Москва на барическом дне: чем опасно низкое давление

Москва оказалась на «барическом дне», заявляют специалисты Центра Фобос. С воскресенья по Москве идет барическая «пила» – резкие колебания атмосферного давления, которые могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Так, если в воскресенье показания барометров были еще в норме – 745 мм рт. ст., то с понедельника по среду они оказались на самом дне – 733 мм рт. ст., а к выходным вновь вернутся к нормальным значениям.

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«Барическая пила — это название не из арсенала синоптиков, — говорит специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. — Это наши коллеги придумали, чтобы популяризовать, более разнообразить рассказы о погоде. Под этим подразумеваются резкие колебания атмосферного давления, которые в принципе возможны в ближайшие дни в столичном регионе... Повлияет это или нет на здоровье человека? На здорового — нет, на больного — может быть.

Это не такие большие колебания, чтобы у нас вдруг все обострилось, воспалилось и чтобы мы с вами лежали пластом.

Это примерно как подняться на лифте на 27-й этаж и спуститься потом через несколько дней оттуда».

Ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец назвал такую обстановку «барическим дном».

«Преимущественно пасмурная погода, пройдет кратковременный дождь, температура 11-13 градусов в Москве, 9-14 по области», — добавил он.

Ветер будет северный, его скорость составит 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление действует на все предметы, находящиеся в атмосфере, и на поверхность планеты. На земной поверхности оно изменяется время от времени и от места к месту. В том числе на эти изменения влияют медленно движущиеся области высокого давления (антициклоны) и относительно быстро перемещающиеся огромные вихри (циклоны), в которых господствует пониженное давление.

В научном сообществе нет однозначного мнения о том, насколько серьезны эффекты изменения давления на самочувствие человека (за исключением резких и быстрых перепадов, как при подъеме в горы). Так, исследователи из Калифорнийского университета не выявили влияния низкого атмосферного давления на пациентов с хроническими мигренями. Оказалось, что с поправкой на иные факторы (низкое содержание кислорода, большое количество пыли в воздухе и т. п.), связи не наблюдается.

При этом, однако, если мигреням сопутствуют депрессия, тревожные расстройства, головня боль от медикаментов, то люди все же более склонны к ухудшению самочувствия при понижении давления. Впрочем, это можно объяснить и нестабильным настроением, которое дополнительно ухудшается из-за дождливой погоды, а также тем, что испытуемые могут ожидать появление боли и она наступает из-за их переживаний, а не из-за изменений давления.

Тем не менее, в опросах люди регулярно отмечают колебания настроения и изменения в симптомах болезней при повышении или понижении атмосферного давления — вполне возможно, что субъективное восприятие собственного состояния здесь играет большую роль, чем фактические показатели здоровья.

Обратить внимание на свое здоровье при перепадах давления следует в первую очередь гипотоникам и гипертоникам.

«Низкое атмосферное давление имеет очень коварное влияние на организм, прежде всего на артериальное давление: у гипотоников (люди с пониженным артериальным давлением) оно еще сильнее понижается, у гипертоников (люди с повышенным артериальным давлением) оно повышается, — объясняет кардиолог Владимир Хорошев. — У гипотоников резкое падение давления сопровождается тошнотой, головокружением, обмороком, а в худшем случае — сердечным приступом (из-за плохого кровоснабжения тканей организма)».

Если не следить за своим давлением, то резкие колебания давления атмосферного могут привести к инфарктам и инсультам, предупреждает врач.

Росгидромет при низком атмосферном давлении рекомендует выпивать на ночь стакан ромашкового или мятного чая, а проснувшись – сделать легкий массаж голеней и стоп. Чтобы взбодриться, можно провести легкую гимнастику, которая приведет организм в тонус. Необходимо исключить из списка упражнений наклоны и приседания, так как они требуют соблюдения равновесия. После зарядки неплохо принять контрастный душ.