«Элитные» сорта: какое мясо самое вредное

Самое вредное мясо для здоровья человека — с большим сроком годности, заявила специалист по рациональному питанию, врач-физиотерапевт Марина Ваулина.

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«Прежде всего, я хотела бы обратить внимание потребителей на мясо, которое продают в вакуумной упаковке. Даже если это так называемые «элитные» сорта — «мраморное» мясо импортного производства, и так далее, надо понимать — чем дольше его срок годности, чем дальше страна-производитель, тем больше времени занимает транспортировка, тем больше в продукте нежелательных химических веществ — консервантов. Реалии таковы, что замораживают и размораживают такую продукцию нередко несколько раз. Ничего хорошего от всего этого организм не получит», — рассказала она в интервью «Вечерней Москве».

Иногда можно побаловать себя таким мясом, но постоянно этого делать не стоит, предупреждает эксперт. Готовить купленное мясо также надо правильно, иногда вкусовые предпочтения не способствуют здоровому пищеварительному процессу. Мясо не должно быть пережаренным, готовиться с избытком специй, жира и соли. Также нельзя после разморозки долго держать мясо в холодильнике.

«Мясо, которое сварили, приготовили на пару или любым иным «диетическим» способом, поданное с овощами, продуктами, содержащими клетчатку, усваивается гораздо лучше.

При этом даже отлично приготовленный свиной шашлык содержит жир в мышечных волокнах, насыщен частицами дыма, в нем присутствуют канцерогенные вещества», — говорит Ваулина.

Вяленое мясо в умеренных количествах вполне безобидно, а копченого лучше избегать, предупреждает эксперт.

«Даже натурально копченные куры, колбасы по количеству содержащихся вредных веществ мало отличаются от шашлыка.

А если учесть, что часто процесс копчения для упрощения процесса приготовления продукта заменяют химическими вкусовыми добавками, опасность от такой продукции для здоровья потребителя еще выше», — поясняет она.

И уж тем более не стоит давать продукты вроде копченых колбасок и мясной нарезки детям, им стоит купить обычное диетическое мясо вроде курицы, индейки, кролика. Также очень внимательно к выбору мяса должны подходить люди с болезнями желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, стоит иметь в виду, что избыток красного и переработанного мяса повышает риск развития рака кишечника.

Как установили британские специалисты, риск развития опухоли у тех, кто употребляет в пищу около 76 граммов красного и переработанного мяса в день, на 20% выше, чем у тех, кто ест 21 грамм и менее.

Однако и с белым мясом, возможно, не все так просто — потребление курицы и другого мяса птицы может повышать риск развития рака простаты, неходжскинских лимфом и злокачественной меланомы, полагают онкологи из Оксфордского университета.

Исследователи изучили данные о питании и состоянии здоровья 475 тыс. британцев 37-73 лет за 2014-2016 годы, мужчин и женщин в выборке оказалось примерно поровну. Впоследствии у 23 тыс. из них развились онкозаболевания. Данные о потреблении мяса были получены с помощью опросов.

Данные о связи красного мяса с раком толстой кишки подтвердились, кроме того, его регулярное потребление около 50 г в сутки повышало риск развития рака груди и простаты. Эти результаты, впрочем, еще предстоит подтвердить — более ранние исследования такой связи не выявляли. Раку толстой кишки способствовало и переработанное мясо — для повышения риска хватало 20 г в день.

К удивлению исследователей, потребление птицы (курицы, индейки и т. п.) было связано с повышением риска развития злокачественной меланомы, рака простаты и неходжкинских лимфом.

Риск повышался при потреблении от 30 г белого мяса в день.

«Положительные ассоциации потребления мяса птицы с раком предстательной железы и неходжкинской лимфомой требуют дальнейшего исследования», — заключают авторы работы.

Пока что речь идет лишь о статистической корреляции, которая подлежит проверке. Однако, если результаты подтвердятся, специалистам по питанию придется пересмотреть свои рекомендации по потреблению белого мяса.