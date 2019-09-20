Крым против Украины: кто заберет скифское золото?

История российско-украинского конфликта в культурной области уходит корнями в разгар политического кризиса на Украине. В начале февраля 2014 года, за несколько недель до бегства президента Виктора Януковича из Киева и за полтора месяца до референдума о статусе Крыма, из четырех музеев полуострова в Голландию была вывезена коллекция, насчитывавшая около 2 тыс. предметов, — так называемое скифское золото.

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Коллекция уникальная. В ее составе, например, предметы времен Боспорского царства.

«Из фондов нашего музея на выставку было передано 190 предметов: два гарнитура украшений из драгоценных металлов, датированных V в. н. э., керамика, скульптура, архитектурная деталь, терракоты, стеклянный флакон, костяная прялка. Все вещи найдены на территории, входившей когда-то в состав Боспорского царства. Большая часть вещей — с территории европейского Боспора, но есть и найденные на Таманском полуострове», — уточнила «Газете.Ru» директор Восточно-крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина.

Артефакты экспонировались в амстердамском археологическом музее Алларда Пирсона на выставке под названием «Крым: золото и секреты Черного моря». После присоединения Крыма к России по итогам референдума коллекция стала предметом международного спора.

И Россия, и Украина потребовали от голландцев вернуть музейное имущество именно ей.

По другим сведениям, предметы, по меньшей мере, их часть, были переданы в Голландию еще в конце 2013 года. Они экспонировались в столице этой страны с февраля по август 2014-го.

Поскольку договор о передаче и возвращении материалов для выставки в Амстердаме был подписан с украинской стороной, музей Пирсона, проведя международные консультации, принял решение отправить на Украину 19 предметов, одолженных у Музея исторических драгоценностей Киево-Печерской Лавры. По остальным экспонатам стартовал судебный процесс.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама постановил вернуть все экспонаты на Украину для определения их дальнейшей судьбы украинскими инстанциями. При вынесении вердикта голландцы руководствовались тем обстоятельством, что Крым не является страной и потому не может заявлять о своем праве на предметы искусства. В России решение подверглось критике. Так, в Министерстве культуры Крыма его назвали «политическим и противоречащим нормам морали и профессиональной этики взаимоотношений музейных учреждений мира», а в российском МИД отметили, что вердикт «ставит крест на амбициях Гааги утвердиться в качестве юридической столицы мира».

Кроме того, представитель республики при президенте России Георгий Мурадов в разговоре с РИА «Новости» сравнил «колебания европейских музейщиков» с «пособничеством грабежу».

Попросту говоря, голландская Фемида попыталась дистанцироваться от конфликта двух стран, в который она оказалась втянута явно против своей воли. Однако четыре пострадавших крымских музея — это Восточно-Крымский музей-заповедник в Керчи, Центральный музей Тавриды в Симферополе, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе — подали апелляцию на принятое решение. Согласно их общей позиции, только музеи Крыма наделены исключительным правом демонстрировать экспонаты. Рассмотрение апелляции началось в марте 2019 года.

Следующий поворот истории случился 16 июля, когда Апелляционный суд Амстердама отменил решение Окружного суда и предоставил крымским музеям два месяца на подготовку и предъявление документов, подтверждающих их право собственности на скифское золото.

Музеи Крыма представили доказательства принадлежности артефактов в середине сентября. Все необходимые бумаги были переданы в Амстердам спецпочтой. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов ранее заявил «КП-«Крым» о том, что

до конца текущего года решение по существу принято не будет. Разбирательства продлятся еще как минимум восемь месяцев, полагает эксперт.

В музее Пирсона «Газете.Ru» отказались предоставить детальную информацию о хранении артефактов из Крыма, а также о финансовых затратах на их охрану. По словам официального представителя музея Яши Ланге, по окончании экспозиции «Крым: золото и секреты Черного моря» все предметы были помещены в специальное хранилище и больше не выставлялись на обозрение.

«После завершения последнего дня работы выставки музей Пирсона взял на хранение все спорные предметы, ожидая окончания судебного процесса. Мы не разглашаем стоимость услуг по хранению, а также местоположение артефактов. После выставки предметы больше не экспонировались», — отметил собеседник издания.

Надо отметить, что хранение, маршрут перевозки, условия страхования предметов искусства обычно не раскрываются — ради безопасности коллекций.

В свою очередь, директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин пояснил «Газете.Ru», что оплачивать услуги голландцев будет та сторона, которая выиграет процесс.

«Наши представители присутствовали при упаковке материалов на начальном этапе их хранения, — подчеркнул он. — Насколько я знаю, условия хранения контролируются и сейчас. На судебных заседаниях мы, представители музея, не присутствуем. В процессе участвуют наши адвокаты. Сейчас идет рутинная работа. Адвокаты накапливают аргументацию, которая будет рассматриваться. Мы готовим все необходимые документы.

По его словам, в Симферополе не строят прогнозов, а ждут окончательного вердикта по делу. Продолжит ли музей борьбу за свою часть коллекции в случае, если будет принято неблагоприятное для него решение, директор также пока не знает.

«Мы предпочитаем дождаться решения, а потом уже принимать какие-то меры. Не знаю, какого решения суда стоит ожидать, но мы надеемся на справедливое решение, которое позволит вернуть предметы туда, откуда они приехали в Голландию. То есть, в музеи Крыма», — резюмировал Мальгин.

Аналогичного мнения придерживаются в Восточно-Крымском ИКМЗ, где заявили «Газете.Ru», что ожидают «безусловного признания прав на предметы и их возврат в фондовое собрание музея, которому они всегда принадлежали».

«Музей внимательно следит за ходом процесса, на котором решается судьба музейных предметов, переданных нами в 2013 году на временную выставку «Крым – золотой остров в Черном море» (так указано в оригинале письменного комментария музея. – «Газета.Ru»). Эти экспонаты были найдены в нашей земле, приняты нами на хранение и всегда находились в составе наших коллекций. В процессе непосредственное участие принимают голландские адвокаты, которые представляют интересы крымских музеев», — резюмировала генеральный директор музея Татьяна Умрихина.

В то же время в Керчи констатировали, что не знают, что происходит с предметами в настоящее время.

«Актуальной информации о состоянии сохранности экспонатов, находящихся в музее Алларда Пирсона, и условиях их хранения в настоящий момент нет, — сказала Умрихина. — Что касается данных на 2014 год, то они были представлены нам руководством музея».

Сторону, компенсирующую стоимость затрат на организацию хранения экспонатов, определит суд, который рассматривает дело.

Уже сейчас понятно, что по мере приближения к развязке атмосфера вокруг скифского золота будет только накаляться. Пока что стороны предпочитают отвечать выпадом на выпад. Так, после передачи крымскими музеями доказательств принадлежности экспонатов Украина заявила отвод судье Амстердамского апелляционного суда из-за его «связей с Россией». Соответствующее заявление появилось на сайте украинского Минюста.

«Нам стало известно о существовании обстоятельств, свидетельствующих о предвзятости председательствующего судьи, который рассматривает дело,

что вызывает сомнение в его объективности при рассмотрении дела», — указано в сообщении.