обвинения, и его департамент предъявил их мужчине. «Причина проста, — пояснил шериф. – SpaceX владеет там множеством оборудования и химикатами – что небезопасно для населения. Их может напрягать присутствие кого-то рядом с их космическими кораблями и съемка. Это тревожит их». Позднее Вагонер был вызван на допрос и арестован по подозрению в незаконном проникновении.

Согласно законам штата, за это нарушение ему грозит до $2 тыс. штрафа и до двух месяцев тюрьмы.

По словам мужчины, в полиции ему показали фото запретительных знаков, которые он якобы должен был пройти, однако он заявил, что ничего подобного не видел. «Я не знаю, где там такие знаки, меня там не было и я их не видел», — пояснил он. По его словам, не видя никаких запретительных знаков, он преодолел несколько дюн, подошел к кораблю Starhopper, сделал несколько снимков и вернулся к общественному пляжу.

«Ко мне ни разу не подошел никто из охраны. Я лишь видел людей, работавших вдалеке, — пояснил Вагонер журналистам. – И ни разу никто не сказал мне: «Эй, вам нельзя тут находиться!».

По утверждению издания Business Insider, на фотографиях, сделанных в субботу и воскресенье, цепная ограда полигона с южной и восточной стороны была видна оторванной от столбов и лежащей на песке.

На снимках же, сделанных в понедельник, ограда видна восстановленной.

I'm a fan and supporter of @elonmusk and wish him nothing but success. I walked from a public beach over public land to take a picture. No fence. No signs. No warning. I took nothing more than pictures and it is costing me greatly. https://t.co/0ktFuLfHQF pic.twitter.com/aDOWs7rgAK — JB Wagoner (@jbwagoner) October 2, 2019

Люсио признал, что ограда была восстановлена после визита нарушителя, но добавил, что «лежащие на земле указатели не означают, что вам туда можно».

Выступление Маска в Техасе и презентация его ракеты стала одним из главных космических событий прошлой недели. Тогда Маск предался философским рассуждениям о необходимости освоения человеком космического пространства и возможности существования разумных цивилизаций в нашей части галактики.

«Насколько нам известно, мы единственные разумные существа. Могут быть другие формы жизни, но мы не видели их следов.Я не видел никаких признаков инопланетян», — заявил Маск, говоря о перспективах полета человека за пределы Земли – в частности, в сторону Марса и Сатурна.

Он напомнил, что осталось «всего семь сотен миллионов лет» до того, как Солнце разрушит Землю, и по этой причине человечеству необходимо нацелиться на создание устойчивых поселений на таких планетах, как Марс. В этом свете он отметил важность сохранения человеческого сознания, которому, как феномену, повезло возникнуть на нашей планете, возраст которой оценивается в 4,5 млрд лет.

Кстати, презентация многоразового корабля Starship, на днях проведенная главой SpaceX Илоном Маском, не впечатлила главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«Смотрел, не впечатляет», — сказал Рогозин журналистам. По его словам, специалисты «Роскосмоса» сказали, что техническая реализуемость проект составляет 20%. «Все остальное — белый шум», — сказал он.