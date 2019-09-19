«Послужит еще 50 лет»: как воевал Ми-24

19 сентября отмечает полувековой юбилей легендарный Ми-24, — одна из самых узнаваемых винтокрылых машин в мире, ставшая знаковым достижением мирового вертолетостроения.

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Идеи о создании в СССР полноценного боевого вертолета, способного осуществлять огневую поддержку наземных войск, появились еще в 1950-е годы. На первую милевскую машину, поршневой Ми-1 ставились ПТУР «Малютка», затем появился транспортно-боевой вертолёт Ми-4АВ.

В США идея вооруженной боевой машины реализовалась в вертолете UH-1H «Ирокез», который широко применялся во Вьетнаме.

Однако постепенно конструкторы приходили к выводу, что войскам необходима десантная машина, но хорошо вооруженная. О создании такой специализированной машины Михаил Миль задумался, возвратившись с 26 авиасалона в Ле-Бурже.

«Во всех классах машин у нас есть задел на 3-4 года вперед, а в классе таких машин, как «Ирокез» — пробел», писал он в дневнике

Потратив немало сил на признание своих идей, Миль добился решения правительства о разработке такого вертолета, которая началась в 1966 году.

Вертолет создали быстро – спустя всего год после принятия решения. Помогло то, что в ОКБ уже были готовы чертежи, а в его конструкции применялись агрегаты, отработанные на уже летавших вертолетах Ми-8, Ми-6, Ми-14. Это — втулка несущего винта, элементы трансмиссии, гидросистема, рулевой винт.

Правда для эксплуатации вертолета в боевых условиях многие элементы необходимо было дублировать и увеличивать их прочность. Рисуя в своем дневнике агрегаты новой машины, Миль перечеркивал некоторые, сопровождая надписью: «Летать будет, воевать не будет».

Двигатели вертолета – самые уязвимые агрегаты – были защищены броней, броня же защищала кабину экипажа.

В 1967 году было построено два макета машины, которая изначально носила обозначение В-24,она была оснащена перспективными газотурбинными двигателями ТВЗ-117 ОКБ Климова.

На вертолете установили авиапушку ГШ-23, под грузовой дверью – пару ПТУР «Фаланга». Важной особенностью вертолета стало применение небольшого крыла,

которое при горизонтальном полета давала прибавку до четверти подъемной силы.

Другим передовым новшеством для советской школы вертолетостроения стали шасси, которые убирались внутрь фюзеляжа для уменьшения сопротивления воздуха. Ми-24 разрабатывался по концепции «летающая боевая машина пехоты» и получил грузовой отсек, в котором могли размещаться восемь десантников.

Первый полет вертолет совершил 19 сентября 1969 года,

поднял в воздух его испытатель Г.В. Алфёров, при этом присутствовал сам главный конструктор.

Спустя несколько лет испытаний и доводки вертолет под обозначением Ми-24 был принят на вооружение под обозначением Ми-24.

Под руководством главкома ВВС Кутахова получили путевку в жизнь все модификации Ми-24. Вертолет получил широкую известность не только в СССР. но за рубежом, он принимал участие в большинстве вооруженных конфликтов второй половины XX века – Афганистан, Война в Сьерра-Леоне, Чаде, Анголе, ирано-иракском конфликте, и других.

Всего же Ми-24 применялся в 20 с лишним вооруженных конфликтах по всему миру – от Африки до Приднестровья.

Он состоит или состоял на вооружении более чем семи десятков стран.

Вертолету действительно пришлось много воевать, причем на Западе его появление не осталось незамеченным, в те годы блок НАТО не имел на вооружении сравнимого по боевым характеристикам вертолета.

В прессе сообщалось, что во время ирано-иракской войны состоялся первый в истории воздушный бой между вертолетом (Ми-24) и самолетом («Фантом»),

в ходе которого истребитель был сбит ракетой.

Особую благодарность летчиков вертолет снискал за свою многократно подтвержденную живучесть. Бывали случаи, когда во время чеченского конфликта вертолеты возвращались на базу с 50 пробоинами в фюзеляже и до 20 – в несущем винте.

А сколько солдатских жизней было сохранено, когда в безвыходной ситуации в горах им оставалось только ждать появления издалека знакомого гула турбин, который давал надежду на спасение — не сосчитать.

Ми-24 — один из самых быстрых вертолетов в мире.

Ему долгое время принадлежал рекорд скорости для вертолетов, установленный в 1974 году — 368,4 км/ч.

Своими впечатлениями о легендарной машине с «Газетой.Ru» поделился подполковник Дмитрий Миняйло, лётчик пилотажной группы «Беркуты».

«Я начал летать на Ми-24 сразу после Ми-2, минуя Ми-8, в 1989 году. С тех пор я понял, что эта машина, конечно, очень строгая, но она настолько адекватная и правильная, что до сих пор является эталоном для всех вертолетов. Мощный, ужасный для врага, красив, выглядит эстетически очень красиво, недаром наша пилотажная группа так долго на нем летала. Каждый летчик, летавший на нем, с теплотой и любовью вспоминает этот вертолет.

Многие экипажи он спас за счет своей брони — настоящий солдат, как и самолет МиГ-15.

К сожалению их остается мало, но нам периодически приходится на них «подлетывать», в эти моменты испытываешь эстетическое удовольствие, — пожалуй, это лучший ударный вертолет в мире. Даже американцы отзываются о нем с восхищением, а ведь он мой ровесник — рассказал летчик.

– Было много попыток его модернизации, не все удачные, например, Ми-35, который многие летчики не любят. О крайней модификации производители спрашивали наше мнение, и если все получится, как мы просили, это вдохнет новую жизнь в вертолет, и он послужит, надеюсь, еще минимум 50 лет».