10 тысяч ежегодно: сколько россиян страдает от рака мозга

Уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год, сообщил эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков.

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«Из них злокачественные опухоли составляют чуть более 30%, или от 9,5 тыс. до 10,5 тыс. новых случаев в год. В последние годы уровень выявляемости опухолей головного мозга стал выше благодаря существенному увеличению количества аппаратов магнитно-резонансной томографии и спиральной компьютерной томографии. Так, по данным Ассоциации нейрохирургов России, в 2017 году было выполнено более 27 тыс. операций по поводу опухолей центральной нервной системы», — рассказал он RT.

Он также рассказал, что самая проблемная опухоль головного мозга — это глиобластома.

«Так называемая первичная глиобластома возникает сразу в форме четвертой степени злокачественности. Прогноз, конечно, зависит от расположения опухоли в тех или иных структурах головного мозга, количества очагов, инфильтрации срединных структур и прочего, что определяет возможность ее тотального удаления и эффективность современных методов лучевой терапии. Известны случаи полного выздоровления от этой агрессивной опухоли, но в большинстве случаев, даже при хороших промежуточных результатах, глиобластома прогрессирует», — объяснил Кобяков.

Специалист также назвал основные признаки развития злокачественной опухоли головного мозга.

«Опухоли головного мозга могут проявляться либо общемозговой симптоматикой (головная боль, иногда с тошнотой и рвотой, снижение уровня бодрствования или нарушение сознания), либо очаговой неврологической симптоматикой — нарушения движений в противоположных пораженному полушарию руке и ноге, затруднения речи, памяти, сужение полей зрения. Кроме того, одним из вариантов первых симптомов опухоли головного мозга является возникновение эпилептиформных припадков», — сказал Кобяков.

Ранее координатор детской нейроонкологической службы Центра нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко Борис Холодов рассказал «Газете.Ru» об основных мифах, связанных с раком мозга.

«Самое распространенное – когда опухоль называют словом рак. Потому что рак – это отдельный вид опухоли.

Это не общее название всех злокачественных опухолей, а конкретный тип. Есть другие наименования, например, саркома, которые также на слуху. В головном мозге рак не встречается, там опухоль носит другие названия и псевдотермин «рак» используется для простоты», — сказал он.

Такие ошибки приводят к недопониманию как со стороны самого пациента, так и его окружения, пояснил специалист. Это формирует неправильное отношение к болезни.

«Рак мозга» – это как «скоротечная чахотка» в XIX веке, когда человек чем-то сильно заболел и быстро умер. Как правило, в медицинской среде речь шла о туберкулезе. Но в народе под скоротечной чахоткой понимали все, что угодно, иногда острую пневмонию», — сказал Холодов.

Также многие считают, что опухоль мозга это всегда наследственное или даже врожденное. На самом деле существует лишь одна врожденная опухоль мозга – краниофарингиома.

Неизлечимосчть опухоли при ее неоперабельности — тоже миф.

«Это распространенное заблуждение, так как не все знают, что любая опухоль мозга не может быть удалена радикально, в онкологическом понимании этого термина – то есть вместе с органом или большим количеством окружающей ткани. В головном мозге такие операции просто невыполнимы, поэтому основной расчет делается на лучевую терапию.

И, как показывает практика, этот расчет себя оправдывает – остатки опухоли исчезают»,

— объяснил специалист.

Для лечения опухолей мозга кроме операций применяется лучевая терапия, лекарственная терапия. Химотерапия подавляет клеточный рост цитостатическими препаратами, которые разрушают живые, делящиеся клетки. Применяется иммунотерапия, таргетная терапия, иммунно-таргетная терапия. Они очень широко используются в России, причем внедрение новых подходов проходило в 2010-х годах, и на сегодняшний день таргетные препараты используются с той же распространенностью, что и в любой стране мира.