Не доверят секреты: космонавта подвела жена-американка

Российскому космонавту Юрию Маленченко дорого обошлась свадьба с Екатериной Дмитриевой, которую он сыграл в далеком 2003 году, находясь на орбите.

Этот факт биографии теперь мешает ему стать первым заместителем начальника Центра подготовки космонавтов.

В 2003 году Маленченко, будучи командиром 7-й экспедиции на Международной космической станции, женился на американке русского происхождения Екатерине Дмитриевой — это была первая в истории космонавтики свадьба на орбите. Правда, невеста в тот момент находилась на Земле, и брак был зарегистрирован заочно — из ЦУПа в Хьюстоне. Документы о вступлении в брак от имени космонавта тогда подписал американский юрист.

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Дмитриева родилась в Советском Союзе, но ее семья перебралась в США, когда ей было четыре года. На момент свадьбы она жила и работала в Хьюстоне. Как писали СМИ, Маленченко сделал Дмитриевой предложение в декабре 2002 года, а в апреле отправился на МКС. Но идею свадьбы при этом не оставил.

А так как на МКС ему предстояло находиться до октября, то свадьбу решили провести на орбите.

Теперь выяснилось, что брак с гражданкой США стал причиной того, что кандидатуру Маленченко на высокую позицию в ЦПК не согласовала служба безопасности Роскосмоса.

Это связано с тем, что должность первого зама подразумевает допуск к конфиденциальной информации,

пояснили РИА «Новости» источники в ракетно-космической отрасли.

Юрию Маленченко 58 лет, он родился в 1961 году в городе Светловодске Кировоградской области Украинской ССР. В 1983 году окончил Харьковское высшее авиационное училище летчиков. Военный летчик 3 класса, имеет общий налет более 830 часов. Выполнил более 150 прыжков с парашютом.

На счету Маленченко шесть космических полетов, всего в космосе он провел 827 дня, совершил шесть выходов в открытый космос. Кандидатом в космонавты-испытатели он был зачислен еще в 1987 году приказом Министерства обороны СССР. После успешной сдачи экзаменов в августе 1989 года ему была присвоена квалификация «космонавт-испытатель»

Первый космический полет Маленченко совершил в 1994 году на корабле«Союз ТМ-19» в качестве командира экипажа к станции «Мир». Во время полета была осуществлена первая стыковка транспортного грузового корабля «Прогресс М-24» с орбитальным комплексом «Мир» в телеоператорном режиме.

В ходе полета Маленченко выполнил два выхода в открытый космос общей продолжительностью 11 часов 07 минут.

Шестой полет состоялся в декабре 2015 года в составе 46/47-й длительной экспедиции на МКС в качестве командира корабля «Союз ТМА-19М» и бортинженера МКС. За время работы экипажа МКС-46/47 было проведено множество научных экспериментов из разных областей науки (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы и др.), из них около 50 выполнил Юрий Маленченко. В ходе полета отработал один выход в открытый космос, выполнив все поставленные задачи за 4 часа 43 минуты.

По продолжительности нахождения в космосе Маленченко занимает второе место в рейтинге космонавтов и астронавтов,

уступая другому российскому космонавту Геннадию Падалке.

В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина». Однако на самом деле он советник руководителя, то есть выполняет функции первого зама.

Информацию о трудностях с утверждением Маленченко в должности подтвердил начальник ЦПК Павел Власов.

«Вопросу почти год. Пока он в том состоянии находится — не утвержден»,

— пояснил Власов. По его словам, в этой связи на Маленченко как советника возложена дополнительная работа по курированию подготовки космонавтов с оформлением соответствующего приказа.

По данным ЦПК, в настоящее время составе Отряда космонавтов находятся 25 человек, в их числе лишь одна женщина — Анна Кикина 1984 года рождения. В ноябре 2017 года в качестве бортинженера №1 она принимала участие в международном изоляционном эксперименте «SIRIUS», имитирующем полет к Луне.

Недавно стало известно, что самый возрастной действующий российский космонавт — 60-летний Федор Юрчихин — исключен из отряда, такое решение приняла Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов.

Причиной стало здоровье пилота.

По словам командира отряда космонавтов Олега Кононенко, заключение комиссии теперь должно быть утверждено приказом на отчисление Героя России, который может быть выдан только на заседании межведомственной комиссии. В октябре 2002 года Юрчихин совершил свой первый полет на американском шаттле Atlantis STS-112 в качестве специалиста полета. Проводил работы на орбите вместе с экипажем 5-й основной экспедиции МКС. Во время полета впервые в мировой практике, находясь на орбите, принимал участие в переписи населения.

В апреле нынешнего года Юрчихин уже допускал возможное несоответствие своих физических кондиций требованиям для полетов.