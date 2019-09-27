«Боря, что с тобой?» Как Ельцина сбросили с моста

Сентябрь 1989 года выдался для Бориса Ельцина чрезвычайно насыщенным. 17-го народный депутат СССР и любимец демократической оппозиции завершил свое турне по США, где крупно оскандалился, выступив перед аудиторией, предположительно, в нетрезвом виде, и вдобавок ко всему, по воспоминаниям близко знавших его людей, справил нужду на шасси самолета. А 28-го произошел самый таинственный случай в публичный период жизни политика. Ельцин вообще был мастак влипать в различные немыслимые для других персон его калибра ситуации. Однако в тот день он переплюнул самого себя: телевидение передало, газеты написали – Ельцин упал с моста!

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Шел в гости к другу

Что случилось у элитного дачного поселка Николина Гора в Одинцовском районе Московской области, до сих пор не знает никто, а единственный человек, кому точно были известны все обстоятельства ЧП, унес этот секрет с собой в могилу.

Официальная версия гласит, что 28 сентября лидер протеста выступал перед общественностью то ли в Раменском, то ли, по другим данным, в московском районе Раменки.

После этого Ельцин намеревался посетить своего приятеля Сергея Башилова — оба строители по профессии, знали друг друга еще по Свердловску, а в 1980-е работали на руководящих постах в Госстрое СССР. Депутат отпустил шофера в нескольких сотнях метров от цели и остаток пути решил пройти пешком. Настроение у Ельцина была отменное, в руках – букеты подаренных избирателями цветов.

Однако на башиловской даче в Успенском он так и не объявился. Супруга Ельцина Наина и дочь Татьяна Дьяченко оборвали телефон, закидывая вопросами ничего не понимающего Башилова. Несколько часов спустя пришло шокирующее известие: лидера российской демократии выбросили с моста в Москва-реку.

Сам Ельцин впоследствии рассказывал, будто сразу после отъезда служебной машины рядом с ним притормозил другой автомобиль, из которого выбежали молодчики в масках. Без лишних слов они затолкали свою жертву в «Жигули», надели на голову мешок и тронулись с места. Немного проехав, таинственные злоумышленники остановились на мосту, вытащили сопротивлявшегося Ельцина и перекинули его через перила.

Сам объект покушения уверял, что бандиты хотели не напугать, а именно убить его. Поэтому готовился к худшему: ждал, что похитители отвезут его в лес и там прикончат. Если верить объяснениям, приведенным в знаменитой ельцинской автобиографии «Исповедь на заданную тему», спастись ему помогли хорошие навыки пловца. Ельцину удалось освободиться от мешка и добраться до берега в холодной воде. Свое решение не разглашать детали происшествия он тогда объяснил желанием не провоцировать стихийные выступления сторонников: в знак протеста против покушения на митинги якобы могли собраться десятки тысяч жителей Москвы и Свердловска.

Какая все-таки глубина Москва-реки?

История приобрела столь широкий резонанс, что по инициативе Михаила Горбачева на заседании Верховного Совета 16 октября состоялось разбирательство произошедшего.

Сам руководитель государства был настроен довольно скептически, используя в своей речи фразу «так называемое покушение на члена ЦК КПСС». Как заявил в своем докладе министр внутренних дел Вадим Бакатин, ссылаясь на рапорты от первого заместителя начальника ГУВД Московской области, служебное расследование не подтвердило факт нападения. Водитель Ельцина категорически отрицал на допросе присутствие рядом с ними в минуты перед ЧП другой машины.

Накануне заседания нардеп, выступая на очередном митинге, непрозрачно намекнул на незримое присутствие в происшествии «чекистской руки»:

«Специально в КГБ собрали совещание, чтобы дать указание распространять слухи, что Ельцин где-то напился, где-то с женщинами гулял. Они перешли уже все рамки, когда уже эта злость, видимо, затмила разум, затмила разумные действия. Их озлобленность не имеет границ, она уже перешла в явную травлю, чтобы скомпрометировать, дискредитировать депутата, который давно им, так сказать, как кость в горле, которая торчит у них, понимаешь, как гвоздь».

На явные нестыковки в этом деле указывали все, кто ознакомился с объяснениями самого Ельцина, показаниями водителя и рапортами прибывших на место инцидента милиционеров и сумел сопоставить факты. Так, член Президиума Верховного Совета СССР, парируя слова Бакатина в ходе разбирательств, а затем и в своей книге, называл глубину реки в районе своего падения – не менее пяти метров. Однако соратник Ельцина, в будущем начальник президентской службы безопасности Александр Коржаков на следующее после падения своего шефа утро исследовал дно и убедился, что река в том месте мелкая, около метра (по версии Бакатина – 1,5 м).

«Посмотрите, что со мной сделали»

По мнению Коржакова, при падении с примерно шестиметровой высоты моста Ельцин наверняка бы получил значительные телесные повреждения, разбившись о дно.

