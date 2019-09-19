Токсично и канцерогенно: сколько пластика в организме детей

В организме почти всех детей из Германии в возрасте до 17 лет ученые из Федерального ведомства Германии по охране окружающей среды и Института Роберта Коха нашли частицы микропластика. Содержание некоторых веществ превышало безопасную норму. Пока что исследование нигде не опубликовано, о его результатах авторы рассказали немецкому изданию Der Spiegel.

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С 2014 по 2017 годы ученые исследовали образцы мочи примерно 2500 детей и подростков возрастом от трех до 17 лет.

В моче 97-100% детей содержались 11 из 15 опасных для здоровья веществ, в основном — пластификаторы.

Пластификаторы используются для того, чтобы сделать полимерные материалы более пластичными и эластичными. В организм детей они попадают вместе с упаковкой пищевых продуктов, деталями игрушек и питьевой водой, зачастую упакованной в пластиковые емкости.

Как отмечает автор исследования Марика Колосса-Геринг, результаты однозначно указывают на то, что в организме детей и подростков активно накапливаются пластификаторы и другие компоненты пластмасс.

«Больше всего мы обеспокоены тем, что мы нашли следы пластмасс у маленьких детей. Это объясняется тем, что промышленность все более активно внедряет пластиковую тару, отказываясь при этом от классических стеклянных баночек и бутылочек», - говорит Колосса-Геринг.

У двух веществ было превышено безопасное содержание в организме. Одно из них — перфтороктановая кислота, которую используют при производстве огнеупорных, влагоустойчивых и непачкающихся материалов. Для человека это вещество токсично и канцерогенно. Превышение допустимого содержания перфтороктановой кислоты было обнаружено в 20% проб. У маленьких детей оно обнаруживалось чаще.

«Недопустимо, чтобы в организме каждого четвертого ребенка в возрасте от трех до пяти лет накапливалось столько вредных химических веществ, что они бы могли нанести долгосрочный ущерб», — заявляет Беттина Хоффманн, эксперт по экологическому здоровью парламентской группы Бундестага.

С 2020 года перфтороктановая кислота будет запрещена на территории ЕС.

«Федеральное правительство должно сделать все, что в его силах, чтобы защитить людей от вредных химических веществ, — говорит Хоффманн, - Предосторожность — это обязанность».

Часть из исследованных веществ была запрещена в некоторых продуктах с 2015 года из-за наносимого здоровью вреда. Исследователи установили, что их содержание в организме детей действительно снизилось по сравнению с пробами, взятыми в 2006 году.

Однако результаты исследования также свидетельствуют об увеличении воздействия заменителей запрещенных химических веществ. Хоффманн подчеркивает опасность таких изменений: вещества, классифицируемые как опасные, не должны заменяться аналогичными химическими веществами с не менее сомнительными свойствами, говорит она.

Кроме того, необходимо более тщательно исследовать, какими путями опасные вещества попадают в организм человека. Результаты исследования показывают, что это может происходить через косметику, детские игрушки, медицинские изделия.

Ранее австрийские ученые обнаружили частицы микропластика в фекалиях жителей восьми стран, в том числе и России. Это говорит о высоком уровне загрязнения пластиковыми частицами воды, воздуха и пищи.

Источником микропластика служат более крупные пластиковые изделия. Ученые давно подозревали, что в конечном итоге он будет обнаружен и в организме человека — так, согласно одному из исследований, люди, которые регулярно едят моллюсков, потребляют до 11 тыс. частиц микропластика в год.

В рамках пилотного исследования ученые проанализировали образцы кала восьми человек из восьми стран — Финляндии, Италии, Японии, Нидерландов, Польши, России, Великобритании и Австрии. В каждом из образцов было обнаружено в среднем 20 частиц пластика на 10 грамм биоматериала. Пластик был представлен в основном полипропиленом и полиэтилентерефталатом — материалами, которые используются для производства пластиковых бутылок и крышек для них.

«Лично я не ожидал, что результаты тестирования каждого образца будут положительными,

— отмечает доктор Филипп Швабл, ведущий автор исследования. — Вредно ли это для здоровья человека? Это очень важный вопрос, и мы планируем дальнейшие исследования».

Необходимо выяснить, говорит Швабл, способны ли частицы микропластика проникать в кровоток, лимфатическую систему и поражать органы. Исследования на животных показывают, что микропластик может повреждать кишечник и печень.