Плагиат и гомеопатия: кто идет в академики

Комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований опубликовала доклад, содержащий справку о нарушениях академической этики учеными-кандидатами в члены-корреспонденты РАН. В доклад попали ученые, которые, по мнению составителей допустили диссертационные нарушения (в первую очередь плагиат), подлог эмпирических данных, участие в защите диссертаций с плагиатом,

а также распространение лженаучных идей, воззрений, доктрин, практик.

Всего комиссией перечислено более пяти десятков ученых, больше всего нарушений допущено в области права, экономики, сельского хозяйства и медицины.

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Так, в Отделении медицинских наук было выявлено 11 кандидатов, вовлеченных в сопровождение неоригинальных диссертаций в качестве научного руководителя и/или оппонента». В отделении сельскохозяйственных наук таких нашлось семь человек. А с неоригинальными собственными диссертациями,

в которых встречаются заимствования из чужих работ, по всем отделениям набралось семь человек.

Несколько человек попали в список комиссии, как авторы «лженаучных публикаций». Среди них — палеоневролог, доктор биологических наук Сергей Савельев. «Как в публичных выступлениях, так и на страницах своих книг Сергей Савельев регулярно позволяет себе высказывания не только лженаучные, но и направленные на дискриминацию по признаку пола, расы, имеющихся заболеваний и так далее», — пишут авторы доклада. При этом в нем приводятся некоторые высказывания, принадлежащие Савельеву:

— «Не надо женщин заставлять заниматься математикой — они к ней в принципе не способны»

— «Аутизм – это параноидальная шизофрения».

Также в докладе упомянуто интервью Савельева, в котором он поставил посмертный диагноз «керченскому стрелку» Владиславу Рослякову, категорично заявив, что у убийцы Рослякова был аутизм.

Подверглась критике андролог Светлана Калинченко, чьи высказывания также приведены в докладе:

«Все, что мы из себя представляем: красивые — некрасивые, здоровые — нездоровые, счастливые — несчастливые, это все гормоны».

«В 45 лет каждый интеллигентный образованный человек… должен пойти в клинику специализированную гормонального здоровья».

«Калинченко неоднократно делала заявления, направленные на создание у аудитории ошибочного представления о том, что каждый читатель/зритель опасно болен и только используемые С.Ю. Калинченко агрессивные методы, такие как терапия большими дозами гормонов, могут предотвратить трагедию», — говорится в докладе. Свое попадание в доклад Калинченко, известная своим продвижением витамина Д, прокомментировала «Газете.Ru».

«Я узнала об этом вчера. Я подписываюсь под каждым словом, где меня цитируют. Действительно, в России пандемия дефицита витамина Д, нету ни одного человека, у которого этот витамин в норме. В СССР была потрясающая медицина, всем давали витаминизированный рыбий жир. «Страшно болен» — это вообще не из моего словаря, там (в докладе) много нечестного.

И я никогда не говорила, что витамин В нужно давать с кальцием», — пояснила Калиниченко.

В докладе присутствует и один гомеопат – Инесса Миненко из Сеченовского университета, защитившая кандидатскую и докторскую работы, основанные «в том числе на применении псевдонаучных методов терапии, прежде всего – гомеопатии».

«Миненко — практикующий гомеопат, т.е. она извлекает доход от предоставления псевдонаучных услуг», — говорится в докладе. Получить комментарий Миненко в Сеченовском университете не удалось.

Доклад комиссии опубликован накануне выборов академиков и членов-корреспондентов РАН, которые пройдут 11-12 и 14-15 ноября 2019 года. В этом году объявлены 76 вакансий академиков и 171 вакансия членов-корреспондентов. Комиссия по противодействию фальсификации научных исследований была создана в декабре 2018 года, большей частью она состоит из действующих ученых РАН.

«Российская академия наук очень внимательно отнеслась к словам президента РФ В.В.Путина на заседании Совета по науке и образованию в ноябре прошлого года: «Нам нужно серьезно повысить открытость науки... Более прозрачным, публичным должен стать процесс ... избрания членкоров и академиков Российской академии наук». В апреле этого года в отчетном докладе Общему собранию РАН президент РАН А.М.Сергеев заявил: «Наша задача — в этом году провести выборы, результаты которых приветствовала бы не только РАН, но и все научное сообщество и общество в целом».

Сейчас опубликован доклад комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований о нарушениях кандидатами академической этики. В скором времени планируется публикация наукометрических данных по всем кандидатам. Именно это должно сделать процесс выборов новых членов РАН более прозрачным и публичным, — заявил «Газете.Ru» вице-президент РАН, академик Алексей Хохлов, входящий в состав комиссии.

— Разумеется, подобная работа будет продолжена в будущем.

Наша задача — кардинальным образом изменить подходы к выборам в РАН, эффективно включив в этот процесс все российское научное сообщество».

«Только что я был на президиуме РАН, реакция на доклад разная, кто-то говорит, что еще надо проверять. Доклад решено отправить в отделения РАН на рассмотрение, чтобы там приняли к сведению, где происходит выработка предварительных рекомендаций по кандидатам. Будем надеяться, что комиссии если не полагались на нас полностью, то хоть пройдут по указанным нами ссылкам», — пояснил председатель комиссии, академик РАН Виктор Васильев.

При этом он не исключил, что фигуранты списка могут предъявить претензии к его составителям.

Однако не все в руководстве РАН едины в оценке появления подобных докладов.

«Во-первых, этот доклад готовили не члены Академии, а комиссия при президиуме. Во-вторых. В президиуме, в Академии этого доклада не видели, мы узнали о нем из прессы. С точки зрения этики наверное стоило поговорить с президентом РАН, поставить его в известность, — заявил «Газете.Ru» заместитель президента академии Владимир Иванов. – И потом, я не могу понять, как делалась эта работа. В докладе пишут, что человек принял участие в защите липовых диссертаций. Вот я член диссовета, возможно ли оценить липовость защищаемой работы? Оценить новизну я могу, оценить сходу совпадение текстов я не смогу. В диссертациях мы патентуем идеи, а не тексты. В докладе больше вопросов, чем ответов. Если такой доклад есть, то давайте разбираться. А сразу мазать людей черной краской я бы не стал».

При этом он отверг обвинения отдельных ученых в занятиях гомеопатией. «Извините меня, гомеопатия есть во всем мире, это не такая однозначная вещь, поэтому такого огульного охаивания я не понимаю», — добавил Иванов.