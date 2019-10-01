Кролики подсказали: ученые объяснили женский оргазм

Австрийские исследователи из Венского университета выяснили, зачем женщинам нужен оргазм. Ученые считают, что когда-то он был необходим для овуляции, как у некоторых современных животных, но позже овуляция стала самостоятельным механизмом. Исследование было опубликовано в журнале PNAS.

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Вопрос о том, зачем женщине нужен оргазм, занимал еще Аристотеля. Если мужской необходим для оплодотворения, то женский для него не обязателен, и его предназначение до сих пор остается загадкой. По этому поводу было много гипотез. Согласно одной из них, женский оргазм укрепляет отношения между партнерами, увеличивая шансы на размножение. Согласно другой — сокращения мышц во время оргазма помогают сперме проникнуть в матку. Однако исследования не подтверждают эти версии. Кроме того, возможно, женский оргазм вообще не несет в себе никакой функции, а существует лишь потому, что и женские, и мужские гениталии развиваются из одной и той же «заготовки».

Авторы работы предположили, что когда-то оргазм был необходим для стимуляции овуляции во время полового акта.

У людей и человекообразных обезьян овуляция происходит независимо от половых актов, а вот у кроликов, верблюдов, кошек и других животных она случается именно во время спаривания. Такой механизм называется рефлекторной овуляцией. Поэтому ученые допустили, что в прошлом и у предков человека овуляция могла происходить непосредственно во время секса под влиянием гормонов и сигналов нервной системы.

Чтобы проверить эту версию, исследователи провели серию экспериментов на крольчихах. В течение двух недель они ежедневно давали подопытным животным антидепрессант флуоксетин, один из побочных эффектов которого — невозможность достичь оргазма. Затем они спаривали крольчих с самцом и измеряли количество овуляций по сравнению с контрольной группой.

Оказалось, что у крольчих, получавших флуоксетин, количество овуляций было на 30% ниже, чем у тех, кто не получал ничего.

Теперь, однако, предстояло доказать, что флуоксетин действует именно на ЦНС кроликов, а не на яичники напрямую. Для этого исследователи вместо спаривания вкалывали крольчихам хорионический гонадотропин человека, гормон, который стимулирует овуляцию. На этот раз количество овуляций в обеих группах было примерно одинаковым.

Флуоксетин работает, предотвращая реабсорбцию серотонина в синапсах нейронов, то же самое происходит и в некоторых других тканях. Поэтому исследователи провели еще один эксперимент, в котором вводили флуоксетин непосредственно в культуры клеток яичников крольчих. Так они окончательно доказали, что он не накапливался в яичниках, а воздействовал непосредственно на мозг.

«Естественный отбор может переформировать нечто для выполнения новой функции, — говорит антрополог Дэвид Путс. — Наши отверстия в ушах изначально были жаберными щелями. Функции меняются с течением времени».

Кроме того, отмечают авторы работы, у животных с рефлекторной овуляцией обычно есть клитор, расположенный так, чтобы была возможна его стимуляция во время спаривания.

Впрочем, неизвестно, испытывают ли крольчихи и другие животные с таким типом овуляции оргазм в человеческом понимании этого слова.

«Это трудный вопрос, — делятся исследователи. — Мы же не можем с ними об этом поговорить».

Нейроэндокринолог Жюли Баккер из Льежского университета в Бельгии, изучающая овуляцию у хорьков, скептически отнеслась к полученным выводам.

«Сокращение числа овуляций на 30% выглядит очень незначительным. Было бы гораздо убедительнее, если бы вообще не было овуляции, — указывает она. — Было бы неплохо, если бы авторы измерили содержание серотонина в мозге крольчих, чтобы определить, увеличилось ли его количество после приема флуоксетина».

Кроме того, изучать механизмы оргазма на животных не совсем корректно, считает она.

«У кроликов нет такого явления, как оргазм, — поясняет Баккер, — это скорее «переключатель», стимуляция со стороны самца влияет на мозг и заставляет его запустить овуляцию».

Также неизвестно, задействованы ли при оргазме у женщин те же нервные волокна, что и у животных с рефлекторной овуляцией. Открытым остается и вопрос о том, почему, если женский оргазм когда-то был необходим для овуляции, он так похож на мужской. Тем не менее, теория о возможной роли оргазма в овуляции в прошлом не противоречит версии о том, что он связан со схожим строением половых органов мужчин и женщин, считают исследователи.