«Я увидел: там уцелеть при падении вряд ли можно», — резюмировал офицер КГБ в отставке в своих мемуарах, также недоумевая, почему убийцы оказались такими профанами, что даже не смогли нормально завязать мешок и не сковали своей жертве руки.

«К Борису Николаевичу тогда относились с любовью и надеждой. Он был символом настоящей «перестройки», а не болтовни, затеянной Горбачевым. Примчался я к посту в Успенском и увидел жалкую картину. Борис Николаевич лежал на лавке в милицейской будке неподвижно, в одних мокрых белых трусах. Растерянные милиционеры накрыли его бушлатом, а рядом с лавкой поставили обогреватель. Но тело Ельцина было непривычно синим, будто его специально чернилами облили.

Заметив меня, Борис Николаевич заплакал:

— Саша, посмотрите, что со мной сделали…

Я ему тут же налил стакан самогона. Приподнял голову и фактически влил содержимое в рот. Борис Николаевич так сильно замерз, что не почувствовал крепости напитка. Закусил яблоком и опять неподвижно застыл на лавке. Я сбросил бушлат, снял мокрые трусы и начал растирать тело шефа самогоном. Натер ноги и натянул толстые, из овечьей шерсти, носки. Затем энергично, до красноты растер грудь, спину и надел свитер. Мокрый костюм Ельцина висел на гвозде. Я заметил на одежде следы крови и остатки речной травы. Его пребывание в воде сомнений не вызывало.

Позднее подъехали Наина Иосифовна и Татьяна на «Волге». Выходят из машины и уже заранее рыдают. Вслед за ними прибыла еще одна машина — милицейская: в компетентные органы поступила информация, что пьяный Ельцин заблудился в лесу.

Наина Иосифовна бросилась к мужу:

— Боря, Боря, что с тобой?

У Бори слезы выступили, но он уже согрелся, пришел в чувство. Полупьяного, слегка шатающегося мы довели его до машины. На следующие утро ближайшие соратники и единомышленники собрались у Бориса Николаевича дома, на Тверской. Ельцин лежал в кровати, вокруг него суетились врачи. Они опасались воспаления легких, но все обошлось обычной простудой», — отмечал Коржаков.

«Получил там по лицу, всякое у мужиков бывает»

Близкий сподвижник Ельцина в тот период, народный депутат и с 1990 года – министр печати и массовой информации РСФСР Михаил Полторанин приводил несколько другую версию, подчеркивая, что вождь оппозиции умело «хайповал» на всех ЧП, связанных с ним.

«В тот день мы с ним выступали в Раменском перед избирателями. Нам цветов надарили. Возвращались на служебной машине. Я вышел у метро, свои цветы оставил в «Волге».

Он с двумя букетами и поехал в Успенское, на дачу к... К кому надо. И получил там по лицу, свалился в канаву с водой...

Всякое у мужиков в жизни бывает. В ту пору любые действия власти против Ельцина шли ему в плюс. Раз Кремль давит, значит, Борис Николаевич прав!» — резюмировал Полторанин в интервью «Комсомольской правде», опубликованном в номере за 24 ноября 2014 года.

Деликатный Полторанин не просто так умолчал о том, к кому же Ельцин спешил в гости вечером 28 сентября 1989-го. Ходили слухи, что истинной целью депутата являлось посещение вовсе не Башилова, а его домработницы Елены Степановой, с которой у Ельцина якобы был роман. Здесь кроется самое интересное: поговаривали, что приятного времяпрепровождения у популярного политика с любовницей в тот раз не получилось. Они поругались, и Степанова окатила Ельцина водой из попавшегося под руку ведра. Когда виновнику разбирательств в Верховном Совете задали прямой вопрос, он ожидаемо назвал все полным бредом и происками своих врагов.

Степанова, которую после инцидента допрашивали на Лубянке, рассказывала следующее:

«У него какая-то с кем-то встреча была тайная под покровом ночи… Он же в канаву свалился, а потом дошел до нашего милицейского поста. Ребята говорили, что весь был в грязи».

Правда, интимную связь с Ельциным она не подтвердила.

Как ни парадоксально, но после падения с моста народ не только не разочаровался в своем кумире, но стал любить Ельцина еще сильнее – такой вывод в своей книге «Ельцин. Кремль. История болезни» сделал известный журналист, депутат Госдумы Александр Хинштейн. История стала популярной темой анекдотов, была увековечена в поэме, всплывала в суперпопулярной в 1990-е сатирической передаче «Куклы».

30 января 1990 года газета «Свободное слово» опубликовала стихотворение, в котором, в частности, содержались такие строки:

«Вот мост через тихую местную реку,

С которого сбросить нельзя человека,

Поскольку, по данным замеров, река

Под этим мостом чрезвычайно мелка.

А вот и Борис, что с моста сброшен в реку,

С которого сбросить нельзя человека,

Поскольку, по данным замеров, река

Под этим мостом чрезвычайно мелка»...