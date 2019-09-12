Тайна раскрыта: любовники из Модены оказались мужчинами

В Италии разгадана тайна знаменитых «любовников из Модены». Подробности научного открытия приводятся в исследовании, опубликованном в журнале Nature. Как удалось выяснить ученым, два жителя Апеннинского полуострова эпохи раннего Средневековья, похороненные в позе «взявшись за руки», на поверку оказались мужчинами. Их скелеты были обнаружены при археологических раскопках на древнем кладбище близ Модены еще в 2009 году. Эта находка сразу привлекла повышенный интерес специалистов из-за необычного расположения тел при захоронении.

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Так, помимо «загадки рук» наблюдатели отмечали странное расположение головы одного из скелетов, направленной в сторону «соседа».

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Однако из-за плохого состояния останков установить половую принадлежность похороненных не представлялось возможным, несмотря на попытки проведения генетического анализа. Прорыв в этом деле совершила группа исследователей из Университета Болоньи. Используя в своей работе новую технику с применением белка, ученые исследовали зубную эмаль покойных, определив, что оба скелета принадлежали мужчинам. Их смерть наступила в промежутке между IV и VI веками нашей эры.

Вообще захоронения людей рука об руку или даже заключенных в объятия друг друга не являются большой редкостью. Так, широкую известность приобрели «любовники из Вальдаро» — скелеты юноши и девушки эпохи неолита, найденные археологами около Мантуи в 2007 году. Останки первобытных жителей, умерших в возрасте 18-20 лет, пролежали в земле не менее 6 тыс. лет. Специалистов заинтересовало положение скелетов.

Они лежали очень близко лицом друг к другу, при этом их руки и ноги были сплетены, обнимая друг друга таким образом, что напоминали «объятия влюбленных».

Согласно выводам ученых, такое положение им придали уже после смерти.

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А в 1972 году группа археологов из Пенсильванского университета при раскопках древнего города Теппе Хасанлу на северо-западе Ирана наткнулась на захоронение возрастом около 2,8 тыс. лет. Найденные в мусорной яме останки также заставили археологов поразмышлять над положением покойных. Один скелет, положенный слева, протягивал правую руку, чтобы коснуться лица «любовника» справа: отсюда наименование находки – «любовники Хасанлу».

Скелеты обнимали друг друга и имели явные признаки тяжелых увечий, которые и стали причиной их гибели

(в то время как «любовники из Вальдаро» умерли своей смертью, по крайней мере, следов от ран на их скелетах не обнаружено). Эксперты считают, что иранские «любовники» погибли во время разрушения цитадели Теппе Хасанлу. Скорее всего, оба были мужчинами – 19-22 и 30-35 лет. Изотопные исследования показали, что рацион питания их был разнообразным, состоящим из пшеницы и ячменя, мяса овец и коз. В разные годы скелетов-«любовников» находили в Греции, Турции, Румынии и Сибири.

Впрочем, по словам сотрудника Болонского университета и ведущего автора исследования в Nature Федерико Лугли, обнимающиеся покойники-мужчины являются редкостью.

«В прошлом было найдено много захоронений со скелетами, державшимися за руки. Но во всех случаях останки принадлежали мужчине и женщине. Что могло связывать двоих из Модены, остается загадкой», — приводит слова исследователя Rai News.

Ученые считают, что эти мужчины могли быть братьями, кузенами или солдатами, павшими в бою.

В поддержку последней версии говорит тот факт, что у ряда других скелетов, найденных в том же районе, имелись признаки ран от холодного оружия.

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