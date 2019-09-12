Мышьяк, токсины, антибиотики: чем опасна еда из магазина

Эксперты Росконтроля при проверке качества трески на полках магазинов обнаружили мышьяк и минтай. Об этом сообщается на сайте организации.

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Как отмечается, специалисты отправили на экспертизу продукцию пятерых производителей, проверку прошли лишь два из них.

В треске разных компаний отмечено мыльное, щелочное ощущение во рту и чрезмерное количество ледяной глазури (8,7% вместо максимально допустимых 5%), а также зафиксировано превышение допустимого содержания мышьяка (в 1,6 раза и в 3 раза соответственно).

У одного из производителей в упаковке вообще вместо трески оказался минтай.

Также недавно была установлена опасность сухих завтраков — в некоторых из них был превышен допустимый уровень содержания охратоксина А. Это могло быть связано с отсутствием проверки входного сырья (зерна) на наличие микотоксинов. Охратоксины негативно влияют на почки, вызывая атрофию канальцев, фиброз и прочие заболевания, связанные с цитотоксическими и канцерогенными свойствами токсина.

Оказался опасен и зерненый творог — кроме не слишком приятного вкуса и излишка дрожжей в части продуктов в избытке содержится кишечная палочка.

«Если в твороге содержание дрожжей превышает максимально допустимый уровень, то, вероятно, на производстве плохо промыли оборудование или в цеху загрязнен воздух. Дрожжи очень быстро развиваются. А неправильное хранение молочной продукции может привести к резкому скачку роста дрожжей. Они являются микроорганизмами порчи — способствуют брожению продуктов и, как следствие, продукт быстрее портится. Если помимо дрожжей выявлены БГКП (бактерии группы кишечной палочки), которые свидетельствуют о свежем фекальном загрязнении, то стоит обратить внимание на общее санитарное состояние производства», — говорит специалист экспертного центра Союза потребителей Елена Менячихина.

В куриных котлетах есть опасность наткнуться на плесень и кишечную палочку.

Кроме того, они зачастую не отличаются свежестью и содержат антибиотики. При регулярном поступлении последних в организм опасные бактерии могут к ним адаптироваться, и в случае необходимости приема антибиотиков с лечебной целью они уже будут неэффективны. Остаточные количества ветеринарных препаратов также могут стать причиной аллергической реакции и неблагоприятно влиять на плод при беременности.

Говяжьи котлеты могут наградить листериями — микроорганизмами, которые вызывают листериоз. Он проявляется по-разному, часто сопровождается симптомами ангины, но может иметь место и симптоматика поражения нервной системы. Наиболее восприимчивы к инфекции люди с ослабленным иммунитетом, дети, беременные женщины и лица преклонного возраста.

Дрожжей и опасных бактерий хватает и в варениках.

От магазинной тушенки вообще лучше отказаться — ничего смертельно опасного в ней нет, но в консервах мало крупных кусочков мяса, много соединительной ткани и бульона, низкое содержание белка, а в якобы говяжью тушенку производители подмешивают более дешевую свинину. Вкус у продуктов тоже отнюдь не на высоте.

Найти качественный торт будет тоже проблематично. В магазинных «Наполеонах» кроме подсластителей и растительного жира вместо молочного можно обнаружить дрожжи и кишечную палочку.

Масштабная проверка сыра показывает неутешительные результаты — в ряде продуктов можно обнаружить растительные жиры, не указанные на этикетке, и избыток нитратов.

Нитраты — это соли азотной кислоты. Они применяются в сельском хозяйстве в качестве удобрений. Нитраты образуются и в человеческом организме, выполняя роль антимикробного агента в слюне, а также участвуя в работе сердечно-сосудистой системы, регулируя кровяное давление.

Под воздействием ферментов организма и некоторых бактерий, обитающих в кишечнике и полости рта, излишек нитратов превращается в гораздо более токсичные нитриты. Попадая в кровь, они превращают гемоглобин в метгемоглобин, который не способен переносить кислород и углекислый газ. Когда его доля в крови доходит до 30%, появляются симптомы острого отравления, удушье, тахикардия, боль в затылке, слабость, снижается давление.

Дальнейший рост концентрации метгемоглобина в крови способен привести к смерти.

Кроме того, в кислой среде желудка из нитритов образовываются нитрозамины, способные привести к раку органов пищеварительной системы.

А вот переживать по поводу нитратов в арбузах не стоит — даже если они там вдруг и окажутся (что маловероятно), образование опасных веществ ускоряется в присутствии компонентов мяса. В овощах и фруктах же содержатся антиоксиданты, которые блокируют такие реакции. Благодаря ним нитриты превращаются в оксид азота (II), которые способствует расширению кровеносных сосудов и нормализации кровяного давления.