Старость в радость: как возраст спасает от рака

Возраст может служить фактором, задерживающим развитие рака. К такому выводу пришли ученые Ливерпульского университета, опубликовавшие работу в журнале Aging Cell.

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Возраст принято считать одним из факторов, способствующим увеличению риска онкологических заболеваний, однако биологические механизмы, стоящие за этой взаимосвязью, сегодня до конца не изучены.

Каждая клетка в человеческом организме специализируется на выполнении определенных функций, для чего необходима экспрессия определенных генов – процесс, при котором отдельные гены активируются для производства необходимых белков.

Процесс экспрессии генов исследовался ранее как при онкологических заболеваниях, так и для изучения процессов старения. Однако тому, как изменения в экспрессии влияют на оба эти процесса, в научных публикация уделялось мало внимания.

Чтобы изучить этот процесс более детально, исследователи под руководством португальского микробиолога Жуана де Магальяйнса, работающего в группе изучения старения Ливерпульского университета, сравнили особенности экспрессии генов, возникающие с возрастом, и в раковых клетках девяти разных тканях человеческого организма.

В эксперименте исследовались клетки молочной железы, кишечника, печени, легкий, предстательной железы, желудка.

Известно, что стареющие клетки организма теряют свою способность к делению. С возрастом число старых клеток в организме растет, что приводит к росту связанных с возрастом процессов и заболеваний.

Генетические мутации, вызванные такими факторами, как, например, ультрафиолетовое излучение, могут заставлять клетки делиться неконтролируемо, что и вызывает рост раковых опухолей. Клетки же часто способны замечать эти мутации и в ответ выключать процессы деления.

Проведенные эксперименты показали, что в большинстве исследованных тканей возрастные изменения и рак приводят к изменениям, идущим в обратном направлении.

Выяснилось, что старение клеток осложняет их деление, в то время как процессы, связанные с онкологией, наоборот провоцируют его.

«Одна из причин, по которой наши тела эволюционировали так, чтобы иметь стареющие клетки, это подавление рака. Наше исследование меняет традиционное представление о связи между раком и старением, и дает предположить, что процессы старения задерживают развитие рака, считает Магальяйнс. – Несмотря на то, что с возрастом мутации накапливаются и служат главной причиной возникновения рака, стареющие ткани могут ограничивать распространение клеток и как следствие – рака. Поэтому мы имеем два противоположных процесса – мутации, вызывающие рак, и старение тканей, ограничивающее его».

По словам ученого, это открытие может служить объяснением того,

почему в очень пожилом возрасте частота онкологических заболеваний падает или даже снижаетсся до минимальных значений.

«Наши результаты высвечивают сложную взаимосвязь между возрастом, раком, и старением клеток, и показывают, что в большинстве человеческих тканей процессы старения и дряхления происходят вместе и вредят раку. Однако для понимания этих процессов нужны дальнейшие исследования». – подытожил Магальяйнс.

Недавно ученые из американской исследовательской организации Intervene Immune нашли способ обратить старение с помощью противодиабетических препаратов и соматотропина (гормона роста). Исследование было опубликовано все в том же журнале Aging Cell.

Исследователи не планировали создавать лекарство от старения — они лишь хотели выяснить, насколько безопасно использовать гормон роста для восстановления тканей вилочковой железы, в которой происходит созревание, дифференцировка и иммунологическое «обучение» T-клеток иммунной системы. После начала полового созревания она значительно атрофируется и зарастает жиром, дополнительное ее уменьшение происходит по мере старения. С этим отчасти связывают понижение иммунитета у пожилых людей.

Более ранние исследования показывали, что с помощью гормона роста можно запустить регенерацию вилочковой железы.

В ходе исследования на протяжении года девять мужчин 51-65 лет получали гормон роста и два препарата для диабетиков, DHEA и метформин.

Ученые регулярно брали у испытуемых образцы крови и следили за состоянием вилочковой железы с помощью МРТ. К концу исследования у семи участников она заметно регенерировала. Анализ эпигенетических изменений показал,

что биологический возраст участников уменьшился на 2,5 года.

Признаки омоложения ученые нашли также и у иммунной системы. Такой результат удивил даже самих ученых.

Ученые планируют провести более масштабное исследование, включив в него не только мужчин, но и женщин разных возрастов и национальностей.