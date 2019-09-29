«Какая гадость!»: чем страшна болезнь Светличной

Актриса Светлана Светличная, завоевавшая популярность в СССР благодаря роли «любовницы» главного героя фильма «Бриллиантовая рука», пожаловалась на развившийся у нее остеопороз.

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«Пристал ко мне остеопороз. Никогда не знала, какая это гадость. Ну, думаю, все — прощайте, мини-юбки!» — поделилась 79-летняя актриса.

Причиной остеопороза чаще всего является потеря кальция в костях, в результате которой снижается плотность костных тканей, увеличивается хрупкость скелета, повышается риск переломов бедер, предплечий и позвонков. Обычно болезнь поражает людей в возрасте 60-70 лет.

Остеопороз считается возрастным заболеванием, но недостаток кальция или дефицит эстрогенов могут спровоцировать его развитие и у молодых людей.

В России у людей в возрасте 50 лет и старше остеопороз выявляется у 34% женщин и 27% мужчин. Частота остеопороза увеличивается с возрастом.

Аналогичные показатели распространенности остеопороза у женщин отмечены среди белого населения Северной Америки и ряда стран Западной Европы.

Остеопорозу наиболее подвержены женщины (они страдают от остеопороза в три раза чаще мужчин), люди с высоким ростом, низкой массой тела, европеоиды и монголоиды. У женщин на риске сказываются ранняя менопауза и позднее начало менструаций, бесплодие, гормональный дисбаланс.

Вклад в рост риска развития остеопороза вносят вредные привычки — табакокурение, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни. Способствует развитию заболевания нехватка кальция и выраженный дефицит витамина D.

Также остеопороз чаще возникает у людей с эндокринными заболеваниями, депрессией, проблемами с пищеварением, болезнями органов кроветворения, хронической почечной недостаточностью.

Остеопорозу способствует прием глюкокортикоидов,тиреоидных гормонов, антикоагулянтов, антибиотиков тетрациклинового ряда и ряда других лекарств.

Также болезнь чаще развивается у людей с церебральным параличом.

Риск развития остеопороза повышается при частых контактах с триклозаном, антибактериальным и противогрибковым средством.

В США он запрещен к использованию в мыле из-за потенциального вреда репродуктивной системе, а также повышения риска развития устойчивости у некоторых бактерий.

Ранее также было известно, что триклозан отрицательно сказывается на минеральной плотности костей у животных. В 2019 году китайские исследователи также установили, что чем выше у женщин уровень триклозана в моче, тем чаще у нее наблюдаются проблемы с костями.

Остеопороз часто остается незамеченным до появления первых переломов. Чаще всего страдают тела позвонков. Остеопороз проявляется болью в поясничном и грудном отделах позвоночника, их деформацией, уменьшением роста.

На ранних стадиях остеопороз можно выявить с помощью компьютерной или магнитно-резонансной томографии. Когда плотность костей падает более чем на четверть, он становится заметен на рентгенограммах. Уточнить диагноз можно с помощью биохимических анализов и биопсии гребня крыла подвздошной кости.

Травматичность при остеопорозе — серьезная проблема для здравоохранения. Она становится причиной недееспособности и инвалидизации, что приводит к высоким затратам.

Переломы при остеопорозе происходят при падении с высоты собственного роста, а в особо тяжелых случаях — даже при кашле и чихании. Показатели смертности в течение первого года после перелома бедра составляют от 12 до 40%, мужчины умирают чаще. Особенно высока летальность в течение полугода после перелома.

Терапия остеопороза включает прием препаратов, направленных на восстановление метаболизма костной ткани, не дающих костям разрушаться и стимулирующих костеобразование. Также в рацион пациента должны входить богатые кальцием, магнием, калием и фосфором продукты.

Помочь в лечении остеопороза может новое открытие канадских специалистов из Альбертского университета.

Они разгадали механизм, благодаря которому организм младенцев активно усваивает кальций из грудного молока, формируя крепкие кости.

У взрослых млекопитающих, в том числе и у людей, кальций усваивается в основном в верхней трети тонкого кишечника, в то время как у младенцев — в нижних двух третях, где пища проводит гораздо больше времени, установили исследователи благодаря экспериментам на мышах.

Ученые предполагают, что этот механизм регулируется гормонами в грудном молоке. Дальнейшие исследования на животных, генетически более близких к человеку, должны дать ответ на вопрос, можно ли активировать этот механизм у взрослых людей с нехваткой кальция.

«Это позволит нам либо извлечь действующее вещество из грудного молока, либо синтезировать его в качестве добавки, чтобы мы могли давать его людям в виде таблеток или инъекций», — поясняют исследователи.

Основной способ профилактики остеопороза — здоровый образ жизни. Достаточное потребление кальция, нормальный уровень витамина D, индекс массы тела в пределах нормы и полноценный сон, а также отказ от курения и минимальное потребление алкоголя позволяют снизить риски.

Возможна медикаментозная профилактика остеопороза, для нее применяются в целом те же препараты, что и для лечения. Но рекомендации по их приему строго ограничены и применение лекарств возможно только при выраженных факторах риска.