Вспышка на Солнце: Землю накроет магнитная буря

Магнитная буря может начаться на Земле 28 сентября, сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук (ФИАН).

Согласно прогнозу лаборатории, буря может пройти с 3:00 до 12:00 по мск. Вероятность магнитной бури специалисты оценили в 40%.

Следующие несколько дней, а также 6 октября будет наблюдаться небольшое возбуждение магнитосферы. В остальные дни в ближайший месяц она будет спокойной.

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Обычно магнитные бури происходят из-за солнечных вспышек — интенсивных выбросов энергии в атмосфере Солнца. Продолжительность импульсной фазы солнечных вспышек обычно не превышает нескольких минут, а количество энергии, высвобождаемой за это время, может достигать миллиардов мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Фотоны от вспышки достигают Земли примерно за 8,5 минуты после ее начала, далее в течение нескольких десятков минут доходят мощные потоки заряженных частиц, а облака плазмы от солнечной вспышки добираются до нашей планеты только через двое-трое суток.

Плазменные облака, выбрасываемые во время вспышек, приводят к возникновению геомагнитных бурь — возмущений геомагнитного поля Земли. Они влияют на многие области деятельности человека и способны приводить к нарушению связи, проблемам в системах навигации космических кораблей, возникновению вихревых индукционных токов в трансформаторах и трубопроводах и даже разрушению энергетических систем.

В начале сентября 2019 года была зарегистрирована мощнейшая с зимы магнитная буря. Она продолжалась более суток.

Причиной магнитной бури стало усиление скорости солнечного ветра на околоземной орбите, которое привело к незначительной дестабилизации земного магнитного поля, взаимодействующего с солнечным ветром.

«Хотя это взаимодействие происходит на достаточно больших высотах — от 50 до 100 тысяч километров над поверхностью Земли (именно здесь солнечный ветер сталкивается с простирающимся в космос земным магнитным полем), формирующиеся здесь возмущения как по струнам добегают до поверхности Земли вдоль линий магнитного поля. Именно так в несколько упрощенном виде выглядит процесс магнитной бури», — говорилось в сообщении Лаборатории.

В целом, текущий год является очень спокойным с точки зрения геомагнитной активности. Всего с января 2019 года было зарегистрировано всего 11 магнитных бурь, ни одна из которых не превысила минимального первого уровня. Четыре бури произошли зимой, с января по февраль, еще три — весной, с марта по май, еще две прошедшим летом и две — осенью.

Три бури были рекуррентными. Это означает, что они вызываются одним и тем же потоком солнечного ветра, который из-за вращения Солнца периодически возвращается к Земле и производит возмущения магнитного поля. Так как период вращения Солнца при наблюдении с Земли составляет около 27 дней, то и рекуррентные магнитные бури происходят с таким шагом. По этому критерию они, в частности, легко отличимы от бурь, вызываемых солнечными вспышками, которые происходят относительно беспорядочно. Первая из рекуррентных бурь этого лета произошла 9-10 июля, вторая — 5 августа, а через 27 дней, 1 сентября, произошла третья.

«Магнитные бури влияют на здоровье людей, особенно на метеочувствительных, — говорила ранее заместитель генерального директора Национального центра кардиологии Минздрава России, доктор медицинских наук Нана Погосова. — Возможны колебания артериального давления в этот период, но по большей части, эти влияния не сильно выражены, так что большинству людей опасаться не стоит».

Она уточнила, что большую роль играет психологическая составляющая — если человек ждет каких-то катаклизмов, настраивается на них, переживает, то это может способствовать дестабилизации состояния здоровья.

«Людям, которые страдают хроническими заболеваниями, в это время следует четко соблюдать рекомендации своего лечащего врача — вовремя принимать лекарства и соблюдать режим. Кроме того, тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, необходимо следить за своим артериальным давлением — измерять его и держать под контролем», — резюмировала специалист.