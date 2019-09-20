Каждый третий — покойник: как алкоголь выкашивает Россию

Треть смертей мужчин до 60 лет в России связана с алкоголем. Об этом заявил директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный специалист Минздрава по кардиологии Сергей Бойцов, передает РИА «Новости».

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По его словам, мужчины умирают из-за чрезмерного употребления алкоголя, который негативно влияет на здоровье. Он подчеркнул, что безопасных доз алкоголя не существует.

«Внезапные смерти молодых мужчин, связанные с алкоголем — это внезапная остановка сердца вследствие его хаотичного сокращения... От 30 до 40% смертей мужчин до 60 лет ассоциированы с алкоголем. Так или иначе, или сердечно-сосудистый механизм, или травма, или какой-то другой инцидент, дорожное происшествие — они ассоциированы с алкоголем»,

— заявил Бойцов в прямом эфире на портале «Будущее России. Национальные проекты».

Ранее в Минздраве назвали допустимые порции алкоголя. Порция спиртного, употребление которой влечет незначительный риск для здоровья, составляет в день порядка 200 миллилитров вина для женщин и около 900 миллилитров пива для мужчин.

Как уточняется, речь идет о максимум двух стандартных порциях в день для женщин и о трех стандартных порциях для мужчин.

Стандартной порцией считается десять граммов чистого алкоголя.

Так как напитки бывают разной крепости, то число стандартных порций в полулитре, например, вина и пива будет различным. Так, в ста миллилитрах 12-процентного вина содержится около одной стандартной порции, а три стандартных порции алкоголя соответствуют примерно 900 миллилитрам пива крепостью 4,5 процента.

Чтобы алкоголь не наносил вред здоровью, обязательны два трезвых дня в неделю, указывают эксперты.

«Необходимо понимать, что употребление алкоголя даже этих, казалось бы, невысоких порций может привести к проблемам, если выпивка состоялась не в то время или не в том месте», — говорится в рекомендациях.

Также существуют такие ситуации, когда любое употребление алкоголя крайне нежелательно. Речь идет, к примеру, об управлении автотранспортом или беременности.

Но лучше, по возможности, от употребления алкоголя отказаться, особенно в столице — Москва и так возглавляет рейтинг субъектов России по количеству первичных заболеваний психическими расстройствами, вызванными употреблением алкоголя. В 2018 году в столице было зафиксировано 2,8 тыс. пациентов с диагнозами такого рода, включая синдром алкогольной зависимости. Схожие показатели продемонстрировала Московская область. Несколько лучше обстоят дела в уральских регионах.

Так, в Пермском крае и Челябинской области на учет встали примерно по 2,4 тыс. человек с расстройствами психики на почве злоупотребления спиртными напитками.

При этом стоит учитывать, что в процентном соотношении столичный регион не является лидером: население Пермского края и Челябинской области, согласно данным 2019 года, составляет 2,6 млн и 3,5 млн человек соответственно, в то время как в Москве и Подмосковье официально проживают 12,6 млн и 7,6 млн.

Четвертое место по числу страдающих от металкогольных психозов занимает Башкирия — 2,2 тыс. зарегистрированных пациентов. За ней следуют Свердловская область (2,2 тыс.) и Алтайский край (2,0 тыс.). Меньше всего случаев установлено в небольших мусульманских республиках Северного Кавказа. Так, в Ингушетии в прошлом году зафиксирован только один пациент с психическим расстройством от алкоголя, в Чечне — 59, в Карачаево-Черкессии — 101.

Небольшой показатель, по сравнению с центральными субъектами и Уралом, имеют также северные регионы. В Ненецком автономном округе статистика медиков свидетельствует о 80 эпизодах, в Чукотском автономном округе — о 103.

Всего в 2018 году в России встали на учет 75,7 тыс. пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.

В июле 2019 года медики поведали о первом признаке алкоголизма. Как следует из их наблюдений, беспокоиться стоит начинать тогда, когда у человека трясутся руки после употребления спиртного. Уточняется, что такой эффект называется алкогольным тремором. Он возникает, когда организм пытается самостоятельно вывести алкоголь. Кроме того, его может вызывать недостаток отвечающего за положительные эмоции дофамина. Врачи предупредили, что тремор может возникать и по другим причинам, однако, если он участился, то человеку необходимо обратиться за медицинской помощью.