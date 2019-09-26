Как кормили в неолите: найдены древние детские бутылочки

Бутылочки для кормления малышей появились более 5000 лет назад, выяснили специалисты Бристольского университета. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

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В древних детских могилах многих европейских стран исследователи неоднократно находили небольшие керамические сосуды с носиками. Зачастую они имели форму животных. Наиболее распространены они стали примерно с 5500 года до н. э.

Было очевидно, что емкости предназначались для питья, предположительно — для кормления детей молоком. Но надежных доказательств этому не было.

«Эти сосуды впервые появились в Европе в эпоху неолита, около 5000 лет до н.э., и стали более распространенным явлением в бронзовом и железном веках, — поясняют исследователи. — Обычно они достаточно маленькие, чтобы поместиться в руках ребенка, и у них есть носик, через который можно было бы высасывать жидкость. Иногда у них есть ноги и они похожи на воображаемых животных».

Enver-Hirsch, Wien Museum

Ученые взяли образцы материала с внутренней стороны трех таких сосудов. Анализ показал следы большого количества животных жиров — очевидно, в сосудах находилось молоко. Кроме того, исследователи обнаружили короткие цепочки жирных кислот — значит, туда наливалось свежее молоко.

Более тщательное исследование показало, что в двух сосудов находилось молоко жвачных животных — коров или коз. В одном находилась смесь из, предположительно, человеческого и свиного молока.

«Обнаружение этих трех сосудов в детских могилах в сочетании с данными химического анализа убедительно показывает, что они использовались для кормления грудных детей или для прикорма в период отлучения от груди», — делают вывод исследователи.

В какой степени такое кормление заменяло грудное вскармливание, не ясно, но вряд ли молоко животных было единственным источником питания. Молоку животных не хватает элементов, необходимых для развития детей, при этом оно содержит жиры, которые затрудняют усвоение питательных веществ. Кроме того, его употребление повышало риск проникновения в организм патогенов.

Но, по всей видимости, преимущества перевешивали риски. По мере того, как древние люди осваивали аграрную экономику, женщины рожали больше детей, период грудного вскармливания сокращался, и, очевидно, этому способствовало использование молока животных.

Со временем молочные продукты стали неотъемлемой частью рациона человека и мы даже эволюционировали так, чтобы быть в состоянии усваивать молоко других видов во взрослом возрасте.

«Эти маленькие сосуды дают нам ценную информацию о том, как и чем кормили младенцев тысячи лет назад, — говорит ведущий автор исследования Джули Данн. — Подобные сосуды встречаются и в других доисторических культурах по всему миру, хотя и реже. В идеале мы хотели бы провести более масштабное географическое исследование и выяснить, служили ли они одной и той же цели».

«Воспитание детей в доисторическую эпоху было нелегкой задачей, — добавляет археолог Катарина Ребей-Салисбери. — Нас интересует изучение культурных традиций материнства, которые оказали глубокое влияние на выживание младенцев».

Кроме того, хотя этому пока нет никаких доказательств, исследователи предполагают, что сосуды могли использоваться для кормления больных и немощных людей.

Интересно, что искусственное вскармливание повышает вероятность того, что ребенок вырастет левшой. Изучив данные о 60 тыс. детей, эпидемиолог из Вашингтонского университета Филипп Хьюэл установил, что среди тех, кто находился на искусственном вскармливании, левшей больше.

Разумеется, это не значит, что искусственное вскармливание сделает из ребенка левшу — в конце концов, склонность пользоваться той или иной рукой определяется в основном генетически. Однако, по всей видимости, тип вскармливания способен повлиять на проявление природной склонности.

Хьюэл связывает это с латерализацией мозга — процесса, при котором различные психические функции связываются с левым либо правым полушариями головного мозга. Латерализация у человека идет вплоть до окончания подросткового возраста.

«Я полагаю, что грудное вскармливание оптимизирует этот процесс», — отметил он.