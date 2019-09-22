«Спасли сотни тысяч»: МИД объяснил пакт Молотова — Риббентропа

Подписание договора между Германией и СССР было вынужденным шагом советского правительства, считают в МИД России. Соответствующее заявление появилось на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Там также утверждается, что заключение документа, широко известного во всем мире как пакт Молотова – Риббентропа, позволило СССР «отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны для борьбы с агрессором».

«Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, и население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже.

Тем самым были спасены сотни тысяч жизней», — заключается в тексте, подготовленном сотрудниками Министерства иностранных дел.

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23 августа 1939 года Советский Союз и нацистская Германия заключили в Кремле договор о ненападении и секретные протоколы к нему, регламентировавшие раздел сфер влияния в Восточной Европе. Это событие коренным образом нарушило соотношение сил на континенте. Ряд историков склонен считать, что именно соглашение с Иосифом Сталиным развязало руки Адольфу Гитлеру и привело к самому масштабному военному конфликту в истории человечества. Впрочем, есть и те, кто уверен: другого выхода у СССР попросту не было.

Не насытившись Чехословакией и Австрией, Германия активно готовила вторжение в Польшу и потому стремилась обезопасить себя от возможной угрозы с Востока.

Вариант сближения с Советским Союзом разрабатывался в восточно-европейской референтуре политико-экономического отдела немецкого МИД. Главе ведомства Иоахиму фон Риббентропу идея показалась весьма перспективной. Получив одобрение шефа, дипломаты Третьего рейха вступили в контакт с советским посольством в Берлине.

Будущий пакт о ненападении взялся не с потолка. К нему привели месяцы предварительных мероприятий. Так, 26 мая посол Германии в Москве Вернер фон дер Шуленбург получил указание активизировать контакты с главой Совнаркома и Наркоминдел Молотовым. 22 июля было объявлено о возобновлении советско-германских экономических переговоров, а 19 августа советское руководство приняло принципиальное решение принять Риббентропа в Москве и заключить пакт.

В ночь на 20 августа состоялось подписание выгодного для СССР торгово-кредитного соглашения.

Наконец, ранним утром 23 августа Риббентроп вылетел в Москву. Эту же дату поставили в бланке документа, хотя на самом деле он был подписан примерно в 2 часа ночи 24 июля, вступал в силу немедленно и был рассчитан на 10 лет.

Ранее Европарламент 535 голосами против 66 принял резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы», где содержится критика курса тогдашнего руководства СССР. В документе имеется утверждение о том, что Вторая мировая война была спровоцирована Германией и СССР, подписавшими пакт Молотова – Риббентропа. Согласно позиции Европарламента, 80 лет назад Советский Союз оккупировал страны Балтии и часть Польши, а также развязал войну с Финляндией.

В свою очередь, с критикой резолюции выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвавшая документ «очередным витком фальсификации истории».

«Данная резолюция не что иное, как набор ревизионистских утверждений. Европарламент отметился еще одной возмутительной попыткой поставить знак равенства между нацистской Германией — страной-агрессором — и СССР, народы которого ценой огромных жертв освободили Европу от фашизма», — отметила Захарова.

По мнению представителя МИД, тезис о том, что Вторая мировая война началась из-за подписания пакта Молотова — Риббентропа, «не имеет ничего общего с историей».

Кроме того, Захарова выразила возмущение из-за того, что в резолюции «нет ни слова о проводившейся западными странами политике умиротворения агрессора с целью переориентирования захватнических планов Гитлера с Запада на Восток и о кульминации этой линии — Мюнхенском сговоре 1938 года».

В начале сентября текущего года президент Польши Анджей Дуда начал свою речь по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны с заявления о том, что в 1939 году СССР напал на его страну как «союзник нацистской Германии». Политика поддержала его коллега из Эстонии Керсти Кальюлайд, призвавшая Москву разделить вину с гитлеровцами за развязывание войны.