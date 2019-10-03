Папа, ни грамма: как готовиться к зачатию

Мужчинам, планирующим завести детей, следует отказаться от алкоголя как минимум на полгода перед зачатием, сообщают ученые из Центрального южного университета в Китае — иначе ребенок рискует получить порок сердца. Исследование было опубликовано в журнале European Journal of Preventive Cardiology.

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Алкоголь — известный тератоген и его употребление во время беременности может приводить ко множеству пороков развития включая фетальный алкогольный синдром. Однако данных о том, как его употребление до зачатия влияет на риски развития плода, недостаточно. Некоторые исследования показывали, что злоупотребление алкоголем со стороны матери может повышать риск развития порока сердца у будущего ребенка.

Более ранние исследования влияния алкоголя на риск развития пороков сердца были сосредоточены на матерях. Теперь же исследователи решили обратить внимание и на отцов.

Исследователи рассмотрели 55 работ, посвященных здоровью почти 350 тыс. детей из разных стран. У 42 тыс. был обнаружен врожденный порок сердца. Анализ факторов, которые могли бы повлиять на риск, показал — важную роль играло употребление алкоголя родителями в период перед зачатием.

Регулярное употребление алкоголя в течение трех месяцев перед зачатием со стороны отцов повышало риск развития порока сердца у ребенка на 44%, со стороны матери — на 16%.

Регулярное употребление мужчиной более пяти порций алкоголя за раз повышало риск на 52%. Риски со стороны женщины оставались прежними.

Когда пары планируют завести ребенка, мужчинам следует воздерживаться от алкоголя на протяжении хотя бы полугода, предупреждают исследователи. Женщинам они рекомендуют отказаться от спиртного еще раньше, а также не употреблять его во время беременности.

«Пьянство со стороны потенциальных родителей — это высокий риск не только родить ребенка с пороком сердца, но и нанести серьезный ущерб их собственному здоровью», — предупреждает доктор Цзяби Цинь.

Большинство врожденных пороков сердца нарушают ток крови внутри него или по кругам кровообращения.

Среди пороков развития они наиболее часто становятся причиной детской смертности.

Пороки сердца встречаются у каждого сотого новорожденного. Их причиной становятся как генетические, так и внешние факторы. Риск повышен при инфекциях у матери во время первого триместра беременности, хронических заболеваниях матери, пожилом возрасте одного из родителей, а также наличии у одного или обоих родителей вредных привычек.

Наиболее распространенные патологии у девочек — открытый артериальный проток, дефект предсердной перегородки, дефект межжелудочковой перегородки. У мальчиков — аортальный стеноз, сужение просвета аорты, транспозиция магистральных сосудов.

Симптоматика зависит от вида порока, некоторые могут оставаться незамеченными в течение всей жизни. Могут наблюдаться шумы в сердце, боль в области сердца, посинение кожи и слизистых, дыхательные расстройства.

Большинство пороков сердца приводят к сердечной недостаточности. Также они повышают риск развития пневмонии, инфарктов, стенокардии, анемии, бактериального эндокардита. Зачастую единственный способ лечения — хирургический.

Пока неясно, как именно алкоголь повышает риск развития порока сердца. У мужчин, по всей видимости, он влияет на состояние сперматозоидов. Кроме того, в дело могут вмешиваться и какие-либо неучтенные факторы.

Исследователи предупреждают, что их работа не должна использоваться для определения «безопасной» дозы алкоголя.

«Основные механизмы, связывающие употребление алкоголя родителями и врожденными пороки сердца у детей, неясны и требуют дальнейших исследований. Хотя наш анализ имеет ограничения — например, мы не учитывали, какие именно напитки употреблялись, — он все же указывает на то, что при планировании семьи и мужчины, и женщины должны отказаться от алкоголя», — говорит Цинь.

Более глубокое понимание вопроса в будущем позволит формировать программы просвещения населения о последствиях употребления алкоголя при планировании беременности, надеются авторы работы.