Боль, депрессия, истерики: мифы и правда о ПМС

ПМС и месячные — это одно и то же

ПМС — предменструальный синдром — возникает за 2-10 дней до менструации. Возможно, те, кто путают эти термины, не знают, как расшифровывается аббревиатура. Как бы то ни было, женщины, проявляя плохое настроение, нередко слышат в ответ комментарии о наступивших месячных.

О «болезненном состоянии» женщин перед месячными говорили еще античные медики.

Впервые научную основу под ПМС подвел в 1931 году гинеколог Роберт Франк, связав это состояние со снижением уровня прогестерона. Он, правда, заметил влияние периода перед менструацией преимущественно на поведение — его пациентки в это время совершали «глупые и опрометчивые поступки». Только к 1960-1970-м годам британский эндокринолог Катарина Дальтон собрала воедино не только поведенческие, но и физические симптомы и нашла их возможную причину — изменение соотношения гормонов в организме.

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Широкое распространение информации о ПМС сыграло злую шутку — женщин в этот период стали едва ли не демонизировать, считая абсолютно неуправляемыми. Так, доктор Эдгар Берман, член Комитета по национальным приоритетам демократической партии США, заявлял, что женщины непригодны для управляющих должностей из-за неуравновешенности вследствие «неконтролируемых гормонов».

ПМС — это когда женщина перед месячными становится нервная и много плачет

ПМС насчитывает более 150 возможных симптомов, и далеко не все из них касаются настроения. Они включают также изменение пищевых привычек, отеки, вздутие живота, неуклюжесть, головные боли, тошноту и рвоту и даже боли в области сердца. Связанные с эмоциями симптомы выходят на первый план просто потому, что заметны для окружающих.

ПМС возникает из-за колебаний гормонов

Причины ПМС окончательно не установлены и по сей день. Гормональная теория — преобладающая, но есть и другие варианты. Так, ПМС связывают с дефицитом кальция и магния, снижением уровня серотонина (с ним же, кстати, связывают и депрессию), восприимчивостью организма к гормонам (а не их концентрацией), нехваткой витамина B6, генетической предрасположенностью и даже аллергической реакцией женщины на собственный прогестерон.

«Все зависит от психического состояния женщины в той или иной момент. Например, когда на работе и дома все спокойно, то, конечно, ПМС не будет таким выраженным, — рассказала «Газете.Ru» акушер-гинеколог и хирург Айгуль Азимова. —

Я считаю, что все списывать на гормоны — это глупо. Не может уровень гормонов так сильно влиять на состояние женщины.

Все изменения, которые происходят — это абсолютно функциональное ежемесячное нормальное состояние. Поэтому нужно более широко смотреть на этот вопрос и женщине, и доктору».

Кроме того, в 2016 году американские специалисты предположили, что наличие симптомов ПМС может быть связано с острым воспалительным процессом, биомаркером которого является С-реактивный белок (CRP). Обследовав более 3000 женщин, они установили, что у тех из них, кто жаловался на резкие перепады настроения, колики и вздутие живота, боль в спине, повышенный аппетит и боль в груди перед месячными, в большинстве случаев CRP был повышен.

«Большинство женщин испытывают те или иные симптомы ПМС. Признание того факта, что ПМС связан со скрытым воспалительным процессом, открывает новые возможности для лечения и профилактики», — прокомментировала исследование редактор журнала Journal of Women's Health, где оно было опубликовано, доктор Сьюзан Корштейн.

ПМС — это ненормально, его надо лечить

Различные симптомы ПМС испытывают, по разным данным, до 90% женщин. При этом большинству из них они не мешают работать, учиться, заниматься спортом — словом, вести ту же жизнь, что и вне ПМС. В конце концов, женщины переживают месячные, а, следовательно, и ПМС около 400-450 раз за жизнь, и со временем подавляющее большинство находит, как справиться с раздражительностью или болью.

Однако у 3-8% женщин есть предменструальное дисфорическое расстройство, и вот оно уже представляет серьезную проблему.

Во время ПМДР женщина испытывает основные симптомы ПМС, касающиеся преимущественно эмоционального состояния (депрессивное настроение, беспокойство и напряженность, лабильность настроения, раздражительность, снижение интереса к повседневной деятельности, снижение концентрации внимания, быстрая утомляемость и слабость, изменение аппетита, нарушение сна, нарушение самоконтроля, физические симптомы), но в крайне выраженной форме, не дающей вести привычную жизнь. Для постановки диагноза достаточно пяти из них.

