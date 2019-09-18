Знаем, но не расскажем: Рогозин засекретил дыру в «Союзе»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин придумал, как избавиться от надоевших за год вопросов о причинах появления странной дыры в обшивке корабля «Союз МС-09». По его словам, специалисты госкорпорации выяснили причину нарушения целостности обшивки, однако рассказывать обществу ничего не станут.

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«Оно [отверстие] было в бытовом отсеке [корабля «Союз МС-09»], он давно уже сгорел при схождении корабля. Все пробы мы взяли. Что случилось нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем», - сказал Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции «Орбита молодежи».

«Должна же быть какая-то тайна у нас», - пояснил глава «Роскосмоса».

Таким образом Рогозин решил подвести черту под историей, которая длится уже больше года и стоила Роскосмосу больших репутационных потерь – как внутри страны, так и за ее пределами.

Подозрительная дыра в обшивке корабля «Союз-МС-09» была обнаружена экипажем МКС еще 30 августа прошлого года. В тот день в ЦУПе на земле обратили внимание, что на МКС происходит медленная утечка воздуха. Скорость утечки не представляла угрозу – давление на станции падало примерно на 0,8 миллиметра ртутного столба в час. С такой скоростью станция полностью лишилась бы воздуха за 18 дней. Вскоре причина утечки была локализована –

ею оказалось отверстие диаметром около двух миллиметров в обшивке российского корабля «Союз МС-09».

Дыру космонавты вскоре заделали специальным герметиком, но быстро встал вопрос о ее происхождении — в течение сентября 2018 года эта проблема обсуждалась в СМИ на уровне важнейших событий.

Созданная Рогозиным комиссия сочла маловероятной версию производственного брака или халатности при сборке корабля на земле. Как заявил тогда Дмитрий Рогозин, комиссия рассматривает земную версию происхождения дыры, однако не сбрасывает со счетов и космическую – он не исключил, что кто-то просверлил отверстие уже на орбите, изнутри космической станции, после пристыковки к ней корабля.

При этом именно Рогозин был первым, кто допустил возможность сверления дыры не на Земле, а уже в космосе. «Есть и другая версия, которую мы не отметаем, — преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом», — заявил Рогозин в первые дни после инцидента, отметив, что «воздействие было неуверенной рукой», поскольку сверло «скользило по поверхности».

А поскольку участие в этом российских космонавтов исключалось, подозрение падало на американскую часть экипажа.

Тогда же в СМИ стали появляться самые невероятные версии. Вызвавшая наибольшее раздражение в «Роскосмосе» была связана с преднамеренными действиями американских астронавтов, попытавшихся обеспечить досрочное возвращение корабля из-за болезни одного из членов экипажа.

«Срочная эвакуация всего экипажа со станции позволила бы ему продолжить полноценное лечение, а бытовой отсек, в котором и было обнаружено отверстие, сгорел бы при входе в атмосферу. В случае острой медицинской необходимости американцам придется самим платить за новый корабль», — приводил «Коммерсант» слова своего источника.

В середине осени 2018 года в Роскосмосе стали возлагать надежду на то, что осмотр с внешней стороны позволит разгадать тайну странной дыры. Корпус корабля снаружи покрыт металлическими листами микрометеорной защиты (ММЗ), над которой находятся слои ЭВТИ — экранно-вакуумной теплоизоляции. Листы ММЗ отстоят от корпуса корабля на 16 миллиметров, их крепят на корабль «Союз» на РКК «Энергия» после сборки, затем доступа к внешней поверхности корабля, закрытой ММЗ, уже никто не имеет, в том числе – на Байконуре.

В декабре российские космонавты специально вышли в открытый космос и осмотрели отверстие снаружи. Это была весьма сложная операция, поскольку работать приходилось в месте, не оборудованном для выхода в открытый космос. Сняв защиту, космонавты увидели дыру, залепленную некой черной субстанцией, похожей на герметик. Говоря о сроках расследования инцидента, в январе Рогозин обещал доложить о выводах руководству страны «в ближайшие недели».

Однако с момента происшествия прошло уже более года, а выводы расследования обществу так и не предоставлены.

Не известно, выполнил ли Рогозин обещание доложить о причинах руководству страны или нет. Не известно даже, было ли возбуждено по факту уголовное дело. «Уголовное дело возбуждается, если госкорпорация напишет заявление в прокуратуру о материальном ущербе. Соответственно, мы, безусловно, к этому придем, когда мы поймем, что реально произошло», - говорил Рогозин в марте.