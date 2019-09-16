Опасный парацетамол: как рождаются больные дети

Прием парацетамола во время беременности может привести к поведенческим проблемам у детей, выяснили ученые из Бристольского университета. Исследование было опубликовано в журнале Paediatric and Perinatal Epidemiology.

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Парацетамол — самое популярное болеутоляющее средство в мире. Он считается единственным безопасным обезболивающим для приема во время беременности. Однако все больше исследований показывают, что он способен навредить плоду и привести в будущем к астме, аутизму, бесплодию и другим проблемам со здоровьем.

Исследователи проанализировали данные 14 тыс. детей в возрасте от 6 месяцев до 17 лет. Их интересовали результаты тестов на память и IQ, информация о темпераменте и особенностях поведения детей. Во время беременности их матери заполняли опросник, отвечая, принимали ли они парацетамол на 18-32 неделе и как часто это делали.

Парацетамол в этот период принимали почти половина матерей. Большинство прибегали к нему периодически, 1,1% — каждый или почти каждый день.

Как оказалось, частый прием парацетамола коррелировал с ростом риска развития у ребенка синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Сильнее всего эффект был заметен в возрасте трех лет, к окончанию начальной школы последствия уже сглаживались. Мальчики оказались более восприимчивы к парацетамолу, чем девочки.

«Наши выводы дополняют ряд результатов, касающихся доказательств возможных неблагоприятных последствий приема парацетамола во время беременности, таких как развитие астмы или бесплодия, — говорит ведущий автор исследования профессор Джин Голдинг. — Женщины должны быть осторожны при приеме лекарств во время беременности и при необходимости обращаться к врачу».

«Я считаю, женщинам следует употреблять парацетамол во время беременности только в случае крайней необходимости и в наименьшей возможной дозировке, — добавляет доктор Джеймс Дир из Эдинбургского университета. — Однако на мозг плода могут повлиять воспаления и инфекции в организме матери. Это означает, что причиной поведенческих проблем может быть не сам парацетамол, а причина его приема».

С ним согласен профессор неонатологии Эндрю Вайтлоу из Бристольского университета.

«Есть вероятность, что у некоторых женщин именно какое-то заболевание, а не само лекарство, повлияло на мозг ребенка», — говорит он.

«Эти результаты показывают лишь связь между употреблением парацетамола и неблагоприятными последствиями, — подчеркивает доктор Пэт О'Брайен из Королевского колледжа акушеров и гинекологов. — Необходимы дополнительные исследования для точного установления причины. Пока что я рекомендую считать парацетамол безопасным при лечении легких или умеренных болей у женщин во время беременности и грудного вскармливания».

Как указывают ученые, доказать удалось не причинно-следственную связь, а только корреляцию, более полные выводу будут получены в других исследованиях. Также предстоит оценить, есть ли поведенческие проблемы у детей старшего возраста и взрослых, чьи матери принимали парацетамол.

Ранее исследователи из Эдинбургского университета установили, что регулярный прием парацетамола может понизить уровень тестостерона вынашиваемого плода. В рамках тестирования эффектов парацетамола на мышах ученые выяснили, что недельный прием обезболивающего приводит к резкому падению тестостерона.

«Мы бы советовали беременным следовать последним рекомендациям, в соответствии с которыми это болеутоляющее стоит принимать в минимальных дозах и в максимально короткий отрезок времени», — отметили исследователи.

А вот прививок во время беременности бояться не надо — к аутизму у детей они точно не приведут (как, впрочем, и прививки, сделанные непосредственно детям). Исследователи из Kaiser Permanente проанализировали данные о 82 тыс. детей из Южной Калифорнии, чтобы выяснить, сколько малышей с аутизмом среди тех, чьи матери получили во время беременности вакцину Tdap, призванную защитить их и ребенка в первые месяцы жизни от коклюша, дифтерии и столбняка, и тех, чьи отказались.

Оказалось, что среди первых количество детей с расстройствами аутистического спектра составило 1,5%, а среди вторых — 1,8%.

«Никакой связи между вакциной Tdap, полученной во время беременности, и аутизмом у детей обнаружено не было», — резюмировали авторы работы.