Для борьбы с ПМДР применяются оральные контрацептивы и другие гормональные препараты, антидепрессанты.

В случае, если ни один вариант терапии не помог, врачам приходится прибегать к самой радикальной мере — удалению матки и яичников.

Даже при приемлемом эмоциональном состоянии женщине могут серьезно досаждать физиологические симптомы. В этом случае не стоит терпеть дискомфорт и следует просто обратиться к врачу.

«Ненормальными считаются какие-то изменения предменструального синдрома — выраженные болезненные ощущения внизу живота, невозможность жить половой жизнью, очень сильная реакция груди перед менструацией. В таких случаях делается анализ на гормональный статус, и гинеколог-эндокринолог подбирает терапию, чтобы минимизировать эти проявления», — поясняет Азимова.

ПМС не существует, женщины просто оправдывают свои истерики

ПМС внесен в МКБ, где описан как premenstrual tension syndrome — синдром предменструального напряжения. При этом, очевидно, даже исследователи не считают его слишком серьезной проблемой — в базе научных статей ResearchGate ПМС посвящено в пять раз меньше научных статей, чем эректильной дисфункции. Впрочем, проблема может быть не столько в ученых, сколько в грантодателях.

Например, психолог из Вашингтонского университета Кэтлин Ластык получила отказ в финансировании посвященного ПМС исследования. Грантодатели ответили, что

ПМС — «это просто продукт нашего общества и культуры, естественный процесс представлен в негативном свете, поэтому, учитывая предсказуемость менструаций, женщинам кажется, что перед ними они страдают».

Конечно, исключить влияние эффекта «самосбывающегося пророчества», когда женщина и вправду накручивает себя, тем самым усиливая свои переживания, нельзя. Еще в 1970-х годах исследователи выяснили, что, если убедить женщину в приближении месячных, она гораздо чаще будет сообщать о негативных симптомах. Однако чтобы разграничить реальные и «надуманные» симптомы, как раз и нужны дальнейшие исследования.

Однако, даже если исключить эмоциональную сферу, выдумать себе отеки, боль в животе или пояснице, нагрубание молочных желез, метеоризм и проблемы с кожей довольно проблематично.

Из-за гормонов во время ПМС портится настроение, а в остальные дни ничего не происходит

Ученые давно обратили внимание на улучшение когнитивных способностей женщин во время овуляции и после нее. В 2014 году коллектив исследователей из Австрии и Швеции изучил изменения когнитивных функций и эмоционального состояния женщины в зависимости от фазы менструального цикла. Оказалось, что с повышенными уровнями эстрадиола связано улучшение вербальной и пространственной памяти. При высоких уровнях эстрогена и прогестерона улучшается эмоциональная память и точность распознавания эмоций. Исследователи связывают такие изменения с повышенной активностью миндалевидного тела — части мозга, которая обрабатывает эмоции.

Уровни прогестерона и эстрадиола растут вплоть до середины лютеиновой фазы — промежутка между овуляцией и началом менструации.

ПМС бывает только у женщин

«Мужской ПМС» не рассматривается сегодня как медицинская проблема, но и у мужчин бывают колебания гормонов, влияющие на их самочувствие и настроение.

На Западе даже существует название для этого состояния — manstruation.

На связь мужского настроения и гормональных изменений ученые обратили внимание еще в 1960-х годах. В 2003 году профессор Университета Комениуса в Братиславе Питер Селец опубликовал результаты нескольких исследований, где подтвердил, что эмоциональные перепады и появление агрессии у мужчин связаны с падением уровня тестостерона. Селец установил, что продолжительность мужского гормонального цикла составляет 20–30 дней.

Двумя годами позже американский профессор психологии, философии и медицины Джед Даймонд издал книгу «Синдром раздраженного мужчины». В ней он описал симптомы «мужского ПМС», и они удивительно похожи на женские — эмоциональная слабость, плаксивость, раздражительность, ухудшение памяти и концентрации внимания, тревожность, снижение либидо, немотивированная усталость и склонность к депрессии.